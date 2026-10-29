Pozor, nov udarec za denarnice! S 1. novembrom dražja omrežnina, preverite, kaj vas čaka

Le še trije dnevi nas ločijo do 1. novembra, ko se bo začela višja sezona pri izračunu omrežnine za električno energijo. To pomeni, da bo treba biti še toliko bolj preudaren pri njeni porabi, saj bo ta vplivala na višino mesečne položnice. Tudi na dolgi rok, saj večje 15-minutne obremenitve, ko je torej naenkrat na omrežje priklopljenih več naprav, lahko zvišajo dogovorjeno moč ob njeni prihodnji letni določitvi in s tem omrežnino za moč. Pomembno je tudi, v katerem delu dneva boste obremenili omrežje.

Največja varčnost je priporočljiva v najdražjem časovnem bloku 1, ki je do konca tega leta med tednom določen od 7. do 14. ure in od 16. do 20. ure. Po novem letu pa od 6. do 12. ure in od 17. do 20. ure. Najcenejši je časovni blok 3, ki se med tednom začne ob 22. uri in traja vse do 6. ure zjutraj naslednjega dne.

Ker je težko natančno slediti, kdaj se med dnevom preklapljajo časovni bloki, lahko na spletni strani Učinkovita raba omrežij (uro.si) preprosto sledite t. i. tarifnemu semaforju. Ta vam pove, v katerem časovnem bloku se trenutno nahajate, in hkrati predlaga, katere naprave je v tem času priporočljivo uporabljati.

Tarifni semafor na spletni strani FOTO: Uro.si

Včeraj malo pred poldnevom, torej v času najdražjega časovnega bloka, nam je priporočil, da naj uporabljamo le običajne naprave v gospodinjstvu, kot sta pralni stroj in pečica, denimo. Pazljivo oziroma pogojeno uporabo naprav s predlogom zamika uporabe v cenejši časovni blok pa za naprave za ogrevanje in za polnjenje avtomobila. Semafor prikaže tudi, čez koliko časa se začne naslednji časovni blok in seveda tudi ob tem priporoči, katere naprave je takrat najbolje uporabljati. Polnjenje električnega avtomobila je priporočljivo v času cenejših časovnih blokov, najbolje seveda ponoči.

Pozimi več, na letni ravni manj

Agencija za energijo je pred začetkom višje sezone, ki bo trajala do 28. februarja 2027, objavila informativne izračune omrežnine za različne skupine odjemalcev. Povprečno gospodinjstvo bo tako jeseni in pozimi za omrežnino plačevalo približno 24 evrov na mesec, kar je 5,8 evra več kot v enakem obdobju lani. Pri gospodinjstvih s toplotno črpalko je pričakovati malenkost nižjo podražitev v primerjavi z lanskim letom (+ 4,6 evra oziroma 41,7 evra na mesec), pri uporabnikih, ki toplotno črpalko kombinirajo s sončno elektrarno, pa malenkost višjo. To je 24 evrov ali 6,9 evra v primerjavi z lanskim letom. Odjemalcem bo v tem obdobju obračunanih 70 odstotkov vrednosti tarifne postavke za moč v časovnem bloku 1.

Od 1. novembra do 28. februarja 2027 velja višja sezona. V katerem delu dneva kaj prižgati, preverite pri semaforju. Omrežnina predstavlja 27 odstotkov končnega računa za elektriko.

Kljub temu direktorica omenjene agencije Duška Godina pomirja, saj pravi, da bomo na letni ravni za omrežnino plačali manj, kot smo po stari metodi obračunavanja. »Če seštejemo vse mesečne stroške, tako v nižji sezoni, ko je nižja, kot štiri mesece višje, ko je višja, če to seštejemo na letni nivo, bo v celem letu odjemalec dobrih 18 odstotkov plačal manj omrežnine, kot jo je plačal leta 2024,« je že pred tedni povedala za enega od medijev. Omrežnina sicer predstavlja samo del položnice za elektriko oziroma 27 odstotkov končnega računa za elektriko.