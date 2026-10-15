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REFERENDUMSKO ODLOČANJE

Saj ni res, pa je! Razvpiti Anis Ličina na referendumski nedelji v volilnem odboru. Imamo odgovor DVK

Na volišču v Šentvidu se je v nedeljo, ko so volivci odločali na referendumu, znašlo tudi ime Anisa Ličine.
Anis Ličina FOTO: Voranc Vogel
Anis Ličina FOTO: Voranc Vogel
A. G.
 15. 10. 2026 | 16:49
 15. 10. 2026 | 16:50
5:04
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Saj ni res, pa je. Anis Ličina, eno najbolj razvpitih imen, ki so se v Sloveniji v zadnjih letih znašla v povezavi z nasilnimi protesti in odmevnimi zgodbami iz kriminalnega podzemlja, je bil v nedeljo, 11. oktobra 2026, imenovan za namestnika člana volilnega odbora na volišču v ljubljanskem Šentvidu. Na dan, ko so volivci na referendumu oddajali svoje glasove, je bil tako tudi Ličina med osebami, ki so bile vključene v delo volilnega odbora. Informacija je toliko bolj presenetljiva zaradi njegovega dosedanjega javnega slovesa. Slovenska javnost je Ličino širše spoznala novembra 2020, ko je bil v ospredju nasilnih protivladnih protestov v Ljubljani. Ti so potekali v času vlade Janeza Janše, ko so bile v veljavi številne omejitve zaradi epidemije covida-19. Protesti so se sprevrgli v nasilje, v katerem je bilo poškodovanih 15 policistov, huje pa je bil ranjen tudi fotoreporter.

Ličina je bil v javnosti predstavljen kot domnevni organizator oziroma neuradni vodja protestov. Na družbenih omrežjih je pozival k udeležbi, udeležence pa naj bi spodbujal tudi k metanju granitnih kock in pirotehnike v policiste. Kriminalisti so ga ovadili zaradi pozivanja k nasilju. Prav ti dogodki so ga izstrelili med najbolj prepoznavne in kontroverzne osebe slovenskega javnega prostora. A to ni edino poglavje njegove zgodbe, zaradi katerega se njegovo ime znova in znova pojavlja v medijih. Ličina se je znašel tudi v postopkih, povezanih s sumom trgovanja s prepovedanimi drogami. Avgusta 2024 so ga na podlagi mednarodne tiralice in v sodelovanju z avstrijskimi kolegi aretirali v Prištini na Kosovu. Po takratnih informacijah naj bi bil osumljen posedovanja večje količine droge. 

Njegovo ime je bilo povezano tudi s sojenjem članom hudodelske združbe, ki naj bi se med septembrom 2017 in januarjem 2020 na območju Slovenije, Hrvaške in Avstrije ukvarjala s preprodajo prepovedanih drog. Ličina naj bi v združbi deloval kot kurir. Na ljubljanskem okrožnem sodišču je bil 20. julija 2022 obsojen na tri leta in pol zapora. V ozadju postopka je bila tudi zgodba iz Nemčije: tamkajšnji policisti so ga 2. novembra 2019 ustavili in v njegovem vozilu našli 87.350 evrov gotovine, razdeljene v tri kuverte z napisi Pablo, Alan Ford in Maro. Po navedbah tožilstva naj bi bila gotovina povezana s prodajo droge. Konec leta 2024 smo o njem poročali tudi v povezavi s pritožbo na sodbo, izrečeno sodelavcem v hudodelski združbi. Njegovo ime je tako že več let povezano z odmevnimi zgodbami, ki segajo od nasilnih protestov do kazenskih postopkov zaradi domnevnega sodelovanja pri preprodaji prepovedanih drog.

Ličina na volišču v Šentvidu – kaj pravi DVK?

Po objavi fotografije oziroma zapisa na družbenem omrežju X, ki je sprožil vprašanja o njegovi vlogi na volišču, smo se obrnili na Državno volilno komisijo (DVK). Zanimalo nas je, ali je bil Anis Ličina na referendumsko nedeljo član volilnega odbora na katerem od volišč v Šentvidu. Če je bil, smo DVK prosili za podatek, na katerem volišču je opravljal to funkcijo.

Odgovor Državne volilne komisije objavljamo v celoti: »Člane volilnih odborov imenujejo okrajne volilne komisije na predlog političnih strank in drugih upravičencev, pri čemer imajo prednost predlogi parlamentarnih političnih strank. Gospod Anis Ličina je bil s strani okrajne  volilne komisija 3010 Ljubljana - Šiška 3 imenovan kot namestnik člana na volišču 015 - MOL - LD Šentvid, Prušnikova ul. 99  -  na predlog politične stranke Re.snica,« je sporočila Jasmina Molan, višja svetovalka Državne volilne komisije.

Ličina torej ni bil imenovan za rednega člana, temveč za namestnika člana volilnega odbora na volišču 015 v Šentvidu, na Prušnikovi ulici 99. Za imenovanje je bila pristojna Okrajna volilna komisija Ljubljana – Šiška 3, predlagateljica pa stranka Resni.ca.

Vprašanje, ki se ob tem ponuja samo od sebe, je, kakšno vlogo imajo pri sestavi volilnih odborov politične stranke in drugi upravičeni predlagatelji ter kako poteka imenovanje oseb, ki na voliščih sodelujejo pri izvedbi volitev oziroma referendumov. Kot pojasnjuje DVK, člane volilnih odborov imenujejo okrajne volilne komisije na predlog političnih strank in drugih upravičencev, pri čemer imajo prednost predlogi parlamentarnih strank. Ličina je tako na referendumsko nedeljo sodeloval v sestavi volilnega odbora kot njegov namestnik. Njegovo ime, ki ga javnost povezuje predvsem z nasilnimi protesti v Ljubljani leta 2020, se je tako pojavilo tudi v kontekstu izvedbe referendumskega glasovanja.

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Anis LičinaprotestiDVKDržavna volilna komisijareferendumvoliščeSlovenijapolicijaŠentvidLjubljanaResni.caOkrajna volilna komisija Ljubljana – Šiška 3volilni odbortrgovina z drogami
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