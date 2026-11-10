RTV Slovenija uvaja novost: na zaslonih se bodo pojavljali posebne oznake (FOTO)

Gledalci, poslušalci in bralci RTV Slovenija bodo po novem lahko opazili posebne oznake, povezane z umetno inteligenco. Na nacionalki so namreč sprejeli nova pravila, s katerimi bodo jasno označevali vsebine, pri katerih je bila uporabljena umetna inteligenca. Uvajajo kar šest različnih oznak, ki bodo razkrivale, ali je bila določena vsebina ustvarjena, spremenjena ali zgolj izboljšana s pomočjo sodobne tehnologije.

Z RTV Slovenija so sporočili, da so sprejeli Pravila in smernice označevanja uporabe umetne inteligence v programih RTV Slovenija. Z njimi želijo občinstvu omogočiti boljši vpogled v to, kako je umetna inteligenca sodelovala pri nastajanju ali obdelavi vsebin. »Z uvedbo prepoznavnih oznak želi RTV Slovenija gledalcem, poslušalcem, bralcem in uporabnikom omogočiti jasen vpogled v to, kako je bila umetna inteligenca (UI) uporabljena pri nastanku ali obdelavi programskih vsebin,« so pojasnili.

Kaj pomenijo nove oznake?

Na RTV Slovenija uvajajo šest oznak, ki bodo uporabnikom pomagale razlikovati med različnimi načini uporabe umetne inteligence.

RTV Slovenija uvaja enoten sistem oznak, ki bodo občinstvu omogočale prepoznavanje vsebin, ustvarjenih ali obdelanih s pomočjo umetne inteligence. Sistem vključuje šest oznak. FOTO: Rtv Slovenija, Delo Ui

Umetna inteligenca ne bo nadomestila odgovornosti urednikov

Na RTV Slovenija poudarjajo, da bodo za točnost in verodostojnost objavljenih informacij še naprej odgovorni ustvarjalci in uredniki. »Nova pravila temeljijo na načelih transparentnosti, odgovornosti, verodostojnosti, varovanja zasebnosti in spoštovanja avtorskih pravic. Umetna inteligenca je lahko pomoč pri ustvarjanju programskih vsebin, vendar ne nadomešča strokovne presoje in uredniške odgovornosti. Za verodostojnost in točnost objavljenih vsebin so še naprej odgovorni ustvarjalci RTV Slovenija.«

Pravila ne bodo veljala zgolj za zaposlene na RTV Slovenija, temveč tudi za zunanje sodelavce in produkcijska podjetja, ki pripravljajo vsebine za nacionalko.