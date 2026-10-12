Sardele v Jadranu izginjajo: posledice bi lahko občutili tudi slovenski potrošniki

ZASKRBLJUJOČE

Ene najbolj prepoznavnih in cenovno dostopnih jadranskih rib je vse manj.

Sardela, nekoč kraljica poceni kosila, je v velikih težavah ... Najnovejša znanstvena ocena staleža sardel v Jadranu je nadvse skrb vzbujajoča. Hrvaška, od koder prihajajo tudi v naše ribarnice, je zato na delu območja ob zahodni obali Istre septembra močno omejila ribolov sardel. Z dosedanjih 20 so jih zmanjšali na največ pet ribolovnih dni na dovoljenje v posameznem obdobju. Ukrep velja do konca leta za del hrvaške ribolovne cone A. 16 % MANJ ULOVA e bilo lani. A to morda še ni konec. Hrvaški direktor uprave za ribištvo Ante Mišura je opozoril, da bi lahko ob nadaljnjem slabšanju staleža ...