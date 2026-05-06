  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
DELA NA CESTI

Saj ni res, pa je: na primorki že 48 nesreč!

Na območju delovne zapore na srečo brez smrtnih žrtev, voznike pozivajo k spoštovanju signalizacije in zbranosti.
Obnovitvena dela bodo trajala predvidoma do sredine julija. Fotografiji: Promet.si/facebook
Obnovitvena dela bodo trajala predvidoma do sredine julija. Fotografiji: Promet.si/facebook
Moni Černe
 6. 5. 2026 | 05:13
4:37
A+A-

V začetku marca je Dars na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto začel drugo od štirih faz obsežnih obnovitvenih del. Promet je med viaduktom Ravbarkomanda in Razdrtim, mimo priključka Postojna, urejen spremenjeno. Takšna ureditev z omejitvijo hitrosti do 60 km/h bo po napovedih trajala predvidoma še dobra dva meseca. Na približno tri kilometre dolgem odseku poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, in sicer po dveh zoženih pasovih v vsako smer – proti Kopru in Ljubljani, smerno vozišče proti Ljubljani pa je v celoti zaprto za promet. Vozni pas na slovenskih avtocestah običajno meri 3,75 metra, v območju zapore pa je desni zožen na tri metre, levi na 2,30 metra, poudarja Dars.

Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta bila prekratka varnostna razdalja in neupoštevanje prednosti na križišču.

V nedeljo se je v prometni nesreči hudo poškodovala 22-letnica.
V nedeljo se je v prometni nesreči hudo poškodovala 22-letnica.
Samo v času praznikov, med 26. aprilom in 4. majem, so policisti Policijske uprave Koper na območju delovne zapore obravnavali kar 11 prometnih nesreč, od tega štiri 30. aprila. Od 1. marca do 4. maja pa skupno že 48. Na odseku med Ravbarkomando in Razdrtim so jih v smeri proti Kopru obravnavali 21, vse z materialno škodo. »Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta bila prekratka varnostna razdalja in neupoštevanje prednosti na križišču,« nam je odgovorila predstavnica PU Koper Anita Leskovec. V smeri proti Ljubljani pa 23: v 20 primerih brez poškodb, v enem primeru z lažjimi poškodbami ene osebe, v drugem s hudo telesno poškodbo osebe, medtem ko obseg poškodb voznika tovornega vozila, ki je v ponedeljek prevažal pršut, še ni znan. Najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in nepravilni premiki z vozili. Na uvoznih in izvoznih krakih priključka Postojna so obravnavali še štiri nesreče, ki jih je povzročila predvsem neprilagojena hitrost. Sredi aprila je Dars zaradi varnosti in boljše pretočnosti prometa zaprl uvoz Postojna proti Kopru.

Policija svetuje

»Ob zadnjih zaporah so bili policisti stalno na terenu, kjer so preverjali pripombe voznikov. Veliko smo sodelovali z Darsom, ki smo mu tudi predlagali nekaj sprememb oziroma posodobitev signalizacije, da je bolj smiselna in razumljiva,« pojasnjuje višja policijska inšpektorica Leskovčeva. Kot dodaja, je obravnava prometne nesreče na avtocesti, še posebno ob zaporah, zelo kompleksna. »Obravnava prometne nesreče na avtocesti je izjemno zahtevna predvsem zaradi zoženja ceste, zapore – delne ali celotne –, pa tudi zaradi pritiska, ki ga lahko pri tem občutijo policisti. Ogled kraja nesreče je namreč treba zaključiti čim prej, da se lahko sprosti promet.«

Kaj vse delajo

Obnovitvena dela zajemajo obnovo in nadgradnjo vozišča ter razširitev odstavnega pasu, ureditev novih odstavnih niš ob počasnem pasu proti Ljubljani, izvedbo srednjega ločilnega pasu v nezeleni varianti in namestitev betonske varnostne ograje, zamenjavo jeklenih varnostnih ograj, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev kontrolirane odvodnje z gradnjo novih ter sanacijo obstoječih zadrževalnikov, cestne razsvetljave in izletne cone na priključku Postojna, prestavitev oziroma zamenjavo naprav klica v sili ter telekomunikacijskih in nizkonapetostnih vodov, odstranitev dveh obstoječih mostov čez Pivko in gradnjo novih ter širitev podvozov in sanacijo nosilnih konstrukcij na nadvozih.

