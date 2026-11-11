S Tomosi od lipe do lipe od Tuhinjske doline do Kozjanskega (FOTO)

»Naši člani imajo v lasti mopede starodobnike, s katerimi se vsako leto podamo na pot po Sloveniji in ustvarjamo zanimive zgodbe,« pravi Jernej Štrajhar - Nejc, vodja skupine Tomos legende, ki šteje 10 članov. »Na potep po naši ljubi deželi vedno povabimo s seboj spremljevalno vozilo, kombi, ki je potreben za prevoz dodatne opreme, in seveda glasbene skupine. V zadnjih letih nas spremlja tudi fotograf Boris Kovačič, tako da je pot tudi slikovno arhivirana. Ker sem pred leti po naključju dobil v roke knjigo o starih slovenskih lipah, so me zgodbe o teh imenitnih drevesih povsem prevzele. Še posebno ker gre za drevo, ki je simbol naše lepe dežele. Razdelil sem karto Slovenije po regijah in tako gremo vsako leto obiskat ta častitljiva drevesa, polna zanimivih zgodovinskih zgodb. Ob vsakem postanku ob lipi pripravimo krajšo kulturno zgodbo. Preberem krajši opis kraja, v katerem smo, in zgodbo lipe. Predvsem starost in namen posaditve. Ker je z nami tudi skupina muzikantov, se na kraju vedno sliši tudi domača, slovenska glasba,« nam je zaupal Štrajhar.

Ob vsakem postanku ob lipi pripravimo krajšo kulturno zgodbo.

Tudi v prestolnico

Letos so se člani Tomos legend na pot odpravili iz vasi Markovo v Tuhinjski dolini, po obilnem zajtrku pa so tomose usmerili v Kamnik, kjer jih je sprejel župan Matej Slapar. »Po krajšem postanku smo odšli v kraj Šmarca, kjer naj bi rasla najstarejša lipa v kamniški občini. Na poti smo se ustavili v Šentvidu, na grobu Lojzeta Slaka, in s prižigom sveče počastili spomin nanj. Letos je minilo natanko 15 let od smrti legende slovenske narodnozabavne glasbe oziroma dolenjskega slavčka,« je poudaril Štrajhar. Tomos legende so zatem zavzele še Borštnikov trg v Ljubljani, kjer se bohoti najstarejša lipa v našem glavnem mestu.

Na Boršnikovem trgu v Ljubljani se bohoti najstarejša lipa v našem glavnem mestu.

Lipa na Trški gori je ogromna. FOTO: Boris Kovačič

Pot so nato nadaljevali proti domačiji Barbo v Občini Mirna Peč, kjer so pred leti ob spomeniku Lojzeta Slaka sami posadili lipo. »Tam smo bili deležni prijetne dobrodošlice. Po dobrem okrepčilu smo pot nadaljevali na Trško goro, kjer so nas prav tako čakale znamenite stare lipe. Ker se je dan počasi prevešal v pozno popoldne, smo se v spremstvu domačinov odpravili v Trebelno, kjer nas je gostil naš prijatelj. Sledila je obilna večerja ob pomoči Andrejeve žene. Zakonca Pugelj pa nista poskrbela zgolj za žejo in polne želodčke, temveč tudi za prenočitev. Po zajtrku smo se odpravili še proti Šmarješkim Toplicam, v Vinji Vrh, kjer je lipa pred nekaj leti preminila, a se že kažejo mladike, ki jo bodo nadomestile. Odpeljali smo se še nad Blanco, v vas Stranje. Tudi tam nas je pričakala nova nadomestna lipa. Pred 30 leti so jo morali posekati, ker je zaradi nagibanja ogrožala bližnjo cerkvico. Takoj so posadili novo in danes vaščanom že daje senco. Zatem smo se ustavili še v Brežicah, kjer sta nas z bogatim kosilom postregla zakonca. Po okrepčilu smo nadaljevali pot v kraj Pilštanj, kjer smo se poklonili lipi v tem zanimivem kraju. Dan smo sklenili v Podčetrtku, pri zakoncih, kjer smo v družbi župana Podčetrtkaposadili novo lipo. Tudi tam smo se razvajali z dobro hrano in pijačo. Zjutraj po obilnem zajtrku pa se je letošnja zgodba končala,« je potek letošnje odprave strnil Nejc Štrajhar.

Grob legendarnega Lojzeta Slaka na pokopališču sveti Vid nad Ljubljano. FOTO: Boris Kovačič

S pomočjo župana Podčetrtka Petra Misje so posadili drevo njihovemu članu Ladu v Imenem. FOTO: Boris Kovačič

Pred odhodom pod domačo osamosvojitveno lipo na Markovem FOTO: Boris Kovačič

Tudi pri fotografu Borisu Kovačiču v Brežicah so imeli postanek. FOTO: Boris Kovačič

Pri motorističnih prijateljih in gostiteljih na vikendu Pugljevih v Brezju pri Trebelnem FOTO: Boris Kovačič