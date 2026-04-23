PREKINITEV TRADICIJE

RTV Slovenija vztraja pri bojkotu Evrovizije, namesto prenosa bodo podpirali Palestince

V terminu, ko bo celotna Evropa navijala za svoje predstavnike na Evroviziji, bo RTV Slovenija predvajala sklop oddaj Glasovi Palestine o dogajanju na Bližnjem vzhodu.
Fotografija je simbolična. FOTO: Afp

RTV Slovenija bo bojkotirala Pesem Evrovizije. FOTO: Leon Vidic, Delo

Večina sodelujočih v anketi, ki jo je izvedel portal Evrovizija.com, nasprotuje bojkotu Slovenije na Evroviziji. FOTO: Zaslonski Posnetek

K. G., E. N.
 23. 4. 2026 | 10:02
 23. 4. 2026 | 11:45
O tem, da se je vodstvo RTV Slovenija pridružilo sporni pobudi peščice držav in na Evrovizijo letos zaradi sodelovanja Izraela ne pošilja predstavnika Slovenije, smo že večkrat poročali. Zdaj je odjeknilo še, da slovenskim gledalcem, ki s svojimi prispevki financirajo in držijo pokonci hišo z več kot dva tisoč zaposlenimi, ne privoščijo niti prenosa glasbenega dogodka leta.

Slovenski gledalci bodo tako letos prvič po dolgih letih ostali brez neposrednega prenosa tekmovanja Pesem Evrovizije, poroča portal Evrovizija.com. Na RTV Slovenija so se odločili, da dogodka, ki bo maja potekal na Dunaju, ne bodo uvrstili v svoj program, s čimer se prekinja ena najdlje trajajočih televizijskih tradicij v državi. Spomnimo, Evrovizija je desetletja predstavljala pomemben del programskega dogajanja nacionalne televizije in hkrati družbeni fenomen, ki je vsako leto pritegnil širok krog gledalcev. Letos pa bo ta termin ostal prazen, saj na Televiziji Slovenija ne bo ne prenosov obeh predizborov ne finalnega večera, prav tako ne spremljevalnih oddaj, ki so običajno soustvarjale evrovizijsko vzdušje.

Sporna odločitev vodstva na Kolodvorski

Kot pojasnjuje RTV Slovenija, odločitev temelji na nasprotovanju glede sodelovanja Izraela na tekmovanju. Dokler ta država ostaja del evrovizijskega odra, Slovenija po navedbah javnega zavoda ne bo sodelovala niti kot tekmovalka niti kot prenašalka dogodka. Ker pa se je večina evropskih držav strinjala, da je Izrael kakopak del evropske družine, Evropska radiodifuzna zveza pravil ni spremenila, Izrael na tekmnovanju ostaja. RTV Slovenija pa se je samovoljno, brez posveta z gledalci, odločila za popoln umik iz projekta za leto 2026. Zanimanje slovenskega občinstva za Evrovizijo po ocenah RTV Slovenija ostaja visoko, kar potrjuje tudi odziv javnosti. Kljub temu so se na nacionalni televiziji odločili, da letos prednost namenijo drugačnemu programskemu poudarku.

Kje si lahko ogledate Evrovizijo?

Čeprav prenosa na slovenskih televizijah letos ne bo, si bo tekmovanje Pesem Evrovizije mogoče ogledati prek tujih televizijskih programov in spleta. Med najenostavnejšimi možnostmi ostajajo hrvaška radiotelevizija HRT, avstrijski ORF in italijanski RAI, ki tradicionalno zagotavljajo prenose vseh večerov tekmovanja, vključno s predizbori in finalom.

Evrovizijo bo mogoče spremljati tudi na spletu, in sicer prek uradnega kanala Eurovision Song Contest na platformi YouTube, kjer so praviloma v živo dostopni vsi ključni dogodki. 

