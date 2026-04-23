RTV Slovenija vztraja pri bojkotu Evrovizije, namesto prenosa bodo podpirali Palestince

O tem, da se je vodstvo RTV Slovenija pridružilo sporni pobudi peščice držav in na Evrovizijo letos zaradi sodelovanja Izraela ne pošilja predstavnika Slovenije, smo že večkrat poročali. Zdaj je odjeknilo še, da slovenskim gledalcem, ki s svojimi prispevki financirajo in držijo pokonci hišo z več kot dva tisoč zaposlenimi, ne privoščijo niti prenosa glasbenega dogodka leta.

Slovenski gledalci bodo tako letos prvič po dolgih letih ostali brez neposrednega prenosa tekmovanja Pesem Evrovizije, poroča portal Evrovizija.com. Na RTV Slovenija so se odločili, da dogodka, ki bo maja potekal na Dunaju, ne bodo uvrstili v svoj program, s čimer se prekinja ena najdlje trajajočih televizijskih tradicij v državi. Spomnimo, Evrovizija je desetletja predstavljala pomemben del programskega dogajanja nacionalne televizije in hkrati družbeni fenomen, ki je vsako leto pritegnil širok krog gledalcev. Letos pa bo ta termin ostal prazen, saj na Televiziji Slovenija ne bo ne prenosov obeh predizborov ne finalnega večera, prav tako ne spremljevalnih oddaj, ki so običajno soustvarjale evrovizijsko vzdušje.

RTV Slovenija bo bojkotirala Pesem Evrovizije. FOTO: Leon Vidic, Delo

Sporna odločitev vodstva na Kolodvorski

Kot pojasnjuje RTV Slovenija, odločitev temelji na nasprotovanju glede sodelovanja Izraela na tekmovanju. Dokler ta država ostaja del evrovizijskega odra, Slovenija po navedbah javnega zavoda ne bo sodelovala niti kot tekmovalka niti kot prenašalka dogodka. Ker pa se je večina evropskih držav strinjala, da je Izrael kakopak del evropske družine, Evropska radiodifuzna zveza pravil ni spremenila, Izrael na tekmnovanju ostaja. RTV Slovenija pa se je samovoljno, brez posveta z gledalci, odločila za popoln umik iz projekta za leto 2026. Zanimanje slovenskega občinstva za Evrovizijo po ocenah RTV Slovenija ostaja visoko, kar potrjuje tudi odziv javnosti. Kljub temu so se na nacionalni televiziji odločili, da letos prednost namenijo drugačnemu programskemu poudarku.

Kje si lahko ogledate Evrovizijo? Čeprav prenosa na slovenskih televizijah letos ne bo, si bo tekmovanje Pesem Evrovizije mogoče ogledati prek tujih televizijskih programov in spleta. Med najenostavnejšimi možnostmi ostajajo hrvaška radiotelevizija HRT, avstrijski ORF in italijanski RAI, ki tradicionalno zagotavljajo prenose vseh večerov tekmovanja, vključno s predizbori in finalom. Evrovizijo bo mogoče spremljati tudi na spletu, in sicer prek uradnega kanala Eurovision Song Contest na platformi YouTube, kjer so praviloma v živo dostopni vsi ključni dogodki. Če nam bodo tehnične možnosti dopuščale, bomo Evrovizijo 2026 z Dunaja prenašali tudi na našem portalu Slovenskenovice.si. Prvi predvečer bo 12. maja, drugi 14. maja, finale pa v soboto 16. maja.

Večina sodelujočih v anketi, ki jo je izvedel portal Evrovizija.com, nasprotuje bojkotu Slovenije na Evroviziji. FOTO: Zaslonski Posnetek

Namesto Evrovizije palestinska propaganda

V času evrovizijskega tedna, med 10. in 20. majem, bo Televizija Slovenija gledalcem ponudila tematski programski sklop Glasovi Palestine. V njem bodo skozi dokumentarne in igrane filme, pogovorne oddaje ter analitične vsebine osvetljevali osebne zgodbe ljudi in širši družbenopolitični kontekst dogajanja na Bližnjem vzhodu. Med predvajanimi filmi bo tudi »Edina zemlja«, dokumentarec, ki je bil predvajan na Berlinalu leta 2024. Ugledni portal Euronews je takrat poročal o tem, da je film prinesel razdor in spolitiziral Berlinale, zaradi širjenja antisemitskih sporočil pa je bila vložena celo prijava na nemško kriminalistično policijo. Zaradi aktivističnih in enostranskih protisemitskih izjav, ki sta jih širila ustvarjalca omenjenega dokumentarca, je protestiral celo gostitelj, župan Berlina Kai Wegner: »Antisemitizem v Berlinu nima mesta, to velja tudi za umetniško sceno. Od novega vodstva Berlinala pričakujem, da bo poskrbelo, da se takšni incidenti ne bodo ponovili. /.../. Berlin trdno stoji ob strani Izraelu. O tem ni nobenega dvoma. Polna odgovornost za globoko trpljenje v Izraelu in v Gazi leži na Hamasu. Prav oni imajo v rokah moč, da to trpljenje končajo, tako da izpustijo vse talce in odložijo orožje. Tukaj ni prostora za relativizacijo.« Med predvajanimi propalestinskimi filmi na TV Slovenija bo tudi film »Glas Hind Radžab«, ki so ga, pomenljivo, umaknili iz kinodvoran v Indiji.

Med filmi iz sklopa Glasovi Palestine, ki jih bo RTV Slovenija predvajala namesto Evrovizije, pa, kot kaže, ne bo nobenega dokumentarca o tem, kako so palestinski teroristi klali in streljali dojenčke, izstreljevali rakete na civilne cilje ter posiljevali najstnice. Zakaj, smo vprašali RTV Slovenija. Odgovor bomo objavil, ko ga bomo dobili.

Kljub odsotnosti prenosa pa Evrovizija iz programa ne bo povsem izginila. Informativni program pripravlja dokumentarno oddajo Dosje: Evrovizija, ki bo na sporedu sredi maja. Oddaja bo ob 70-letnici tekmovanja ponudila poglobljen vpogled v njegovo vlogo danes ter vlogo političnih vplivov, sistema glasovanja in prihodnjega razvoja tekmovanja. Na RTV Slovenija poudarjajo, da se odločitev nanaša na leto 2026, medtem ko bo o morebitnem sodelovanju v prihodnje odločeno kasneje, predvidoma do jeseni, ko poteče rok za prijave na naslednje tekmovanje.