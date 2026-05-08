Saj ni res, pa je: Levica in Resnica našli temo, o kateri se strinjata

Evropska unija (EU) bi morala v primeru groženj s carinami po mnenju stranke Levica bolj odločno braniti svoje interese, medtem ko predsednik Resnice Zoran Stevanović pravi, da ne želi upoštevati nobenih odredb iz tujine. Iz strank so se odzvali po tem, ko je Trump v četrtek na svojem družbenem omrežju Truth Social zapisal, da ima EU do 4. julija čas, da začne izvajati trgovinski sporazum z ZDA, o katerem sta se s predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen dogovorila junija lani. V nasprotnem primeru »se bodo carine žal takoj povzpele na precej višjo raven«, je dodal. V Levici menijo, da bi morala EU v takšnih razmerah nastopiti odločno. Namesto popuščanja pritiskom ZDA se mora postaviti na lastne noge ter začeti dosledno braniti interese svojih prebivalcev, zaščititi delovna mesta in zagovarjati pravična pravila mednarodne trgovine.

Zmanjšati bi morali odvisnost od ZDA

Prepričani so, da mora Evropa čim prej zmanjšati svojo gospodarsko, energetsko in politično odvisnost od ZDA ter okrepiti lastno strateško avtonomijo in odpornost. To pomeni tudi krepitev sodelovanja z drugimi deli sveta ter bolj razpršene gospodarske povezave, saj je prevelika odvisnost od ene velesile dolgoročno nevarna, so pojasnili. Politika groženj s carinami in enostranskih pritiskov po mnenju Levice ne more biti temelj odnosov med partnericami. EU mora zato pokazati več politične samozavesti in enotnosti ter se znati postaviti v bran lastnim interesom.

Če bi prišlo do dejanskega zvišanja carin in nove zaostritve odnosov med EU in ZDA, pa bi bilo po mnenju Levice ključno zaščititi najbolj izpostavljene sektorje gospodarstva, delovna mesta in socialno varnost ljudi. Slovenija bi morala skupaj z drugimi evropskimi državami iskati alternativne gospodarske povezave, vlagati v večjo gospodarsko odpornost ter zmanjševati ranljivost evropskega gospodarstva zaradi geopolitičnih sporov velikih sil, so še dodali. Stevanović je na vprašanje, kako bi se morali v EU in Sloveniji odzvati na najnovejše Trumpove grožnje, danes v DZ kot predsednik stranke Resnica spomnil, da so vedno nagnjeni k suverenizmu in ne želijo upoštevati nobenih odredb iz tujine. »Kot predsednik DZ pa nisem kreator zunanje politike in upam, da bo do takšnih pomembnih odločitev ustanovljena vlada, ki bo lahko o takih stvareh govorila,« je dodal.