Voznike zato pozivajo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. »Svetujemo, naj res upoštevajo postavljeno signalizacijo. Prometni policisti opozarjajo, naj bodo vozniki z mislimi pri vožnji in zbrani. Samo v tem primeru lahko pravočasno opazijo spremenjeno signalizacijo in na novo postavljene prometne znake.« Svetujejo še, naj vozniki predvidevajo določene nevarne situacije. »Vozniki velikokrat avtomatsko pričakujejo neko dogajanje. Ko je to spremenjeno, se ne ustavijo pravočasno ali pa izsiljujejo prednost.« Dodajajo še splošna, a ključna priporočila za varno vožnjo: »Strpno in previdno na cestah. Odpravite se na pot pravočasno in ne uživajte alkoholnih pijač, ki zmanjšujejo previdnost in podaljšujejo reakcijski čas.«

Več iz teme

primorska avtocestaprometne nesrečedela na cestiDarspolicijapromet
ZADNJE NOVICE
07:02
Šport  |  Športni trači
GRD PADEC

Naš vrhunski kolesar ima poškodovanih pol pljuč, a vrnil se bo na dirke

Nesrečni Luka Mezgec je navdušen nad oskrbo v UKC.
6. 5. 2026 | 07:02
06:42
Novice  |  Svet
BENEŠKI BIENALE

Kaos pred slavnostnim odprtjem: nenadoma odstopila celotna žirija

Skupinski odstop je sprožilo sodelovanje Rusije na razstavi.
6. 5. 2026 | 06:42
06:34
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
ŽIVLJENJSKI SLOG

Ne hujšajmo brezglavo, diete so lahko tudi škodljive

Dan brez diete je lahko dobra priložnost za razmislek o svojem življenjskem slogu in telesu.
Aleksander Brudar6. 5. 2026 | 06:34
06:25
Premium
Bulvar  |  Suzy
ZNANI V ZVEZDAH

Sašo Stare: Novi začetki in spremembe v odnosu (Suzy)

Lahko se ukvarja z umetnostjo ali duhovnostjo, ima poklic, s katerim pomaga drugim in skrbi zanje.
6. 5. 2026 | 06:25
06:17
Novice  |  Svet
NA KITAJSKEM

V eksploziji v tovarni pirotehnike umrlo 21 ljudi

Evakuirali so vse v krogu treh kilometrov.
6. 5. 2026 | 06:17
06:00
Lifestyle  |  Astro
DATUM ROJSTVA

Če imate v datumu rojstva te številke, vas čaka izjemen maj

Če so v vašem rojstnem datumu določena števila, vam mesec maj obljublja posebne priložnosti.
6. 5. 2026 | 06:00

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
Promo
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali celovito prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 11:42
Promo
Novice  |  Slovenija
ZMAGUJEMO SKUPAJ

Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
4. 5. 2026 | 09:34
Promo
Razno
GRADNJA

Kako skrajšati pot do nove hiše za več mesecev

Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
5. 5. 2026 | 14:31
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
DOGODEK

Slovenska vojska v Novem mestu predstavlja nekaj izjemnega

Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 13:26
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
PREVERITE

Sprememba, ki jo občutite takoj. Je to nova prihodnost zavarovanj?

Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
29. 4. 2026 | 15:30
Promo
Novice  |  Slovenija
KREDIT

Ko želite več takoj: rešitve za hitre nakupe brez zapletov

V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
4. 5. 2026 | 10:10
PromoPhoto
Lifestyle  |  Svetovalnica
REVMA

Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 09:00
Promo
Novice  |  Slovenija
MLADI PODJETNIKI

»Šesta sezona potrjuje, da lahko premikamo meje«

Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
4. 5. 2026 | 09:49
Promo
Lifestyle  |  Izlet
TIMBILDING

Doživetje, o katerem bodo zaposleni še dolgo govorili

V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
4. 5. 2026 | 11:03
PromoPhoto
Lifestyle  |  Stil
PAMETNE NAPRAVE

Ali mi telefon prisluškuje? Kako Samsung varuje vašo zasebnost

Vprašanje, ki ga danes zastavlja skoraj vsak uporabnik pametnega telefona, je življenjsko in neprijetno. Ali telefon posluša pogovore, ali aplikacije zbirajo več podatkov, kot bi morale, in ali je vse, kar počnemo na zaslonu, res samo naše.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 12:04
Promo
Razno
NASVETI

Zakaj so motoristi vedno znova v nevarnosti?

Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
Promo Slovenske novice5. 5. 2026 | 13:17
PromoPhoto
Novice  |  Slovenija
POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

Poklicno izobraževanje pri nas je pred velikimi spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja mladih ali pa bo postal ključni motor razvoja znanja, kadrov in prihodnosti naše družbe.
5. 5. 2026 | 09:50
Promo
Lifestyle  |  Stil
ELEKTRIČNI AVTOMOBILI

Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
5. 5. 2026 | 14:15
Promo
Lifestyle  |  Aktivni in zdravi
REVOLUCIONARNO

Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
Promo Delo4. 5. 2026 | 13:18
Promo
Novice  |  Slovenija
NEPREMIČNINE

Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
Promo Slovenske novice4. 5. 2026 | 09:25
Promo
Lifestyle  |  Izlet
POČITNICE

Zakaj vse več Slovencev beži v hrvaško naravo (in ne na plažo)

Hrvaška ponuja raznoliko naravo ter številne možnosti za avanturo in sprostitev – spoznajte pet idej za nepozaben aktiven pobeg.
Promo Slovenske novice29. 4. 2026 | 13:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
LJUBLJANSKI GRAD

Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
5. 5. 2026 | 09:21
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki