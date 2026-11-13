Saj ni res, pa je! Poglejte, kdo je sosed Janševemu kandidatu za ljubljanskega župana

Premier Janez Janša je kot strankarskega kandidata SDS v tekmo za novega župana Ljubljane poslal Aleša Vrhovca. Gre za širši javnosti doslej slabo poznanega arhitekta, rojenega leta 1964, ki se je očitno odločil preizkusiti politične vode. Med njegovimi najodmevnejšimi projekti je oblikovanje Slovenske hiše na olimpijskih igrah v Južni Koreji leta 2018.

Predvolilne ankete mu sicer ne pripisujejo možnosti za zmago; kot kaže, bomo v Ljubljani v nedeljo v drugi krog poslali zdajšnjega župana Zorana Jankovića in dolgoletnega prvaka Levice Luko Mesca. Nedavne afere, ki namigujejo njegovo povezanost z zloglasnim Fotopubom, neupravičeno uporabo policijskih luči in naklonjenostjo do opojnih substanc, mu med volivci očitno niso škodile. Vse obtožbe je doslej sicer dosledno zanikal, volivci v Ljubljani pa mu po projekcijah trenutno namenjajo približno četrtinsko podporo. To je dovolj za drugi krog, kjer bi se pomeril s favoriziranim Jankovićem, ki ima po projekcijah približno tretjinsko podporo med Ljubljančani.

Skupna točka: Murgle

Kandidat Slovenske demokratske stranke Vrhovec je zanimiv še zaradi ene lastnosti. To je prebivališče. Nobena skrivnost ni, da živi v Murglah, urejeni ljubljanski soseski, ki jo gostilniški debatni krožki tradicionalno povezujejo s prvim predsednikom Slovenije Milanom Kučanom. Toda sokolje oko opazi posebnost: Kučan in Vrhovec nista samo sokrajana – ampak sta kar prava pravcata soseda! Kje živi Janšev kandidat, je javno dostopen podatek iz uradne evidence DVK. Kučan je njegov prvi in neposredni sosed. Na tem mestu hišne številke obeh kandidatov sicer ne bomo zapisali, so pa o Kučanovem bivališču v Murglah večkrat poročali različni mediji, podatek pa je na voljo tudi v javno dostopnih uradnih evidencah; našli smo ga na primer v javno in brezplačno dostopnem Pravnem informacijskem sistemu Republike Slovenije.