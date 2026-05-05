Sanjska vila na Bledu za skoraj tri milijone išče kupca

Po poročanju Dela je srbsko podjetje Elektrodistribucija Srbije objavilo oglas za prodajo vile Encijan na Bledu, ene najbolj zaželenih turističnih lokacij v Sloveniji. Izklicna cena nepremičnine znaša 2,8 milijona evrov, interesenti pa lahko ponudbe oddajo do 4. junija. Srbski poslovni in investicijski portal eKapija je objavil, da prodaja zajema vilo na Prešernovi cesti skupaj s pripadajočim zemljiščem. Stavba ima skupno 348 kvadratnih metrov površine in je razporejena v štiri etaže – klet, pritličje, prvo nadstropje in mansardo. Vila stoji na parceli velikosti 176 kvadratnih metrov, skupaj z okoliškim zemljiščem pa tvori enotno celoto v izmeri približno 1300 kvadratnih metrov.

Posebna vrednost nepremičnine je njena izjemna lokacija. Vila Encijan leži med Prešernovo cesto in parkom ob Blejskem jezeru, v neposredni bližini Poslovne šole Bled ter Sokolskega doma. Gre za mirno in urejeno območje, ki je hkrati le korak stran od glavnih blejskih znamenitosti. Nepremičnina se nahaja tudi znotraj širšega območja varstva kulturnih spomenikov, ki vključuje Blejski otok in Blejski grad. To pomeni, da so morebitni posegi v objekt ali njegovo okolico omejeni z varstvenimi pogoji, kar pa obenem dodatno poudarja ekskluzivnost lokacije.

V postopku prodaje lahko sodelujejo tako fizične kot pravne osebe in samostojni podjetniki. Zaradi lege, velikosti zemljišča in umeščenosti v zaščiteno okolje gre za nepremičnino, ki bi lahko pritegnila tako zasebne investitorje kot tudi kupce, ki iščejo prestižnejšo rezidenco v enem najbolj prepoznavnih turističnih krajev v državi.

