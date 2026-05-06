Saj ni res, pa je: na primorki že 48 nesreč!

V začetku marca je Dars na odseku primorske avtoceste med počivališčem Ravbarkomanda in priključkom Razdrto začel drugo od štirih faz obsežnih obnovitvenih del. Promet je med viaduktom Ravbarkomanda in Razdrtim, mimo priključka Postojna, urejen spremenjeno. Takšna ureditev z omejitvijo hitrosti do 60 km/h bo po napovedih trajala predvidoma še dobra dva meseca. Na približno tri kilometre dolgem odseku poteka dvosmerno po eni polovici avtoceste, in sicer po dveh zoženih pasovih v vsako smer – proti Kopru in Ljubljani, smerno vozišče proti Ljubljani pa je v celoti zaprto za promet. Vozni pas na slovenskih avtocestah običajno meri 3,75 metra, v območju zapore pa je desni zožen na tri metre, levi na 2,30 metra, poudarja Dars.

Policija svetuje

Samo v času praznikov, med 26. aprilom in 4. majem, so policisti Policijske uprave Koper na območju delovne zapore obravnavali kar 11 prometnih nesreč, od tega štiri 30. aprila. Od 1. marca do 4. maja pa skupno že 48 . Na odseku med Ravbarkomando in Razdrtim so jih v smeri proti Kopru obravnavali 21, vse z materialno škodo. »Najpogostejša vzroka prometnih nesreč sta bila prekratka varnostna razdalja in neupoštevanje prednosti na križišču,« nam je odgovorila predstavnica PU Koper. V smeri proti Ljubljani pa 23: v 20 primerih brez poškodb, v enem primeru z lažjimi poškodbami ene osebe, v drugem s hudo telesno poškodbo osebe, medtem ko obseg poškodb voznika tovornega vozila, ki je v ponedeljek prevažal pršut, še ni znan. Najpogostejša vzroka sta bila neprilagojena hitrost in nepravilni premiki z vozili. Na uvoznih in izvoznih krakih priključka Postojna so obravnavali še štiri nesreče, ki jih je povzročila predvsem neprilagojena hitrost . Sredi aprila je Dars zaradi varnosti in boljše pretočnosti prometa zaprl uvoz Postojna proti Kopru.

»Ob zadnjih zaporah so bili policisti stalno na terenu, kjer so preverjali pripombe voznikov. Veliko smo sodelovali z Darsom, ki smo mu tudi predlagali nekaj sprememb oziroma posodobitev signalizacije, da je bolj smiselna in razumljiva,« pojasnjuje višja policijska inšpektorica Leskovčeva. Kot dodaja, je obravnava prometne nesreče na avtocesti, še posebno ob zaporah, zelo kompleksna. »Obravnava prometne nesreče na avtocesti je izjemno zahtevna predvsem zaradi zoženja ceste, zapore – delne ali celotne –, pa tudi zaradi pritiska, ki ga lahko pri tem občutijo policisti. Ogled kraja nesreče je namreč treba zaključiti čim prej, da se lahko sprosti promet.«

Kaj vse delajo Obnovitvena dela zajemajo obnovo in nadgradnjo vozišča ter razširitev odstavnega pasu, ureditev novih odstavnih niš ob počasnem pasu proti Ljubljani, izvedbo srednjega ločilnega pasu v nezeleni varianti in namestitev betonske varnostne ograje, zamenjavo jeklenih varnostnih ograj, novo horizontalno in vertikalno signalizacijo, ureditev kontrolirane odvodnje z gradnjo novih ter sanacijo obstoječih zadrževalnikov, cestne razsvetljave in izletne cone na priključku Postojna, prestavitev oziroma zamenjavo naprav klica v sili ter telekomunikacijskih in nizkonapetostnih vodov, odstranitev dveh obstoječih mostov čez Pivko in gradnjo novih ter širitev podvozov in sanacijo nosilnih konstrukcij na nadvozih.

Voznike zato pozivajo k doslednemu spoštovanju prometnih predpisov. »Svetujemo, naj res upoštevajo postavljeno signalizacijo. Prometni policisti opozarjajo, naj bodo vozniki z mislimi pri vožnji in zbrani. Samo v tem primeru lahko pravočasno opazijo spremenjeno signalizacijo in na novo postavljene prometne znake.« Svetujejo še, naj vozniki predvidevajo določene nevarne situacije. »Vozniki velikokrat avtomatsko pričakujejo neko dogajanje. Ko je to spremenjeno, se ne ustavijo pravočasno ali pa izsiljujejo prednost.« Dodajajo še splošna, a ključna priporočila za varno vožnjo: »Strpno in previdno na cestah. Odpravite se na pot pravočasno in ne uživajte alkoholnih pijač, ki zmanjšujejo previdnost in podaljšujejo reakcijski čas.«