Če nam bodo tehnične možnosti dopuščale, bomo Evrovizijo 2026 z Dunaja prenašali tudi na našem portalu Slovenskenovice.si. Prvi predvečer bo 12. maja, drugi 14. maja, finale pa v soboto 16. maja.

Namesto Evrovizije palestinska propaganda

V času evrovizijskega tedna, med 10. in 20. majem, bo Televizija Slovenija gledalcem ponudila tematski programski sklop Glasovi Palestine. V njem bodo skozi dokumentarne in igrane filme, pogovorne oddaje ter analitične vsebine osvetljevali osebne zgodbe ljudi in širši družbenopolitični kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Med predvajanimi filmi bo tudi »Edina zemlja«, dokumentarec, ki je bil predvajan na Berlinalu leta 2024. Ugledni portal Euronews je takrat poročal o tem, da je film prinesel razdor in spolitiziral Berlinale, zaradi širjenja antisemitskih sporočil pa je bila vložena celo prijava na nemško kriminalistično policijo. Zaradi aktivističnih in enostranskih protisemitskih izjav, ki sta jih širila ustvarjalca omenjenega dokumentarca, je protestiral celo gostitelj, župan Berlina Kai Wegner: »Antisemitizem v Berlinu nima mesta, to velja tudi za umetniško sceno. Od novega vodstva Berlinala pričakujem, da bo poskrbelo, da se takšni incidenti ne bodo ponovili. /.../. Berlin trdno stoji ob strani Izraelu. O tem ni nobenega dvoma. Polna odgovornost za globoko trpljenje v Izraelu in v Gazi leži na Hamasu. Prav oni imajo v rokah moč, da to trpljenje končajo, tako da izpustijo vse talce in odložijo orožje. Tukaj ni prostora za relativizacijo.« Med predvajanimi propalestinskimi filmi na TV Slovenija bo tudi film »Glas Hind Radžab«, ki so ga, pomenljivo, umaknili iz kinodvoran v Indiji.

Med filmi iz sklopa Glasovi Palestine, ki jih bo RTV Slovenija predvajala namesto Evrovizije, pa, kot kaže, ne bo nobenega dokumentarca o tem, kako so palestinski teroristi klali in streljali dojenčke, izstreljevali rakete na civilne cilje ter posiljevali najstnice. Zakaj, smo vprašali RTV Slovenija. Odgovor bomo objavil, ko ga bomo dobili.

Kljub odsotnosti prenosa pa Evrovizija iz programa ne bo povsem izginila. Informativni program pripravlja dokumentarno oddajo Dosje: Evrovizija, ki bo na sporedu sredi maja. Oddaja bo ob 70-letnici tekmovanja ponudila poglobljen vpogled v njegovo vlogo danes ter vlogo političnih vplivov, sistema glasovanja in prihodnjega razvoja tekmovanja. Na RTV Slovenija poudarjajo, da se odločitev nanaša na leto 2026, medtem ko bo o morebitnem sodelovanju v prihodnje odločeno kasneje, predvidoma do jeseni, ko poteče rok za prijave na naslednje tekmovanje.

 

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
OGLED

Koliko prevar se skriva za denarjem? Odgovor ni prijeten

Razstava Denar in kriminal obiskovalca popelje od prvih ponaredkov in fizičnih ropov do sodobnega kiberkriminala ter pokaže, zakaj ta tekma traja že stoletja.
17. 4. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ZOBNI VSADKI

En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
22. 4. 2026 | 09:38
Promo
Novice  |  Slovenija
PLIN

Presenetljivo: cene plina bi lahko celo padle

Čeprav se cene plina na borzah spreminjajo, to še ne pomeni višjih računov za gospodinjstva. Trg plina na veleprodajni ravni namreč kaže, da bi se lahko končne cene za gospodinjstva v prihodnje celo zniževale.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:12
Promo
Novice  |  Slovenija
SOF

