Zunanji minister Tone Kajzer je danes ob 35-letnici samostojne Slovenije podelil najvišje priznanje za življenjsko delo v diplomaciji dolgoletnemu zunanjemu ministru Dimitriju Ruplu. Pri tem je izpostavil njegov prispevek Sloveniji v času, ko se je oblikovala njena državnost. Rupel pa je poudaril pomen diplomacije pri osamosvojitvi Slovenije.

Minister je izpostavil, da je bila kariera Rupla prežeta z zavedanjem, da diplomacija ni zgolj umetnost zastopanja interesov, temveč tudi umetnost iskanja soglasja in gradnje mostov. V zahvalnem govoru se je Rupel spomnil časov osamosvojitve Slovenije, ko po njegovih besedah za državnost ni bila nujna vojna, temveč obramba in predvsem mednarodno priznanje. »Vojne si nismo želeli, priznanje pa je bilo naša želja, da Slovenija postane ena od mednarodno priznanih držav,« je dejal.

Rupel izvedel, da je bila Fajonova proti

Rupel je sicer v izjavi za STA tudi razjasnil ugibanja, da bi priznanje lahko prejel že v času, ko so potekali dnevi slovenske diplomacije. Kot je dejal, sta predlog za priznanje podala dva kolega iz diplomatskih vrst, pozneje pa je izvedel, da se je tedanja zunanja ministrica Tanja Fajon odločila proti temu, da bi mu podelili priznanje.

Tanja Fajon. FOTO: Vladislav Culiomza Reuters

»Da vam čisto odkrito povem, se nisem zelo sekiral zaradi tega, ampak seveda tokrat, ko pa ugotavljam neko posebno naklonjenost s strani tega ministra in te vlade do mene in do stvari, ki smo jih skupaj delali pred 35 leti, seveda moram reči, da sprejemam to priznanje z veseljem in ga imam za čast,« je še dodal.