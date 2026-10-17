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STE JO VIDELI?

S parkirišča odpeljali Zalo, Celjanka jo obupano išče že dva tedna (FOTO)

Jorkširsko terierko so iskali tudi člani K9, sledi za njo so izginile pod Golovcem.
Ljubka psička Zala je s fleksijem pobegnila 5. oktobra na območju Golovca v Celju. Foto: osebni arhiv lastnice

Ljubka psička Zala je s fleksijem pobegnila 5. oktobra na območju Golovca v Celju. Foto: osebni arhiv lastnice

Na spodnjem delu desnega očesa ima belo pikico. Foto: osebni arhiv lastnice

Na spodnjem delu desnega očesa ima belo pikico. Foto: osebni arhiv lastnice

Ida Trebičnik je Zalo prenašala v torbi. Foto: osebni arhiv lastnice

Ida Trebičnik je Zalo prenašala v torbi. Foto: osebni arhiv lastnice

Ljubka psička Zala je s fleksijem pobegnila 5. oktobra na območju Golovca v Celju. Foto: osebni arhiv lastnice
Na spodnjem delu desnega očesa ima belo pikico. Foto: osebni arhiv lastnice
Ida Trebičnik je Zalo prenašala v torbi. Foto: osebni arhiv lastnice
Mojca Marot
 17. 10. 2026 | 08:00
3:37
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Ljubitelje živali so dosegle objave Celjanke Ide Trebičnik, ki obupana išče svojo triletno psičko Zalo, pasme jorkširski terier, ki jo je posvojila šele pred poldrugim mesecem. »Moja psička Zala je plašna, ljubezniva, mirna, zelo majhna in drobna, težka je komaj 2,8 kilograma. Je tudi čipirana. In točno takšna, kot ustreza mojemu značaju,« nam je zaupala Trebičnikova. Psičko je nosila v naročju ali priročni torbi.

Ida Trebičnik je Zalo prenašala v torbi. Foto: osebni arhiv lastnice
Ida Trebičnik je Zalo prenašala v torbi. Foto: osebni arhiv lastnice
»Zelo sva se ujeli. Psička niti ni hodila na povodcu, a sva v mesecu in pol dosegli, da je na kratke sprehode, vedno v oprsnici in na povodcu, in to zgolj v okolici našega doma, smo na samem ob gozdu, že lepo hodila. Kadar sva kam šli, kar je bilo sicer redko, sem jo imela v torbi, nanjo pa je bila pritrjena s fleksijem. V ponedeljek, 5. oktobra, sem jo med sprehodom prvič dala na tla, da je lulala. Ker je fleksi, ki sem ga takrat edinkrat imela ovitega zgolj okoli zapestja, nekoliko zanihal, se je Zala prestrašila in z njim vred stekla. Tekla sem za njo, vse od igrišč pri hali Golovec, čez zelo prometno Dečkovo cesto do pokopališča Golovec, kjer sem jo za hip še uzrla, nato pa mi je izginila izpred oči. Potem sem jo ves čas iskala. Jaz in cela moja družina po pokopališču, med robidovjem in grmovjem, prečesali smo ves Golovec,« nam je prve trenutke po pobegu psičke Zale v solzah opisala njena obupana lastnica. A vse do danes Zale niso našli, čeprav so jo iskali z droni, na pomoč pa so prišli tudi vodniki iz kluba K9, posebej izurjeni za iskanje psov. »Za vsak primer smo prečesali – sami in s psi – vse zaraščeno pobočje pod pokopališčem, če bi bila slučajno ujeta na povodcu, vendar so vse sledi vodile do istega parkirišča. Zato vljudno prosimo Celjane za kakršno koli informacijo,« so v K9 zapisali na družabnem omrežju in priložili Zaline fotografije.

Nesrečna lastnica še vedno lepi plakate in objavlja fotografijo Zale na družbenih omrežjih. »Obvestila sem veterinarsko zbornico, sporočila njen čip, obvestila vsem bližnje veterine, zavetišča. A vse kaže, da je nemočno revico v prvi uri na parkirišču nekdo ujel in jo odpeljal,« domneva Trebičnikova, ki s svojima že odraslima otrokoma že več kot tri desetletja posvaja psičke in muce, saj so vsi veliki ljubitelji živali. »Zelo hudo mi je za to ubogo malo ljubko Zalo, ker ne vem, kaj se je z njo zgodilo. Zelo je nezaupljiva, zato ne vem, kako se počuti pri tujih ljudeh.«

Če bi njeno psičko kdo opazil ali kar koli vedel o njenem izginotju, naj to sporoči najbližji veterini ali zavetišču, lahko obvesti tudi policijo ali lastnico, naproša Trebičnikova in ponuja tudi nagrado. Obrnila se je še na ZPO, celjsko družbo, ki upravlja parkirišča, saj naj bi neznanci Zalo na povodcu sprehajali pri celjskem zgodovinskem arhivu. Z Direkcije za ceste pa so Idi sporočili, da na tamkajšnjem parkirišču ni kamer oziroma so kamere nameščene zgolj z namenom spremljanja pretočnosti prometa, nikakor pa se ne sme videti registrskih tablic, ljudi ali živali. Lastnica Ida še opozori, da ima psička lepotno napako, in sicer belo pikico na spodnjem delu desnega očesa. »Če nihče ne bo preverjal čipa, bi se že po tem vedelo, da je to ona, moja ljuba Zala.« 

Na spodnjem delu desnega očesa ima belo pikico. Foto: osebni arhiv lastnice
Na spodnjem delu desnega očesa ima belo pikico. Foto: osebni arhiv lastnice

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psičkapomočparkiriščeiskanjeGolovecCeljezalaIda Trebičnik
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