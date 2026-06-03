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S to kretnjo se je po koncu štiriletnega mandata poslovil: »Srečno, Slovenija« (FOTO)

Po štirih letih mandata premier Robert Golob ocenjuje, da vlado zapušča v času stabilne, varne in gospodarsko odporne Slovenije. Ob tem je napovedal tudi skorajšnjo primopredajo oblasti Janezu Janši.
Robert Golob FOTO: STA, zaslonski posnetek
Robert Golob FOTO: STA, zaslonski posnetek
STA, A. G.
 3. 6. 2026 | 14:40
 3. 6. 2026 | 15:46
4:58
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Premier Robert Golob je po koncu zadnje seje vlade, ki jo je vodil štiri leta, izpostavil, da je Slovenija po štirih letih »država, ki zna stati sama na svojih nogah«. V negotovem svetu je »ohranila stabilnost in je varna država«. »To je največ, kar lahko odgovorna politika zapusti kot svojo dediščino,« je prepričan. Golob se je na današnji novinarski konferenci večkrat zahvalil vsem državljanom in zaposlenim v javnih službah. Izpostavil je požrtvovalno in predano delo gasilcev, zdravnikov, učiteljev, županov, delavcev in podjetnikov, prostovoljcev in nevladnih organizacij, omenil je tudi športnike, kulturnike, kmete, raziskovalce in vse druge.

Zahvalil se jim je »za vse, kar ste v teh letih nosili skupaj z nami - negotovost, spremembe, krizne trenutke, radosti in odgovornost za skupno dobro«. »Zaradi vas Slovenija ni le država institucij, ampak skupnost ljudi, ki znamo vedno stati povezani,« je dejal v nagovoru in dodal, da se je tako v času kriz kot vmes pokazalo, da je moč Slovenije v ljudeh. Po njegovih besedah je Slovenija država, v kateri »živijo dobri ljudje, imamo odlično znanje, močno skupnost in jasno prihodnost«. »Vem, da so bile spremembe naporne,« je dejal in priznal, da marsikdaj niso prišle tako hitro, kot bi si želel tudi sam. »Ampak zrele politike ne merimo le po obljubah, ampak po dejanjih in rezultatih,« je prepričan.

Ob tem se je od svojega štiriletnega mandata in od Slovencev poslovil s pomenljivo kretnjo: po besedah »Srečno, Slovenija« je pest položil na srce. Dodal je, da je Slovenija država, v kateri »živijo dobri ljudje«. S to gesto je verjetno želel še dodatno poudariti, da se od mandata in ljudi poslavlja iskreno, osebno in z občutkom hvaležnosti.

Slovenija je danes v dobri kondiciji

Skupaj s podpredsedniki vlade, finančnim ministrom Klemnom Boštjančičem, ministrom za zamejce in Slovence po svetu Matejem Arčonom in ministrom za delo Luko Mescem so zagotovili, da je Slovenija danes v dobri kondiciji. Po Golobovem mnenju je to zato, ker »se pred krizami nismo nikoli umaknili, ampak smo z njimi upravljali, ker smo zaščitili ljudi in podjetja, ker smo vlagali v znanje, znanost, infrastrukturo, zdravstvo, razvoj in odpornost. In ker smo verjeli, da država ne sme samo gasiti požarov, ampak mora ves čas graditi prihodnost«.

Boštjančič je izpostavil zlasti fiskalno stabilnost države, ki da jim jo je uspelo ohraniti kljub krizam. »Slovenija ostaja država z dobrim dostopom do financiranja in visoko stopnjo kredibilnosti na mednarodnih trgih,« je zatrdil in spomnil na izboljšanje bonitetnih ocen. Ob tem se je obregnil tudi ob predstavitev kandidata za njegovega naslednika Andreja Širclja, ki da je priznal, da je stanje javnih financ daleč od katastrofičnega, kot so ga nekateri slikali pred volitvami.

Mesec je ocenil, da je »Slovenija zelo dobro stoječa država z zelo visoko blaginjo in zelo visoko kakovostjo življenja«. »To blaginjo smo v našem mandatu tudi bistveno izboljševali,« je navedel. Ob tem je nanizal različne kazalnike, od rasti plač in pokojnin do umeščanja Slovenije v prvo deseterico držav na lestvicah, ki pričajo o kakovosti življenja v državi.

Vsi so priznali, da so delali tudi napake

Vsi so priznali, da so delali tudi napake, a zatrdili, da so vedno delali v dobro ljudi, zato so jim tudi prisluhnili in bili deležni posmeha, kadar so svoje odločitve popravili. »Če popraviš smer, popraviš rešitve, ker poslušaš ljudi, ker upoštevaš njihove pomisleke in potrebe, potem to ni neodločnost, to je odgovornost in spoštovanje državljanov in naše države,« je ocenil Arčon. Ob tem pa je zatrdil, da se nikoli niso odrekli vrednotam in ciljem, ki jim bodo zvesti še naprej. »Verjamem, da se nismo izneverili v tem, da smo se ves čas trudili in poskušali delati v dobro državljanov Slovenije in to, da normaliziramo stanje v državi. Verjamem, da je marsikdo že pozabil, kako je bilo v tej državi pred petimi leti in upam, da se tega ne bo treba spomniti v naslednjih mesecih in letih,« pa je dodal tudi Boštjančič.

Podpredsednica vlade iz vrst SD Tanja Fajon pa je bila danes odsotna. Ob predvideni prihajajoči primopredaji z novoizvoljenim predsednikom vlade Janezom Janšo, pa je Golob dejal, da imata glede tega z Janšo že prakso in bosta v četrtek vajo ponovila. »Verjamem, da ne zadnjič,« je dodal.

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