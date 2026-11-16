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FONTANA PIV ZELENO ZLATO

S polnimi usti piva je težko govoriti neumnosti (FOTO)

Zgodba o uspehu je presegla lokalne meje in zrasla v prepoznavno turistično posebnost.
Župan Kos in direktor ZKŠT mag. Marko Repnik sta si simbolno, še zadnjič v letonji sezoni natočila vsak svoje pivo. FOTO: Darko Naraglav

Župan Kos in direktor ZKŠT mag. Marko Repnik sta si simbolno, še zadnjič v letonji sezoni natočila vsak svoje pivo. FOTO: Darko Naraglav

Za veselo razpoloženje je poskrbel Vipavski kvintet. FOTO: Darko Naraglav

Za veselo razpoloženje je poskrbel Vipavski kvintet. FOTO: Darko Naraglav

V drugem delu dogodka je za glasbo skrbel Patrik Prelec z bendom. FOTO: Darko Naraglav

V drugem delu dogodka je za glasbo skrbel Patrik Prelec z bendom. FOTO: Darko Naraglav

Fontana se je za letos poslovila. FOTO: Darko Naraglav

Fontana se je za letos poslovila. FOTO: Darko Naraglav

Po nagovoru župana še zdravica s povezovalcem programa. FOTO: Darko Naraglav

Po nagovoru župana še zdravica s povezovalcem programa. FOTO: Darko Naraglav

Župan Janko Kos s podžupanom Romanom Virantom in podžupanjo Tanjo Basle. FOTO: Darko Naraglav

Župan Janko Kos s podžupanom Romanom Virantom in podžupanjo Tanjo Basle. FOTO: Darko Naraglav

Omizje z aktualnim hmeljskim starešino in princeso

Omizje z aktualnim hmeljskim starešino in princeso

Župan Kos in direktor ZKŠT mag. Marko Repnik sta si simbolno, še zadnjič v letonji sezoni natočila vsak svoje pivo. FOTO: Darko Naraglav
Za veselo razpoloženje je poskrbel Vipavski kvintet. FOTO: Darko Naraglav
V drugem delu dogodka je za glasbo skrbel Patrik Prelec z bendom. FOTO: Darko Naraglav
Fontana se je za letos poslovila. FOTO: Darko Naraglav
Po nagovoru župana še zdravica s povezovalcem programa. FOTO: Darko Naraglav
Župan Janko Kos s podžupanom Romanom Virantom in podžupanjo Tanjo Basle. FOTO: Darko Naraglav
Omizje z aktualnim hmeljskim starešino in princeso
Darko Naraglav
 16. 11. 2026 | 16:45
4:32
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Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec je pred dnevi pripravil prireditev ob zaključku 11. sezone Fontane piv Zeleno zlato. Za prijetno glasbeno vzdušje sta poskrbela Vipavski kvintet in Patrik Prelec z bendom, program pa je povezoval Žiga Deršek. Letošnjo sezono so zaznamovali desetletnica odprtja fontane, dober obisk in uspešna prodaja vrčkov, še posebej pa pomemben mejnik – več kot 400.000 prodanih vrčkov v vseh sezonah delovanja. Fontana piv je tako še enkrat potrdila, da je ena najbolj prepoznavnih turističnih znamenitosti Žalca in Spodnje Savinjske doline.

Edinstvena zgodba

Zbrane je nagovoril župan Občine Žalec Janko Kos, ki je poudaril, da uspeha fontane ni mogoče meriti zgolj s številom obiskovalcev in prodanih vrčkov. Po njegovih besedah je fontana predvsem zgodba o uspehu, povezovanju in druženju, ki je presegla lokalne in nacionalne meje ter postala prepoznavna tudi v širšem evropskem turističnem prostoru. »Mi smo marsikomu navdih, da se da v enem majhnem Žalcu, ne samo v Ljubljani, narediti iz ene ideje veliko zgodbo, ki je edinstvena ne samo v slovenskem, ampak tudi v širšem evropskem turističnem prostoru. Na to smo zelo ponosni, a še nismo končali. Ta projekt je treba samo nadgrajevati,« je poudaril župan.

