Saj ni res, pa je: v UKC sta delala s ponarejeno diplomo!

Generalni direktor Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Maribor Vojko Flis je potrdil, da so odpustili dva delavca, ki sta imela ponarejeno diplomo. Kot je dejal, ne gre za delavca, ki bi delala na zdravstvenem področju, zato bolniki zaradi tega niso bili ogroženi.

Notarji so nam povedali, da ne preverjajo izvirnikov, ker za to nimajo sredstev.

»Prvega delavca, ki je imel ponarejeno diplomo, smo odkrili po anonimni prijavi. Potem smo preiskali vse druge delavce oziroma diplome in ugotovili, da ima še en delavec ponarejeno. Oba smo odpustili,« je v današnji izjavi za medije povedal Flis.

Opozoril je na težave pri prepoznavanju diplomskih listin. »Ljudje, ki se prijavljajo na delovna mesta, prinašajo overjene fotokopije diplom. Te so overjene pri notarjih,« je pojasnil. »Notarji pa so nam povedali, da ne preverjajo izvirnikov, ker za to nimajo sredstev, temveč samo potrdijo, da tisto, kar nekdo prinese k njim, ustreza kopiji, ki jo izstavijo,« je dodal.

Pojasnil je, da tudi v kliničnem centru doslej niso preverjali izvirnikov, ampak so se naslanjali na overjene fotokopije, zdaj pa bodo spremenili prakso.

»Manj težav je pri zdravstvenem osebju, torej pri medicinskih sestrah ali zdravnikih, ker imajo oboji zbornico in je mogoče zelo hitro ugotoviti, ali imajo veljavno licenco in do kdaj je ta veljavna. Večja težava je pri upravno-tehničnih službah, kar pa zdaj tudi rešujemo,« je še povedal.