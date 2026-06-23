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Saj ni res, pa je! Muzej slovenske osamosvojitve spet oživljajo – politični pingpong brez konca in kraja

Vlada bo ustanovila Muzej slovenske osamosvojitve. Gre za muzej, ki ga je prejšnja vlada ukinila kot samostojni zavod in ga združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije, zdaj pa naj bi ga znova postavili na svoje temelje.
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
FOTO: Jože Suhadolnik, Delo
STA, N. Č.
 23. 6. 2026 | 09:29
 23. 6. 2026 | 09:29
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Vlada bo na današnji seji sprejela sklep o ustanovitvi Muzeja slovenske osamosvojitve. Muzej je že bil ustanovljen leta 2021, a se je prejšnja vlada odločila, da ne bo več samostojna institucija, temveč združen z Muzejem novejše zgodovine v novem javnem zavodu - Muzeju novejše in sodobne zgodovine Slovenije. 

S predlogoma sklepa, ki ju bo danes obravnavala vlada, se bosta Muzej slovenske osamosvojitve in Muzej novejše zgodovine Slovenije spet razdružila v dva ločena javna zavoda, izhaja iz predloga, ki je na dnevnem redu vladne seje.

Muzej slovenske osamosvojitve je bil leta 2021 ustanovljen s ciljem, da bi na enem mestu zbiral, ohranjal in preučeval premično kulturno dediščino, vezano na osamosvojitev in nastanek samostojne in neodvisne Republike Slovenije. Zanj so takrat predvideli prostore na Poljanski cesti v Ljubljani.

Prejšnja vlada ga je leta 2023 združila z Muzejem novejše zgodovine Slovenije ter ustanovila nov javni zavod Muzej novejše in sodobne zgodovine Slovenije, kjer so del namenili prav obdobju slovenske osamosvojitve.

Da ministrstvo za kulturo z novim vodstvom ob 35-letnici osamosvojitve države ponovno načrtuje vzpostavitev Muzeja slovenske osamosvojitve, je na zaslišanju pred pristojnim parlamentarnim odborom napovedala tudi ministrica Ignacija Fridl Jarc.

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