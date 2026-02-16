S kuhanjem obare so pomagali 7-letnemu Teu

V sklopu 66. Kurentovanja se je na Ptuju poleg pustne povorke odvilo še več dogodkov, med drugim so podelili mednarodne likovne nagrade ex-tempore Ptuj, sobotni pustni korzo je razkril vpogled v zgodovino maskiranja meščanov v najstarejšem slovenskem mestu, pred Mestno hišo je potekala največja otroška pustna zabava na prostem v Sloveniji. Pustni vikend pa je zaznamovala tudi dobrodelna 21. Lions Obarjada na Glavnem trgu, kjer so se ekipe pomerile v kuhanju piščančje obare, številni obiskovalci pa so jo tudi pokušali.

Gospodarstveniki, politiki in drugi Ptujčani ter njihovi gostje so se pomerili v kuhanju najboljše obare, izkupiček pa je spet šel v dobrodelne namene, in sicer za pomoč sedemletnemu Teu iz Tržca pri Ptuju. Mali borec se pogumno spopada z genetsko duchennovo mišično distrofijo – redko in hudo boleznijo, ki postopoma jemlje mišice, moč in čas. Organizatorji so za dečka zbrali 46.615 evrov, od tega na dan dogodka 27.865. Zdravljenje v obliki genske terapije, ki je dostopna v Združenih državah Amerike, je izjemno drago in stane 2,5 milijona evrov, stroška pa ne krije naše zdravstveno zavarovanje. Na 21. Obarjadi je tekmovalo 22 ekip iz Podravja, Pomurja in osrednje Slovenije ter ena hrvaška. Obare je ocenjevala komisija v sestavi: Danilo Toplek (predsednik), Vlado Pignar, Tomaž Zaviršek, Brigita Selinšek ter dva člana, izžrebana iz sodelujočih ekip. Prvo mesto je s Kurentovo obaro zasedla ekipa Perutnina Ptuj, d. o. o., druga je bila ekipa DC Dominko, d. o. o., in tretja Reseda, d. o. o.; vsi preostali so delili četrto mesto.

5000 OBROKOV obare so razdelili.

Prizorišče ptujske Obarjade so preselili s samostanskega dvorišča na Glavni trg.

Pomoč vse leto

Čeprav so več kot zadovoljni z dosežki 21. Lions Obarjade, je predsednik Lions kluba Ptuj Haris Salihagić Hrenko izpostavil: »Lions klub Ptuj ni aktiven le ob Obarjadi, temveč vse leto. Naša pomoč je konkretna, topli obroki za ljudi v stiski, božično obdarovanje otrok, pomoč socialno šibkim družinam, podpora otrokom pri šolanju, pomoč slepim, slabovidnim in invalidom ter odziv na stiske ob naravnih nesrečah. Letos smo začeli novo vseslovensko akcijo Prvi Lions vinograd, s katerim pomagamo mladim v Halozah. Ponosni smo, da lahko z delom vračamo skupnosti, v kateri živimo.« V treh desetletjih delovanja so pomagali številnim posameznikom in družinam na območju Ptuja, Dravskega in Ptujskega polja, Haloz ter Slovenskih goric.

Vodja Obarjade Mitja Kostanjevec je dodal: »Lions Obarjada je več kot tekmovanje v kuhanju obare. Je srečanje ljudi, podjetij, prostovoljcev in obiskovalcev, ki jih povezuje dober namen. Vsako leto nas znova preseneti odziv ekip in javnosti, kar potrjuje, da ljudje radi pomagajo, če to lahko storijo v dobri družbi.« Med obiskovalce so razdelili 5000 brezplačnih obrokov obare, akcijo so podprli tudi številni znani, med njimi Dejan Zavec, Kristjan Čeh, Tadej Toš, Robert Roškar, Damjan Murko in Sašo Dobnik. Za glasbo so poskrbeli Natalija Verboten, Alfi Nipič in Ansambel Galama.

Organizatorji so privabili legendarnega Alfija Nipiča.