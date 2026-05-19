Samopoškodovanje ni iskanje pozornosti, ampak znak hude stiske: najstniki vse težje obvladujejo pritiske

Namerno samopoškodovanje med mladimi postaja vse večji javnozdravstveni problem. Ne gre nujno za željo po smrti, temveč pogosto za boleč poskus obvladovanja notranje stiske, občutkov osamljenosti, sramu, tesnobe, jeze ali praznine. Strokovnjaki opozarjajo, da je treba vsako takšno vedenje jemati resno, saj lahko pomeni tudi povečano tveganje za poznejše samomorilno vedenje.
Na Hrvaškem so po podatkih tamkajšnjega zavoda za javno zdravstvo med letoma 2017 in 2023 zabeležili 7563 hospitalizacij zaradi namernega samopoškodovanja. Če k temu prištejejo še dogodke z nejasnim namenom, se številka povzpne na 12.225 bolnišničnih obravnav. Najvišje stopnje so zaznali leta 2022, posebej izstopajo dekleta, stara od 15 do 19 let. Kot poudarjajo, bolnišnične obravnave nikakor ne zajamejo vseh primerov. Veliko mladih se namreč nikoli ne znajde v bolnišnici, številni svojo stisko skrivajo, poškodbe prikrivajo ali pa pomoč poiščejo šele zelo pozno.
Čeprav Slovenija nima povsem primerljive javno objavljene statistike bolnišničnih obravnav samopoškodovanja za enako obdobje, podatki o duševnem zdravju mladostnikov kažejo zaskrbljujočo sliko. Raziskava HBSC, ki jo izvaja NIJZ, je pokazala, da je občutke osamljenosti izkusil vsak šesti mladostnik, star 11, 13, 15 ali 17 let. Več kot tretjina mladostnikov je poročala o rednem doživljanju vsaj dveh psiholoških oziroma psihosomatskih simptomov, 22 odstotkov pa jih je imelo povišano verjetnost depresije. Najbolj ranljivi so bili starejši mladostniki in dekleta.
Hrvaški podatki posebej izpostavljajo dekleta v starosti od 15 do 19 let, kar se ujema tudi s širšimi ugotovitvami o duševnem zdravju mladostnic. Tudi slovenska raziskava HBSC kaže, da so dekleta pogosteje poročala o osamljenosti, psihosomatskih simptomih, anksioznosti in povišani verjetnosti depresije kot fantje. Strokovnjaki razloge iščejo v prepletu dejavnikov: šolski pritiski, odnosi z vrstniki, družinska dinamika, telesna samopodoba, družbena omrežja, občutek primerjanja z drugimi in težave pri izražanju stiske. Mladostništvo je že samo po sebi obdobje burnih sprememb, zato je meja med običajnimi nihanji razpoloženja in resno stisko včasih težko prepoznavna.
NIJZ staršem svetuje, naj bodo pozorni, če se otrok oddaljuje od družine in prijateljev, opušča dejavnosti, v katerih je prej užival, ima težave v šoli ali se njegovo vedenje izrazito spremeni. Pomemben je vsakodnevni pogovor, izražanje podpore, naklonjenosti in ustvarjanje varnega družinskega okolja.
Kam po pomoč?
Otroci in mladostniki se lahko obrnejo na TOM telefon na brezplačni številki 116 111, ki deluje vsak dan med 12. in 20. uro. Na voljo sta tudi spletna klepetalnica in e-pošta, svetovanje pa je brezplačno, zaupno in anonimno.
Ob hudi stiski, občutku ogroženosti ali mislih na samomor je treba takoj poiskati nujno pomoč: poklicati 112, osebnega zdravnika, dežurno ambulanto ali najbližjo urgentno službo. Samopoškodovanje ni rešitev, je pa jasen signal, da oseba potrebuje podporo. Pravočasen in miren odziv odraslih lahko prepreči, da bi se stiska poglobila.