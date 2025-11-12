S škarpo ogradil krajevno tablo, o nedopustni gradnji obveščen medobčinski inšpektorat

»Dobrodošli v Vr ... Vrhovem? Vranskem? Nedavno priseljena romska družina si je omislila zelo izvirno ograditev svojega kmetijskega zemljišča, na katerem prebivajo v črni gradnji. Zakaj? Zato, ker lahko! Kje: Vratno (Stražnik) v Občini Šentjernej,« nam je pred dnevi sporočil bralec in poslal fotografijo, ob kateri smo sprva pomislili, da gre za fotomontažo ali da je bila posneta v kateri od nekdanjih republik naše rajnke države. A smo se na lastne oči prepričali, da je slika pristna. Krajevna tabla je res zazidana s škarpo.

Ob našem obisku je k nam pristopil Miro Brajdič, naš stari znanec, ki je pred dobrimi tremi leti izgubil sina v romskem obračunu v naselju Žabjak, za katerega je bil pravnomočno na 30 let zapora obsojen Mirko Pilinger. Mirov sin Sabostjan Kovačič - Bestjan je umrl zaradi strela v glavo.

Miro pravi, da bi lahko tablo dvignili nad škarpo ali jo prestavili nekoliko višje, nad njegovo hišo.

Miro upa, da bo lahko škarpa ostala.

Mirova družina je takrat živela v romskem naselju na Poganški ulici v Novem mestu, a se je kmalu po dogodku zaradi groženj preselila, najprej na Rako, potem pa se je pojavila priložnost nakupa starejše hiše v bližini Šentjerneja. Zaradi groženj je dal Miro celo prestaviti posmrtne ostanke sina na pokopališče v Šentjernej.

Hišo obnovil, zdaj ureja okolico

»Hiša je bila res v slabem stanju, pol lesena, pol zidana. Leseni del smo podrli in naredili novega, sicer pa je bilo vse zaraščeno, da niti parkirati nisi imel kje. Jaz pa želim, da je urejeno in da ni tako kot pri ciganih. Tudi zato sem postavil škarpo,« je pojasnjeval Miro in priznal, da za škarpo ni iskal nobenih dovoljenj ali soglasij, je pa dal odmeriti svojo parcelo.

»Poglejte, do kod sega moja zemlja, do sredine ceste,« pokaže križec na cesti, ki ga je naredil geometer pri odmeri zemljišča. In pove, da lahko v nasprotju z drugimi Romi dokaže, od kod mu denar za nakup hiše; po sinovi smrti je namreč dobil odškodnino. Ko ga vprašamo, ali je zaposlen, pojasni, da si želi delati, zato je tudi prijavljen na zavodu za zaposlovanje kot iskalec zaposlitve, bi pa zelo rad prijel za kakšno fizično delo, na primer, da bi urejal okolico, ceste, pločnike.

»Do tukaj je moje zemljišče. Še cesta je na moji zemlji,« kaže označbo na cesti.

»To sem že počel. Včasih je bila v Šentjerneju možnost javnih del, tudi deset Romov je delalo,« pristavi in doda, da se želi z družino civilizirati, tudi zato je šel v nakup hiše zunaj romskega naselja, zdaj v njej biva osem ljudi. Potem ko je hišo kupil, so mu zanjo ponujali precej več, kot je odštel sam, samo da bi se odselil od tam.

Prizna, da so imeli v vasi v začetku zaradi njegovega prihoda kar precej pritožb in konfliktov z okoličani, k njemu so namreč prihajali Romi, da bi videli, kaj je kupil, zdaj pa se je to uredilo in tudi sam želi, da bi bil v vasi mir. »Če vidim, da kak cigan dela probleme tukaj okoli, jaz pokličem policijo. Zadnjič so se štirje peljali mimo in opazovali okolico, kar mi je bilo malo čudno, pa sem klical policiste. Zakaj bi delali sranje tukaj, jaz bom pa kriv,« je pribil.

Rešitev vidi tudi za škarpo in ograjeno krajevno tablo: »Predlagal bom, da bi tablo dvignili nad škarpo. Ali pa da bi jo prestavili malce višje, nad našo hišo. Sicer pa se mi zdi, da ni prav, če delaš, ni pa niti prav, če ne delaš. Saj vem, da bi moral dobiti dovoljenje. Saj bi ga verjetno dobil, če bi šel na občino. A nisem šel. Zdaj pa vidim, da je slika že na internetu.«

Jože Simončič, župan Občine Šentjernej, ostro obsoja takšno početje.

Ko smo se z vprašanji obrnili na župana Občine Šentjernej Jožeta Simončiča, je vse skupaj strnil v kratek stavek: »To je nedopustno!« Povedal je še, da je škarpo pred dnevi opazil cestni oglednik in obvestil vodstvo občine, ti so črno gradnjo takoj prijavili inšpektoratu. Župan upa, da bodo pristojni ukrepali čim prej. Naj vendar zakoni veljajo za vse enako.