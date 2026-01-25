S prodajnih polic umaknili kar 98 nevarnih živil!

ODPOKLICI

Uprava zaradi paničnih potrošnikov razmišlja o prilagoditvi načina obveščanja.

Suha hrana za pse, listi vinske trte, sladka paprika, suhe slive, zeliščni čaj, kolači, mocarela in fižol v zrnju so živila, ki so bila zaradi suma različnih tveganj umaknjena oziroma odpoklicana iz prodaje v prvih dneh letos. Potrošniki objave pozorno spremljajo, a jih ne razumejo, zato pogosto po nepotrebnem zaženejo paniko. Vodja sektorja za nadzor hrane pri Upravi za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin (UVHVVR) Nadja Škrk poudarja, da številnost objav o odpoklicih živil ne pomeni, da je hrana manj varna, temveč nasprotno, da sistem nadzora deluje. 5000 VZORCEV živil odvzamejo ...