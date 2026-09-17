Saša Arsenovič ne bo več kandidiral za župana Maribora, razlogi pa ...

V Mariboru se pred novembrskimi lokalnimi volitvami obeta velika sprememba. Aktualni župan Saša Arsenovič se je po dveh mandatih odločil, da se za županski stolček ne bo potegoval še tretjič. Po informacijah časnika Večer bo svojo odločitev javnosti sporočil danes, kot njegov naslednik iz njegovega političnega kroga pa naj bi v volilno tekmo stopil podjetnik in mestni svetnik Andrej Bauman.

Arsenovič se je tako po daljšem razmisleku odločil, da na lokalnih volitvah 15. novembra ne bo kandidiral. Še pred dnevi je javno govoril, da odločitev tehta, med razlogi za razmislek pa je omenjal družino, otroke, podjetje in tudi prepričanje, da mesto ne potrebuje »večnih mandatarjev«.

Še v sredo je bilo sicer vse precej manj jasno. Večer je poročal, da je Arsenovič prek aplikacije Signal pozival občane k zbiranju podpisov za župana in svojo listo, podpise pa naj bi oddali kar v recepciji hotela. Že takrat se je kot možni kandidat njegovega kroga omenjal Andrej Bauman, podjetnik in mestni svetnik Liste Arsenovič za Maribor. Po najnovejših neuradnih informacijah Večera naj bi prav Bauman zdaj postal kandidat te politične skupine, kandidaturo pa naj bi uradno napovedal v petek.

Kdo je kandidaturo že napovedal?

Kandidaturo so doslej javno napovedali Igor Jurišič, Matej Vodopivec in Bor Greiner.

Igor Jurišič je predsednik Stranke mladih – Zeleni Evrope in mariborski mestni svetnik. V mestni politiki je prisoten že več let, med temami, ki jih izpostavlja, pa so razvoj mesta, promet in kakovost življenja.

Matej Vodopivec se v župansko tekmo podaja kot kandidat Liste za pravičen razvoj mestnih četrti in krajevnih skupnosti, bolj znane kot LPR. Je predsednik Mestne četrti Studenci, ob predstavitvi kandidature pa je poudarjal predvsem povezovanje ter večjo vlogo mestnih četrti in krajevnih skupnosti.

Bor Greiner, dolgoletni novinar in urednik Radia City, je kandidaturo uradno napovedal 7. septembra. Nastopa kot nestrankarski kandidat z listo BOR za Spet naš Maribor, ob predstavitvi pa je med drugim poudaril razvoj celotnega Maribora in ne le mestnega središča.

Medtem je Roman Križnjak, nekdanji dolgoletni vodja Viol, ki je svojo kandidaturo napovedal že spomladi, 15. septembra sporočil, da vendarle ne bo kandidiral. Dejal je, da je odločitev sprejel po temeljitem premisleku.

Seznam kandidatov zato še zdaleč ni dokončen. Lokalne volitve bodo v nedeljo, 15. novembra, volilna opravila pa so se začela 7. septembra.

Po zakonu morajo biti kandidature za župana oziroma kandidatne liste občinski volilni komisiji predložene najpozneje 25. dan pred glasovanjem do 19. ure, kar pri letošnjih volitvah pomeni do srede, 21. oktobra, do 19. ure.

Za kandidata, ki ga v Mariboru predlaga skupina volivcev, je letos potrebnih najmanj 794 podpisov podpore.