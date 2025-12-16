Rupel o praznični Ljubljani: »Nisem privrženec prepovedi«; Janković: »Trubači so motili tudi mene«

Pisali smo, da je v Ljubljani začela veljati prepoved spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, ki bo po besedah župana Zorana Jankovića v prazničnem času veljala naslednjih 15 dni. Na današnji novinarski konferenci je dodal še več pojasnil: nadzor bo izvajal inšpektorat mestnega redarstva, kazni pa so 150 evrov za vsakega nastopajočega. Janković je tako v prazničnem decembru z odlokom potegnil ostro mejo in s tem utišal tako trubače, ob katerih se marsikomu vihajo nosovi, saj da so preglasni za Ljubljano, kot tudi harmonikarje oziroma harmonikaša na Prešernovem trgu, ki je že vrsto let trn v peti delu javnosti.

»Pritožbe so prihajale z vseh strani«

Janković je poudaril, da so na Mestno občino Ljubljana prihajale pritožbe »iz vsepovsod – ustno, pisno in po različnih kanalih«. Ob tem je prepričan, da gre za pravi ukrep. »To je pravi ukrep, sem trdno prepričan,« je dejal in dodal: »Trubači so tudi mene motili.« Po njegovih navedbah so v mestu nastopale skupine trubačev iz Bolgarije ter dve skupini iz Severne Makedonije. Večina glasbenikov naj bi že prej prejela opozorilo in s nastopi prenehala. Skupina iz Bolgarije je medtem že odšla, po županovih besedah pa sta od treh skupin ostali še dve.

Prepoved velja tudi za harmonikarje 26. decembra

Župan je potrdil, da bo prepoved veljala tudi za slovenske harmonikarje, ki naj bi se 26. decembra zbrali in nastopili. Ocenil je, da gre verjetno za odziv na trubače, a hkrati poudaril, da ga množičen nastop sam po sebi ne bi motil, če bi bil organiziran in napovedan. Dejal je, da ne vidi težave niti v tem, če bi v Ljubljano prišlo »tisoč harmonikarjev za eno uro«, vendar pod pogojem, da se tak nastop vnaprej uskladi.

Globe: 150 evrov na osebo, za pravne osebe do 2000 evrov

Za nastopajoče je predvidena globa 150 evrov na osebo. Če gre za pravno osebo, znaša kazen 1000 evrov, za odgovorno osebo pravne osebe pa 2000 evrov. Janković je poudaril, da bodo inšpektorji svoje delo opravljali dosledno.

Kaj pravi nekdanji župan Rupel: »Nisem privrženec prepovedi«

Za komentar smo vprašali tudi nekdanjega ljubljanskega župana in ministra Dimitrija Rupla, ki prepovedi ni posebej naklonjen. Odgovoril nam je: »Živahna Ljubljana v prazničnem času me ne moti. Čeprav hodim največ po centru, se nisem srečal z nobeno glasbeno napadalnostjo. Sicer nisem privrženec prepovedi. Morda bi bilo treba malo več reda, ampak kako naj pričakujem red v Ljubljani, če ga ni v državi?«

Prepoved tako ostaja v veljavi do konca leta. V sklepu je določeno tudi, na katerih ulicah velja omejitev spontanih uličnih nastopov z glasbenimi inštrumenti, izvajanje pa bo v središču mesta nadzoroval inšpektorat mestnega redarstva.