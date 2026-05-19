Samopoškodovanje ni iskanje pozornosti, ampak znak hude stiske: najstniki vse težje obvladujejo pritiske

Namerno samopoškodovanje med mladimi postaja vse večji javnozdravstveni problem. Ne gre nujno za željo po smrti, temveč pogosto za boleč poskus obvladovanja notranje stiske, občutkov osamljenosti, sramu, tesnobe, jeze ali praznine. Strokovnjaki opozarjajo, da je treba vsako takšno vedenje jemati resno, saj lahko pomeni tudi povečano tveganje za poznejše samomorilno vedenje.

Na Hrvaškem so po podatkih tamkajšnjega zavoda za javno zdravstvo med letoma 2017 in 2023 zabeležili 7563 hospitalizacij zaradi namernega samopoškodovanja. Če k temu prištejejo še dogodke z nejasnim namenom, se številka povzpne na 12.225 bolnišničnih obravnav. Najvišje stopnje so zaznali leta 2022, posebej izstopajo dekleta, stara od 15 do 19 let. Kot poudarjajo, bolnišnične obravnave nikakor ne zajamejo vseh primerov. Veliko mladih se namreč nikoli ne znajde v bolnišnici, številni svojo stisko skrivajo, poškodbe prikrivajo ali pa pomoč poiščejo šele zelo pozno.

Tudi slovenski podatki kažejo na poglabljanje stisk

Čeprav Slovenija nima povsem primerljive javno objavljene statistike bolnišničnih obravnav samopoškodovanja za enako obdobje, podatki o duševnem zdravju mladostnikov kažejo zaskrbljujočo sliko. Raziskava HBSC, ki jo izvaja NIJZ, je pokazala, da je občutke osamljenosti izkusil vsak šesti mladostnik, star 11, 13, 15 ali 17 let. Več kot tretjina mladostnikov je poročala o rednem doživljanju vsaj dveh psiholoških oziroma psihosomatskih simptomov, 22 odstotkov pa jih je imelo povišano verjetnost depresije. Najbolj ranljivi so bili starejši mladostniki in dekleta.

Dekleta pod večjim pritiskom

NIJZ ob tem opozarja, da se je med letoma 2018 in 2022 delež mladostnikov s povišano verjetnostjo depresije zvišal s 13 na 22 odstotkov, zmanjšalo pa se je tudi zadovoljstvo mladih z življenjem. Samopoškodovanje je pogosto način, s katerim mladostnik poskuša vsaj za nekaj časa omiliti čustveno bolečino. Največkrat se pojavi ob močnih neprijetnih čustvih, kot so sram, krivda, bes, žalost ali obup, ko mladostnik ne najde drugega načina za spoprijemanje s stisko. Po dejanju lahko za kratek čas občuti olajšanje, nato pa se pogosto pojavijo sram, krivda in še večja osamljenost.

Hrvaški podatki posebej izpostavljajo dekleta v starosti od 15 do 19 let, kar se ujema tudi s širšimi ugotovitvami o duševnem zdravju mladostnic. Tudi slovenska raziskava HBSC kaže, da so dekleta pogosteje poročala o osamljenosti, psihosomatskih simptomih, anksioznosti in povišani verjetnosti depresije kot fantje. Strokovnjaki razloge iščejo v prepletu dejavnikov: šolski pritiski, odnosi z vrstniki, družinska dinamika, telesna samopodoba, družbena omrežja, občutek primerjanja z drugimi in težave pri izražanju stiske. Mladostništvo je že samo po sebi obdobje burnih sprememb, zato je meja med običajnimi nihanji razpoloženja in resno stisko včasih težko prepoznavna.

NIJZ staršem svetuje, naj bodo pozorni, če se otrok oddaljuje od družine in prijateljev, opušča dejavnosti, v katerih je prej užival, ima težave v šoli ali se njegovo vedenje izrazito spremeni. Pomemben je vsakodnevni pogovor, izražanje podpore, naklonjenosti in ustvarjanje varnega družinskega okolja.

Vsako samopoškodovanje je treba vzeti resno

Samopoškodovanje ni iskanje pozornosti in ni nekaj, kar bi smeli odpraviti z očitki ali kaznovanjem. Je znak, da mladostnik ne zmore več sam uravnavati notranje bolečine. Zato strokovnjaki poudarjajo, da je treba reagirati mirno, brez obsojanja in z jasnim sporočilom, da obstaja pomoč. V Sloveniji je leta 2024 zaradi samomora umrlo 363 oseb, od tega 275 moških in 88 žensk, skupni samomorilni količnik pa je znašal 17,09 na 100.000 prebivalcev. Pri mladih je zato ključna zgodnja pomoč. Bolj, ko se stiska skrije, bolj se lahko poglobi. Pogovor z odraslo osebo, šolsko svetovalno službo, zdravnikom, psihologom ali anonimnim svetovalcem je lahko prvi korak iz začaranega kroga.