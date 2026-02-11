Šarec v zrak zaradi šefa EPP, ki brani poslance NSi: »Če ste imeli pogum igrati Jamese Bonde, potem bodite zdaj možje«

Evropska poslanca Vladimir Prebilič (Zeleni) in Marjan Šarec (Renew/Svoboda) sta bila kritična do vodje politične skupine Evropske ljudske stranke (EPP) Manfreda Webra, ki je v torek pozval Evropsko komisijo, naj preuči kazenski pregon članov NSi. Poslanca menita, da gre za vmešavanje v delo slovenskih organov in politični pritisk nanje.

Specializirano državno tožilstvo (SDT) je v zadevi Knovs na Okrajno sodišče v Ljubljani vložilo obtožni predlog zoper štiri sedanje in nekdanje člane parlamentarne komisije za nadzor obveščevalnih in varnostnih služb (Knovs). Obtoženi so kaznivega dejanja zlorabe uradnega položaja ali uradnih pravic. Med obtoženimi so prvak NSi Jernej Vrtovec, poslanca Janez Žakelj in Jožef Horvat ter, kot kaže, tudi nekdanji predsednik NSi Matej Tonin, ki je trenutno evropski poslanec v vrstah EPP.

Šarec je poudaril, da si je Weber s svojimi izjavami privoščil grob poseg v neodvisnost slovenske pravosodne veje oblasti.

Pismo Šarca in Jovevo Marjan Šarec je skupaj s strankarsko kolegico Ireno Jovevo (Renew/Svoboda) na vmešavanje v delo slovenskih organov opozoril tudi v pismu, naslovljenem na Manfreda Webra in poslanko EPP Leno Düpont (EPP), ki sta v svojih izjavah pregon članov NSi v zadevi Knovs komentirala kot politično motiviran. Evropska poslanca v pismu med drugim navajata, da je politična podpora kolegom iz lastne skupine eno, popolnoma drugo pa je, ko nekdo izreče obtožbe proti slovenskim neodvisnim institucijam, torej SDT ali sodstvu. »Če menite, da naše Specializirano državno tožilstvo ni neodvisno, kar bi bilo v nasprotju tako z zakonodajo EU kot nacionalno zakonodajo, vas vabimo, da takoj sprožite postopke na Sodišču EU,« sta zapisala v pismu, ki so ga danes posredovali iz Šarčeve pisarne.

»Če podpira NSi iz političnih razlogov in jih poskuša zaščititi, oziroma omejiti škodo, je to pokazatelj, da mu ni nič mar za vladavino prava. Nasprotno, vmešava se v delo slovenskih organov in s pozivi Evropski komisiji vrši pritisk nanje. Če pa res verjame, da se to dogaja, je pa najmanj naiven, v kar pa močno, močno dvomim,« je Šarec v torek zapisal na družbenem omrežju Facebook.

»Če ste imeli pogum vršiti nenapovedane nadzore in igrati Jamese Bonde, ter poskušati pridobivati podatke, potem bodite zdaj možje in povejte, da spoštujete pravosodne organe in da boste dokazali, da niste kršili zakona in prekoračili pooblastil,« pa je Šarec na Facebooku sporočil članom NSi.

Prebilič pa je ocenil, da Weber s svojimi izjavami grobo posega v načela spoštovanja pravne države. »Izjave pomenijo nedopustno vmešavanje v postopke, ki jih vodijo neodvisne institucije druge članice EU,« je evroposlanec zapisal v današnjem sporočilu za javnost. Dodal je, da so Webrovi pozivi Evropski komisiji tudi poskus političnega pritiska na pravosodni sistem države članice.

Vladimir Prebilič. FOTO: Jože Suhadolnik

Dodal je, da evropske politične družine ne smejo posegati v neodvisno delovanje nacionalnih organov in ne smejo poglabljati ali netiti dvomov v delovanje pravosodne veje oblasti.