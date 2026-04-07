Rupel razkril, kdo naj bi Golobu spisal »priročnik za vladanje«, Janša si želi, da še ne odloži peresa

Nekdanji zunanji minister in diplomat Dimitrij Rupel je ob praznovanju 80. rojstnega dne predstavil novo knjigo Dobri nameni. V njej je predstavil ključne trenutke ob osamosvojitvi države, z dobrimi nameni pa je po njegovih besedah tudi v politiki tlakovana pot v pekel.

Govorci potegnili vzporednice z aktualno politično situacijo

Slavnostni govorci na akademiji, ki so jo organizirali Slovenska matica, Nova univerza in Inštitut Nove revije, so bili nekdanji ustavni pravnik Peter Jambrek, nekdanji notranji minister Igor Bavčar, publicist Igor Omerza in predsednik SDS Janez Janša. Rupel je v nagovoru dejal, da se je v pravem trenutku pridružil veliki osamosvojitveni generaciji. Med njene člane pa poleg sebe, Janše, Bavčarja, Omerze in Jambreka, šteje še Franceta Bučarja, Ivana Omana, Tarasa Kermaunerja, Jožeta Pučnika, Nika Grafenauerja, Tineta Hribarja, Milana Kučana, Lojzeta Peterleta in Janeza Drnovška. Simboli te generacije so samostojna, neodvisna država, ki je članica Organizacije združenih narodov, EU in Nata, je naštel. Rupel Dobre namene trenutno vidi v namenih Janše in t. i. tretjega bloka, ki ga tvorijo NSi, Demokrati in Resni.ca, da sestavijo »neko novo vlado« in prekinejo tradicijo prevlade »levičarske politike«. Tudi vladi Roberta Goloba so »priročnik za vladanje« napisali v Levici, je dejal.

Janša si želi, da Rupel še ne odloži peresa

Šef SDS Janez Janša pa je ob visokem jubileju Ruplu namenil tole: »Iskrene čestitke Dimitriju Ruplu ob njegovi 80-letnici. Pred 37 leti smo v njegovem kabinetu na fakulteti dokončali zadnji osnutek Majniške deklaracije, ki še danes ni v celoti uresničena. Želeli smo državo slovenskega naroda, v kateri si bomo sami določali vero in postave. Lastno državo smo naposled res dobili, a zdi se, da še vedno ozek krog neizvoljenih v rokah drži vse vajeti. Dragi Dimitrij, moral boš napisati še kakšno knjigo, saj drugi cilj še vedno ni uresničen. Zato ne odloži še peresa,«.