V svetu brez pravil zmaga tisti, ki razume ljudi

Bliža se 35. Slovenski oglaševalski festival, ki bo vnovič presegel okvire klasične konference.
Promo Delo20. 4. 2026 | 10:06
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NOVA ERA DOSTAVE

Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
22. 4. 2026 | 09:37
Promo
Lifestyle  |  Stil
SAMSUNG

Zakaj so prav ti telefoni tako posebni

Vprašanje zasebnosti na telefonu danes ni več stvar pretirane previdnosti, temveč osnovni pogoj za varno digitalno življenje.
Promo Slovenske novice20. 4. 2026 | 08:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
SPOMLADANSKI ODKLOP

Ena destinacija, ki Slovence vsako pomlad znova očara

Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
Promo Slovenske novice23. 4. 2026 | 09:35
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
ARTRITIS

Prvi znaki vnetja sklepov, ki jih ne smete spregledati

Artritis močno vpliva na kakovost življenja. S pravočasnim zdravljenjem in podporno terapijo lahko učinkovito obvladujemo bolezen in lajšamo bolečine.
21. 4. 2026 | 08:43
Promo
Novice  |  Slovenija
DRUGAČNOST

»Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni. Superspaki nastopajo kot drobna pomoč pri tistem prvem koraku, ko želimo komu odpreti vrata ali ga sprejeti v svoj krog.
21. 4. 2026 | 09:21
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
STE VEDELI?

Suhe oči niso malenkost

Suhe oči niso usoda. Vzročno zdravljenje z OptiLight, LipiFlow in plazmo odpravlja težave tam, kjer nastanejo. Specialistka Kristina Mikek, Morela, Ljubljana.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 13:22
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
20. 4. 2026 | 14:44
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
POŠKODBE

Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
20. 4. 2026 | 08:54
Promo
Lifestyle  |  Izlet
IDEJA ZA ODDIH

Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
20. 4. 2026 | 14:20
Promo
Novice  |  Slovenija
VIDEO

V Anhovem nastaja projekt, ki je lahko primer dobre prakse za celotno industrijo

V Anhovem nastaja projekt, ki sončno energijo povezuje z razvojem cementarne, dvojno rabo zemljišč ter postopnim odpiranjem območja naravi in skupnosti.
17. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
ORTODONTIJA

Ali ste vedeli, da ZZZS sofinancira ortodontsko zdravljenje otrok na Hrvaškem?

Zaradi dolgih čakalnih dob pri ortodontih v Sloveniji se starši vse pogosteje odločajo za ortodontsko terapijo na Hrvaškem, z možnostjo delnega ali popolnega povračila stroškov s strani ZZZS-ja.
21. 4. 2026 | 14:36
Promo
Lifestyle  |  Stil
DOLGE VRSTE

Množica šokirana: kaj je počel Borut Pahor?

Kar se je zgodilo to jutro, je marsikoga pustilo brez besed.
Promo Slovenske novice17. 4. 2026 | 10:51
Lifestyle  |  Praznično
KUHARSKA DELAVNICA

Moderne sladice za praznovanja z Leo Grom

Naučite se priprave modernih sladic za praznovanja: kornetki, lučke in krofki z Leo Grom. Domov boste odšli s sladkim znanjem in navdihom
21. 4. 2026 | 12:50
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJE

Mislili boste drugače: tri zgodbe, ki odpirajo oči

Tin Ćehić, Kristjan Vreček in Neža Klančar skozi svoje poti razkrivajo, zakaj je občutek varnosti pomemben del sodobnega življenja.
20. 4. 2026 | 09:19
Promo
Novice  |  Slovenija
SUVERENOST

Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
20. 4. 2026 | 12:17
Promo
Novice  |  Slovenija
GRADBENIŠTVO

Kako STRABAG Slovenija digitalizira eno najstarejših industrij

Od betona k podatkom – in od stroškov k učinkovitosti
17. 4. 2026 | 11:34