Za veselo razpoloženje je poskrbel Vipavski kvintet. FOTO: Darko Naraglav
Za veselo razpoloženje je poskrbel Vipavski kvintet. FOTO: Darko Naraglav

V letošnji sezoni so na Fontani piv Zeleno zlato prodali dobrih 25.000 vrčkov, obiskovalcem pa ponudili 34 različnih vrst kraft piva, ki jih je predstavilo 25 slovenskih mikropivovarjev. Skupno število prodanih vrčkov je tako preseglo 400.000. V to številko so vključena tudi ponovna polnjenja in uporaba vrčkov v okviru trajnostne prakse Prinesi svoj vrček, s katero spodbujajo ponovno uporabo in zmanjšujejo količino odpadkov. Leto 2026 ima za fontano še poseben pomen, saj je minilo deset let od odprtja. Jubilej so na začetku septembra proslavili z dvodnevnim praznovanjem in premierno predstavitvijo filma Od ideje do izvedbe, ki prikazuje nastanek fontane in njen razvoj v prepoznavno turistično doživetje.

V drugem delu dogodka je za glasbo skrbel Patrik Prelec z bendom. FOTO: Darko Naraglav
V drugem delu dogodka je za glasbo skrbel Patrik Prelec z bendom. FOTO: Darko Naraglav

Z dvignjenimi vrčki

Desetletni jubilej je bil tudi priložnost za obujanje spominov na 6. september 2016, ko so fontano slovesno odprli. Župan se je ob tej priložnosti spomnil tudi svojega takratnega nagovora. »V mislih imam tiste besede, ki sem jih izrekel ob otvoritvi, ko me je Tanja Gobec z RTV Slovenija direktno povezala v oddajo Odmevi, pa sem ji rekel: 'Tanja, s polnimi usti piva je težko govoriti neumnosti.' In še danes pravim, naj pridejo ljudje sem, naj popijejo kozarček piva, pa potem naredijo razmislek, preden kaj rečejo. Potem bodo samo spoštljivo in lepo govorili,« se je v svojem značilnem, hudomušnem slogu spomnil župan na čas odprtja fontane.

Fontana se je za letos poslovila. FOTO: Darko Naraglav
Fontana se je za letos poslovila. FOTO: Darko Naraglav

Njegov nagovor je dobil še posebej čustveno noto, saj se po štirih mandatih poslavlja od županske funkcije, nagovor je sklenil s prirejenimi Prešernovimi verzi, ki so jih pospremili aplavz in dvignjeni vrčki: »Nazadnje še vrčke piva zase dvignimo, ker smo zato se zbrat'li, ker dobro v srcu mislimo. Dokaj dni naj živi, kar nas dobrih je ljudi.« Vsem je zaželel zdravja in sreče ter nazdravil prihodnosti fontane in njenemu nadaljnjemu razvoju.

Župan Janko Kos s podžupanom Romanom Virantom in podžupanjo Tanjo Basle. FOTO: Darko Naraglav
Župan Janko Kos s podžupanom Romanom Virantom in podžupanjo Tanjo Basle. FOTO: Darko Naraglav

Turistična ambasadorka

V enajstih sezonah so obiskovalci Fontane piv Zeleno zlato lahko poskusili več kot 150 različnih vrst kraft piva, ki jih je ponudilo več kot 60 slovenskih pivovarjev. Fontana je tako postala pomembno stičišče ljubiteljev piva, hkrati pa prostor za promocijo slovenskega kraft pivovarstva in turistične ponudbe Spodnje Savinjske doline. Direktor ZKŠT Žalec mag. Marko Repnik je ob jubileju poudaril, da že razmišljajo o novih vsebinah, možnostih nadgradnje ponudbe in še tesnejšem povezovanju fontane z drugimi turističnimi znamenitostmi v dolini. Fontana piv Zeleno zlato tudi po enajstih sezonah ostaja pomembna turistična ambasadorka Žalca in Savinjske doline. Njena zgodba, ki se je začela z drzno in inovativno idejo, je prerasla v prepoznavno turistično posebnost, ki privablja tako domače kot tuje obiskovalce z različnih koncev sveta.

Omizje z aktualnim hmeljskim starešino in princeso
Omizje z aktualnim hmeljskim starešino in princeso

Pivske pipe se bodo spet odprle aprila prihodnje leto, ko bo fontana znova zaživela v znamenju druženja, odkrivanja slovenskih pivskih okusov in turističnega utripa Spodnje Savinjske doline. 

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