Saj ni res, pa je! V Moravskih Toplicah kamera posnela žensko, ki je »pozabila« svojega mačka (FOTO)

Zlasti ljubitelji živali, ter tudi vsi ljudje, ki imajo vsaj malo srca, se vedno znova sprašujejo, kaj se roji v glavah ljudi, ki so zmožni svojega hišnega ljubljenčka, kar zapreti v škatlo in ga odvreči na tujem območju. Res je sicer s tem žival ni bila ubita, ko je odložena tam, kjer jo drugi hitro odkrijejo, a kljub temu so takšni ljudje vredni vseh obsodb. Najbrž tudi ženska, ki je danes zgodaj dopoldan pred Veterinarskim inženiringom Nabergoj v Moravskih Toplicah naklepno „pozabila" svoje odraslega, kastriranega muca, ki pa ni čipiran in je lastnika težko odkriti.

Zato pa veterinarski družini Nabergoj iz panonskega turističnega bisera pomaga video posnetek, saj je nadzorna kamera pred vhodom v njihove dvorišče posnela, kako je nekoliko mlajša ženska, po tem ko se je iz dvorišča odpeljal osebni avtomobil, svoj „transporter" z mačkom pustila ob živi meji, kjer je bil parkiran še en avtomobil stranke, ki je k veterinarjem pripeljala svojo žival. Domači so mačka oskrbeli in zavrteli nadzorne kamera nazaj, kjer so odkrili nadvse žalostno in skrajnje nehumano dejanje najverjetneje lastnice črno belega muca, ki si najbrž ni nikoli pričakoval, da bi se lahko njegovi domači ljudje odločili, da se ga znebijo na takšen način.

Se bo sama premislila in prišla po svojega muca?

Pri Nabergojevih verjamejo, da bo nekdo, po ogledu fotografij mačke, avtomobila in ženske, ki ga je odvrgla, ter še posebej kratkega videoposnetka, odkril in jo napotil na Dolgo ulico v Moravske Toplice, kjer je „nekaj pozabila", ali pa se bo sama premislila in prišla po svojega muca. V nasprotnem bodo videoposnetki končali pri policistih in takrat bo sankcija gotovo bolj boleča.

Ob tem Nabergojevi prosijo vse, ki bi poznali neznano žensko, njeno vozilo, ali mačka, naj to sporočijo, bodisi njej ali njim. Res je sicer, da pri omenjeni veterinarski družini hranijo več hišnih ljubljenčkov in prostoživečih živali, niso pa dolžni skrbeti tudi za tako malomarne in nehumane ljudi ...