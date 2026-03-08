Rudija je odvzem goveda spravil k psihiatru, zdaj toži državo za 35.000 evrov

SODNA BITKA

Rejec iz odmevne zgodbe o odvzemu goveda trdi, da so bile živali po vrnitvi v slabšem stanju, poleg tega pa naj bi mu celoten primer povzročil hude duševne stiske.

Da je še danes stalno v stresu in obiskuje psihiatra ter tako rekoč ne hodi od doma, je na ljubljanskem okrožnem sodišču sodnici Kseniji Zeilhofer Orehek včeraj pojasnjeval Rudi Možgan, ki državo toži za 35.000 evrov. Možgan je znan iz sage o odvzemu goveda s kmetije 14. novembra 2023, ki je močno odmevala. Sprva zaradi očitkov o mučenju živali, nato še, ko se je izkazalo, da je inšpektorica Danuša Štiglic postopek izpeljala milo rečeno po domače. Odločba o odvzemu 24 živali je bila odpravljena, v novem postopku pa izdana ureditvena odločba. Ko je Možgan na kmetiji uredil pogoje reje, so mu ...