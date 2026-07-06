Rudarska svetilka še vedno prinaša srečo (FOTO)

»Zdaj se šele zavedamo, kaj je rudnik pomenil za kraj. V bistvu je celoten razvoj Senovega temeljil na premogovništvu. Zaposlitev je nudil rudnik, hkrati pa so tudi druga podjetja rudnik zalagala s potrebnim materialom za delo v jami ali za vzdrževanje. Danes pa tega ni več,« je dejal Anton Petrovič, predsednik Turističnega društva Senovo, na sobotni slovesnosti, na kateri so zaznamovali 230 let premogovništva v njihovi dolini.

Pred tremi desetletji, ko bi morali obeležiti 200 let rudarjenja v kraju, je vlada namesto rojstnodnevne torte sprejela zakon o zapiranju premogovnikov Kanižarica, Zagorje in Senovo. Takrat se je začel zaton dejavnosti: dobro desetletje je bil rudnik v fazi zapiranja, nato v stečaju, sledila je likvidacija. Senovčane še danes najbolj jezi, da je njihov kraj od zapiranja odnesel najmanj.

V soboto zvečer je bil na Senovem že tretjič zapored folklorni festival Rudarska luč, ki so se ga udeležili folkloristi iz Estonije, Češke, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Anton Petrovič, predsednik Turističnega društva Senovo

Viktor Žučko se je v rudniku zaposlil leta 1973, v rovih pa je delal med letoma 1979 in 1995. Tudi tole lokomotivo je upravljal, zato si jo je zdaj, ko je restavrirana, z zanimanjem ogledal.

Tokratna slovesnost je osvetlila bogato rudarsko tradicijo na Senovem, katerega zgodovina sega v leto 1796, ko je kovač Andrej Grabner med pripravljanjem oglja našel premog v reštanjskem gozdu, ki je bil tedaj v lasti grofov Attems. Leta 1904 je premogovnik prevzela Trboveljska premogokopna družba, pospešeno pa se je začel razvijati po prvi svetovni vojni, kar se je močno odražalo tudi v razvoju kraja. Zgradili so uradniško in staro kolonijo, šolo, zdravstveni dom, trgovino, kantino oziroma restavracijo za samske, samski dom ... »V obdobju 1921–1929 se je Senovo najbolj razvijalo. Tudi šola, ki so jo postavili leta 1929, je bila, kot je zapisal časopis Jutro, ena najsodobnejših šol v kraljevini Jugoslaviji,« je spomnil Petrovič. Največ zaposlenih, kar 1431, je imel rudnik leta 1950, dve leti pozneje pa so v njem izkopali rekordnih 286.000 ton premoga.

Večkrat so ga zapirali

Ker so se po drugi svetovni vojni spreminjale tako razmere na trgu kot geopolitični položaj, so rudnik poskušali večkrat zapreti. Zaradi zalog laporja in kremenčevega peska so na Senovskem načrtovali cementarno ter predelavo keramike. Težnje po zapiranju so se pojavile tudi leta 1972. Takrat so zgradili Metalno z načrtom, da bi prezaposlili 350 rudarjev, a razmere na trgu so se spremenile in do prezaposlitev ni prišlo, so pa službe dobili njihovi družinski člani. Leta 1978 so odprli TES – Tovarno embalaže Senovo, a znova niso prezaposlili knapov, so pa delo dobili njihovi potomci.

Podžupan Dejan Žnideršič, žena pokojnega umetnika Marjeta Demšar in Anton Petrovič pri Kocki rudarjenja

Člani Turističnega društva Senovo so poskrbeli za pogostitev.

Kovač Andrej Grabner je med pripravljanjem oglja našel premog v reštanjskem gozdu, ki je bil tedaj v lasti grofov Attems.

Ivan Šturbej je penzijo zaslužil kot rudar, 20 let je delal v jami in pove, da je bil to težak kruh.

