Hudi očitki SDS: obračun z Delovim komentatorjem Markešem naj bi vodili kar iz Janševega kabineta, tam trdijo: »Ne gre za nikakršno klet«

Mladina stranki SDS očita, da dezinformacijske kampanje usmerja iz kabineta predsednika vlade Janeza Janše. V ospredju njenega poročanja je spletno nadlegovanje novinarja in komentatorja Dela Janeza Markeša.

Žaljivi komentarji, ki so se po nastopu Janeza Markeša v oddaji Marcel pojavili na spletu, po poročanju Mladine razkrivajo ozadje organiziranega širjenja objav proti novinarju. Tednik opisuje, kako je posnetek njegovega nastopa zaokrožil v zaprti skupini na Vibru, in pri tem izpostavlja vlogo uslužbenke premierjevega kabineta.

Posnetek v skupino poslala z navodilom: »Delimo.«

Kot poroča Mladina, je SDS 21. oktobra zvečer na omrežju X objavila odlomek oddaje, v kateri je Markeš komentiral proteste v Franciji.

Naslednje jutro naj bi Kristina Hacin, svetovalka za odnose z javnostmi v kabinetu predsednika vlade, objavo poslala v skupino na Vibru s kratkim navodilom: »Delimo.«

Janez Janša FOTO: Ludovic Marin Afp

Markeš je v oddaji po povzetku tednika govoril o konkretnih težavah mladih, med drugim pomanjkanju stanovanj, in pojasnjeval njihovo jezo. Mladina ob tem opisuje tudi žaljive komentarje, ki so sledili objavi posnetka.

Delov komentator Janez Markeš. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X Sds

»Ne gre za nikakršno klet, nič skrivnostnega ni pri tem«

Hacinova je za STA pojasnila, da gre za povsem običajen način komunikacije skozi običajne skupine na dveh klepetalnih aplikacijah, v katere se lahko vključijo člani in podporniki stranke. V njih pa delijo objave, ki jih stranka ali njen predsednik, poslanska skupina, podmladek in drugi objavljajo na družbenih omrežjih. »Torej ne gre za nikakršno klet, nič skrivnostnega ni pri tem,« je navedla. Potrdila je, da ima tudi sama pravice administratorja skupine, je pa po njenih besedah v skupini vključena prek zasebne telefonske številke.

Grega Repovž v uvodniku tednika še piše, da je objavljeni odlomek spremljala dramatična glasba in očitek, da nacionalna televizija spodbuja ravnanje, ki vodi v nasilje in uničevanje države. Po njegovih navedbah so člani skupine posnetek širili naprej, pod objavami pa so se vrstile žaljivke in grožnje.

Med člani skupine tudi vodja poslancev Demokratov

Mladina v ločenem prispevku o članstvu skupine navaja, da ta šteje 669 članov. Pri približno 370 naj bi bila v profilu navedena ime in priimek, zato je tednik lahko prepoznal le del sodelujočih. Po njegovih navedbah so v skupini vodilni predstavniki SDS, strankini uslužbenci, kandidati za politične funkcije in posamezniki brez javnih funkcij. Med člani omenja tudi vodjo poslanske skupine Demokratov Eleno Zavadlav Ušaj.

Markeš ogorčen, vendar ne presenečen

Markeš je v odzivu za Mladino izrazil ogorčenje nad navedbami, da naj bi iz vladnega kabineta naročali njegovo diskreditacijo. »Težko pa bi rekel, da sem nad tem presenečen,« je dejal. Ob tem je poudaril, da po njegovem ne gre le zanj, temveč tudi za druge, ki državljanska, ustavna in moralna načela postavljajo pred samovoljo politikov.

Janez Markeš. FOTO: Leon Vidic/delo

Repovž v uvodniku posebej izpostavlja očitek, da naj bi pri obračunu s posameznikom sodelovali državni uslužbenci med delovnim časom. Njegova ocena je ostra: »Gre za zlorabo države za obračun s posameznikom.«