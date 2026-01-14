S temi slikovitimi besedami se je Igor E. Bergant poslovil z Odmevov

Igor E. Bergant se je po skoraj petnajstih letih poslovil z voditeljskega mesta ene osrednjih večernih informativnih oddaj Televizije Slovenija, Odmevi. Bergant je bil del Odmevov od leta 2011. V tem času je oddajo vodil v različnih obdobjih in skupaj z uredniško ekipo spremljal številne pomembne domače in mednarodne dogodke. Njegovo delo je potekalo v okviru rednega informativnega programa, ki se je v teh letih večkrat vsebinsko in produkcijsko spreminjal.

»Se vidimo in slišimo, če se svet ne bo prej sesul«

V tokratni oddaji je Bergant obravnaval aktualno politično dogajanje, razmere v kmetijstvu ter širše mednarodne teme. Ob koncu oddaje pa se je poslovil: »To so bili po skoraj petnajstih letih moji zadnji Odmevi. Hvala za zaupanje in vse dobro še naprej. Morda se vidimo in slišimo v novi tedenski oddaji Debate z Bergantom ob nedeljah zvečer od 25. januarja letos naprej, če se svet ne bo prej sesul. Jutri bo v Odmevih z vami spoštovana kolegica Manica Janežič Ambrožič.«

Oddaja Odmevi. FOTO: Posnetek zaslona RTV Slovenija

Nova oddaja: Debate z Bergantom

Bergant s Televizije Slovenija ne odhaja. Od 25. januarja bo vodil novo tedensko oddajo Debate z Bergantom, ki bo na sporedu ob nedeljah zvečer ob 20.50. Oddaja bo trajala 50 minut in bo vsak teden gostila tri sogovornike. Namenjena bo obravnavi aktualnih družbenih, političnih in drugih tem. Poleg televizijskega prenosa bo oddaja prisotna tudi na spletu, dodatne vsebine pa bodo na voljo na družbenih omrežjih Televizije Slovenija. Z Bergantovim odhodom se zaključuje dolgo obdobje njegovega sodelovanja pri Odmevih, oddaja pa z novim voditeljskim razporedom nadaljuje svoj večerni termin v okviru informativnega programa.