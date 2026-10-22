S plagiatom nategnil glasbenike! Pretental je našo glasbeno smetano

ŠOK

Na državnem tekmovanju so zaradi plagiata umaknili štiri skladbe magistrskega študenta kompozicije. Primer je razkril vso ranljivost sistema in odprl vprašanja o preverjanju izvirnosti skladb.

Pri skladbi, ki jo je napisal za violino in klavir, naj bi šlo za čisto kopijo 3. stavka Rahmaninovega kvarteta. FOTO: Delo Ui

Temsig je kratica za Tekmovanje mladih glasbenikov Republike Slovenije. Gre za največje državno tekmovanje za mlade glasbenike. Tekmovanje poteka vsako leto. Izvedeli smo, da organizator tega tekmovanja (Zveza slovenskih glasbenih šol) že vrsto let daje priložnost tudi mladim slovenskim skladateljem. Pri projektu vključevanja novitet se zato tradicionalno poveže z Akademijo za glasbo Univerze v Ljubljani in Društvom slovenskih skladateljev (DSS). Nove skladbe so tudi za letošnji Temsig nastale v sodelovanju z Akademijo za glasbo UL, z Oddelkom za kompozicijo in glasbeno teorijo. Skratka: eno ...