»Če ne bi bilo premogovnika na Senovem, ta kraj ne bi bil tak, kot je zdaj, saj sta bila Dovško in Reštanj v preteklosti večji vasi kot Senovo. Šele z razvojem premogovnika se je Senovo začelo razvijati kot industrijsko naselje,« je še izpostavil Petrovič in dodal, da zaznamujejo še en jubilej – 40 let postavitve kocke, spomenika, posvečenega generacijam rudarjev na Senovem. Spomenik je delo žal že pokojnega akademskega kiparja Toneta Demšarja, tokrat pa je na Senovo prišla njegova žena Marjeta, po rodu Senovčanka. Spomenik so postavili ob prazniku rudarjev, 3. julija 1986, ob 190-letnici premogovništva v kraju. Kar nekoliko jasnovidni so bili, saj niso bili prepričani, ali bo rudarstvo v kraju dočakalo 200 let. Zato so takrat izdali tudi knjigo o zgodovini rudarstva.

Vabilu na tokratno slovesnost so se odzvali kameradi iz Sedraža, Laškega, Trbovelj in Zagorja ob Savi, prireditev pa je potekala pri dveh pomembnih rudarskih spomenikih. Najprej pri spomeniku Svetilka rudarske sreče. Gre za bencinsko varnostno svetilko, imenovano ziherca, ki je bila namenjena predvsem ugotavljanju koncentracij ogljikovega dioksida in metana v jami. Ob prisotnosti metana se je plamen povečal, medtem ko je v primeru pomanjkanja kisika ugasnil. Na Senovem so bile v uporabi od leta 1904 pa vse do zaprtja premogovnika. Spomenik Svetilka rudarske sreče je vezan na javno razsvetljavo, zato je svetloba vedno enake barve – to pa naj bi pomenilo srečo za kraj. Ob tem spomeniku zdaj stoji tudi trolej lokomotiva 4, ki so jo v delavnicah premogovnika na Senovem izdelali leta 1954. Več kot 15 ton težka lokomotiva s samosipnikom za premog in jamskim vozičkom (buličem) zdaj stoji na mestu, kjer je včasih potekala proga separacija–Brestanica. Druženje nekdanjih rudarjev, krajanov in vseh ostalih se je nadaljevalo pri Kocki rudarjenja, zvečer pa je že tretjič zapored potekal folklorni festival Rudarska luč, ki so se ga udeležili folkloristi iz Estonije, Češke, Italije, Hrvaške in Slovenije.

Praznovanja so se udeležili številni domačini.

Zaigral je Pihalni orkester Senovo, ki bo čez dve leti praznoval okroglih 100 let.

Premog je bil srce razvoja kraja

V obnovljenih knapovskih krušnih pečeh so v soboto spekli kruh iz 35 kilogramov moke.

»230 let premogovništva ni zgolj del zgodovine tega kraja, temveč pomemben del identitete ljudi, razvoja naše skupnosti in širšega prostora današnjega Senovega ter Mestne občine Krško. Ko se zazremo v preteklost, ne vidimo le rudniških rovov, strojev ali ton izkopanega premoga. Vidimo generacije mož, ki so vsak dan znova stopali v temo globoko pod zemljo, pogosto v negotovost, a vedno z istim ciljem – s poštenim delom ustvarjati boljše življenje za svoje družine in prihodnost za svoj kraj. Premog tukaj nikoli ni pomenil zgolj gospodarske dejavnosti. Bil je srce razvoja. Bil je energija, ki je premikala celotno skupnost,« je zbrane nagovoril podžupan Mestne občine Krško Dejan Žnideršič in dodal, da je kraj, ki ga danes poznamo, v veliki meri zrasel prav iz trdega dela rudarskih rok. »Rudarska zgodovina nas zato uči predvsem vrednot poguma, vztrajnosti in odgovornosti drug do drugega, saj rudar ni bil nikoli sam. Pod zemljo je bilo življenje odvisno od zaupanja, tovarištva in medsebojne solidarnosti. In prav te vrednote so desetletja oblikovale tudi značaj ljudi tukaj na Senovem – ljudi, ki so znali držati skupaj v času napredka in tudi v času preizkušenj,« je dejal podžupan.

Ko so v soboto popoldne nekdanji knapi obujali spomine na leta, ko so kruh služili globoko pod zemljo, pa je bilo večkrat slišati njihov tradicionalni pozdrav: »Naj živi nam večno, naš rudarski – srečno!«