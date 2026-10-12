S slovensko zastavo na Etno (FOTO)

Dva tisoč kilometrov v desetih dneh. Takšen zalogaj si je za letošnjo dobrodelno kolesarsko odpravo zadal Mariborčan Iztok Kočevar, ki je pred dnevi izpred hiše Najstarejše trte na Lentu krenil čez Dravograd in Trbiž proti Palermu. Pred njim je dolga pot čez Italijo do Sicilije, v mislih pa ima poleg končnega cilja prav posebno željo. Na vroči Etni želi razgrniti slovensko zastavo.

Načrt, ob katerem marsikdo privzdigne obrvi. Približno 200 kilometrov na dan pomeni ure in ure obračanja pedalov, naslednje jutro pa znova v sedlo. Napovedal je tudi več kot 20.000 višinskih metrov, zato bo moral poleg razdalje premagovati še številne vzpone. Za takšno pot so ob pripravljenih nogah potrebne vztrajnost, dobra razporeditev moči in precej trmasta glava, ki jih pri 65-letniku v telesu mladeniča ne primanjkuje.

Sokolesarji dobrodošli!

Letošnja preizkušnja je od lanske, ko je gonil proti Istanbulu, še zahtevnejša, saj se na pot podaja brez spremljevalne ekipe s kombijem. Prtljago bo vozil s seboj, kar pomeni dodatno težo in skrb za vse, kar potrebuje med etapami. Na cilju naj bi ga sicer pričakala manjša skupina podpornikov. Kolo in servis mu zagotavlja Luka's Bikes, ki pri dobrodelnem projektu sodeluje že drugo leto.

Prvo etapo je začrtal po Dravski kolesarski poti proti Dravogradu, nato čez Avstrijo do Trbiža. Že pred odhodom je povabil kolesarje, naj se mu pridružijo na delu poti, vsak po svojih močeh. Povabilo velja tudi za poznejše etape: kdor bi z njim zavrtel pedala kje v Italiji, je dobrodošel. Ob zbiranju denarja želi ljudi spodbuditi tudi h gibanju.

Za otroške sanje

Kočevar v okviru projekta Kolesarimo za otroške sanje skupaj z Zvezo prijateljev mladine Maribor zbira sredstva za program Omogočimo sanje. Ta nadarjenim otrokom iz socialno ogroženih družin omogoča udeležbo na taborih, kjer razvijajo sposobnosti, pridobivajo znanje in se družijo z vrstniki. Za družine, ki težko pokrijejo vsakodnevne stroške, je tudi takšen tabor lahko prevelik finančni zalogaj. »S poslanim SMS-sporočilom SANJE10 na 1919 lahko podprete našo akcijo ali direktno na račun ZPM,« dodaja.

Da lahko dolga kolesarska pot prinese zelo konkretne rezultate, je pokazala že lanska odprava do Istanbula. Zbrali so več kot 15.000 evrov in udeležbo na taborih omogočili 80 otrokom. Številke, ki letošnjemu podvigu dajejo dodatno težo. Kočevar, glasbenik, rekreativni športnik in dolgoletni prostovoljec ZPM Maribor, je za predanost prejel tudi naziv Večerov humanitarec Štajerske 2025. »Pri nas je Iztok sodeloval že pri vseh možnih dogodkih in projektih, bil je tudi dedek Mraz!«

Obožuje kavo

Med kolesarjenjem po severu Italije je začel razmišljati, da bi bilo zanimivo pot nadaljevati še precej južneje. Sicilije dotlej še ni obiskal. Ob napovedi odprave je razkril tudi bolj hudomušen razlog za izbiro Italije: rad ima dobro kavo, ki jo je na lanski poti skozi Romunijo, Bolgarijo in Turčijo pogrešal. Tokrat pričakuje, da bo s postanki za kavo bolj zadovoljen. Iztok sicer na leto opravi okoli 16.000 kilometrov na kolesu.

16 tisoč kilometrov opravi vsako leto na kolesu.

Toda do sicilijanske kave bo treba pošteno garati. Palermo je cilj dolge odprave, Etna pa dodatna želja, ki jo je Kočevar povezal s slovensko zastavo. Razgrniti jo na znamenitem ognjeniku bi bil poseben trenutek potovanja, na katerem bo vsak dan najprej treba opraviti svoje kilometre. Iztoka zdaj čaka deset dni na kolesu, uspeh njegove odprave pa bo odmeval še dolgo po prihodu na Sicilijo. Predvsem med otroki, ki jim bo z zbranimi prispevki omogočil novo priložnost. »Lani smo osrečili 80 otrok. Vesel bi bil, če bi jih letos osrečili več!«