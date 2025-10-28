Saj ni res, pa je! Takšno kazen je dobila 88-letnica iz Idrije, ki je poslušala zvočne knjige

Humanitarno društvo Humanitarček je na Facebooku objavilo zgodbo, ki je razburila javnost in sprožila val ogorčenja. Delili so plačilni nalog iz Idrije v višini 104 evre, ki ga je prejela 88-letna skoraj slepa gospa, ker naj bi po navedbah policije kršila javni red in mir, s tem ko je poslušala je zvočne knjige preveč naglas.

»Delimo zgodbo, ki spada v kategorijo ‘saj-ni-res-pa-je’. Podatke gospe smo zakrili, želimo pa si uradno pojasnilo,« so zapisali pri Humanitarčku in dodali, da si številni njihovi slepi in slabovidni uporabniki vsak dan krajšajo čas prav z zvočnicami.

»Policija ji je napisala kazen brez meritev«

Dogodek je opisala hči stare gospe:

»Presenečeni boste, ko boste prebrali, kaj se je zgodilo danes dopoldne moji 88-letni skoraj slepi mami. Obiskali so jo policisti, ker naj bi preveč naglas poslušala zvočne knjige, ki jih dobiva iz knjižnice slepih in slabovidnih. Prijavitelj pa ni nihče drug kot njen sosed. To je bila že tretja prijava, zato so ji napisali kazen za 104 evre – brez kakršnih koli meritev.«

»Res mi ni jasno, kam je šla ta država,« je zapisala ogorčena hči.

Družbena omrežja vrejo: »Kje je sočutje?«

Pod objavo društva Humanitarček se je v nekaj urah nabralo več sto komentarjev. Ljudje ne morejo verjeti, da se kaj takega lahko zgodi.

Ena izmed komentatork je zapisala: »Kakšen človek je policist, ki to napiše? Lažje je napisati kazen stari ženici kot odpeljati nasilneža, ki tepe družino!«

Drugi so opozorili, da gre pri slepih osebah za edini stik s svetom, zato bi moral prevladati človeški pristop. »Mogoče je gospa naglušna in nima občutka za glasnost. Saj se lahko pogovoriš, prosiš, ne pa kaznuješ,« je zapisala bralka.

Seveda so se oglasili tudi tisti, ki opozarjajo, da policija ob tretji prijavi mora ukrepati – četudi zgolj formalno. »Policist ni sodnik. Če prejme tretjo prijavo, mora napisati kazen. Pravno gledano se zadeva rešuje kasneje s pritožbo,« je zapisal eden izmed komentatorjev.

Kaj pravi zakon?

Po Zakonu o varstvu javnega reda in miru (ZJRM-1) je prekršek storjen, če nekdo z glasbo ali drugim hrupom moti mir ali počitek ljudi, ne glede na uro. To pomeni, da meritve decibelov niso nujno potrebne – dovolj je, da se okoliščine presodijo na kraju dogodka.

Toda mnogi opozarjajo, da bi moral pri 88-letni slepi osebi veljati drugačen človeški pristop.

Ni osamljen primer

Primer iz Idrije ni prvi. Spomnimo, letos so mariborski policisti kaznovali učiteljico klavirja in devetletno deklico, ker naj bi z igranjem motili sosede. Pravniki so takrat opozorili, da nekajurno igranje glasbila ne bi smelo biti sankcionirano, razen če gre za dolgotrajno in pretirano glasno motenje.

Pri Humanitarčku so ob koncu zapisali:»Ogromno naših #vid uporabnikov uporablja zvočnice, ker ne morejo brati. Ne moremo si predstavljati šoka, ki bi ga povzročila takšna kazen. Morda bi res potrebovali tečaje za sočutje in solidarnost.«

