S prevozi na klic rešujejo zadnje kilometre, Suzana Tajnik razložila koncept novosti

VELIKA NOVOST

Država bo mrežo javnega prometa dopolnila z veliko novostjo. A ta ne bo nekakšna oblika taksi službe, kot si marsikdo predstavlja.

V številnih podeželskih slovenskih občinah si prizadevajo, da bi prišli v izbor ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki bo že prihodnje leto v določenih občinah začelo izvajati pilotni projekt prevoza na klic. To je popolnoma nova oblika zagotavljanja prevozov v okviru javne potniške mreže, ki jo sicer sestavlja 1800 linij, ki imajo skupaj več kot 10.000 odhodov na dan. »Na ministrstvu smo leta 2022 začeli projekt prevozov na klic za gibalno ovirane osebe, ki se je izkazal za zelo uspešnega, tako da ga bomo razširili še na druge uporabnike in na različna območja, kjer medkrajevni ...