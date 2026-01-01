Samostojni podjetniki, pozor! Odslej se spreminjajo nekateri pogoji

Novosti na področju obdavčitve dohodkov iz dejavnosti za zavezance, ki so vključeni v sistem normiranih odhodkov, določa zakon o pravici do zimskega regresa ter prenovi ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, ki ga je DZ sprejel novembra lani. Vlada jih je predlagala z namenom omilitve določenih tveganj obstoječega sistema, povezanih z omejevanjem vstopa v sistem normiranih odhodkov, zmanjšanjem sive ekonomije ter povečanje motivacije za širitev podjetniške aktivnosti. Odslej bodo polni normiranci - ki so samozaposleni za polni delovni čas neprekinjeno vsaj devet mesecev - lahko v sistem normiranih odhodkov vstopili oz. v njem ostali, če so njihovi prihodki v letu 2025 znašali do 120.000 evrov (doslej 60.000 evrov). Za popoldanske normirance se ta meja zvišuje s 30.000 evrov na 50.000 evrov.

Za polne samostojne podjetnike odslej davek znaša 20 odstotkov

Ob tem se zaostrujejo pogoji za ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov. Ta bo mogoč šele po preteku več kot pet davčnih let od izstopa iz sistema ali od prenehanja dejavnosti. Davčno leto, v katerem dejavnost preneha, se pri tem ne šteje. Zaostritev pogojev za ponoven vstop v sistem normiranih odhodkov bo veljala za izstope iz sistema normiranstva in zaprtja dejavnosti od danes dalje. V primeru preseganja povprečja prihodkov mora samostojni podjetnik izstopiti iz sistema normiranih odhodkov in preiti na ugotavljanje davčne osnove na podlagi dejanskih prihodkov in dejanskih odhodkov. Za redne samostojne podjetnike zakon kot mejo za izstop določa, da povprečje prihodkov iz dejavnosti v dveh zaporednih predhodnih davčnih letih ne sme presegati 120.000 evrov. Za popoldanske podjetnike je ta meja 50.000 evrov, če je nekdo v enem letu redni samostojni podjetnik, v drugem letu pa popoldanski, pa 85.000 evrov. Pri ugotavljanju povprečja prihodkov dveh zaporednih davčnih let se bo po novem upoštevalo tudi davčno leto, v katerem zavezanec sicer ni opravljal dejavnosti. To pomeni, da bodo zavezanci, ki bodo že s prvim letom poslovanja presegli povprečje, že po prvem letu morali izstopiti iz sistema normiranih odhodkov. Za polne samostojne podjetnike odslej davek znaša 20 odstotkov za davčno osnovo do 72.000 evrov (to ustreza 120.000 evrom prihodkov) ter 35 odstotkov za del nad tem zneskom. Za popoldanske samostojne podjetnike pa 20 odstotkov za davčno osnovo do 33.000 evrov (to ustreza prihodkom v višini 50.000 evrov) ter 35 odstotkov za del nad tem zneskom. Kot davčna osnova se upoštevajo prihodki, zmanjšani za priznane normirane odhodke.