CERKNIŠKI PUST

Sašo Avsenik postal ambasador pusta, s kolegi iz ansambla bi bili Butalci (FOTO)

Razgrnili so program cerkniškega pustovanja, začelo se bo 9. februarja.
V Cerknici so predstavili pustne dogodke v naslednjem letu. FOTO: Tine Šubic

Sašo Avsenik je postal ambasador pusta 2026. FOTO: Osebni Arhiv

Aktualni cerkniški župan Marko Rupar (levo) bo na debeli četrtek oblast predal butalskemu županu. FOTO: Primož Hieng

Butalci že pridno vadijo za pustovanje. FOTO: Primož Hieng

Primož Hieng
 20. 11. 2025 | 09:53
5:22
Na tradicionalnem dogodku RE-CI Butale je Pustno društvo Cerknica predstavilo bogat pustni program za leto 2026. Tokratna prireditev je bila še posebno slavnostna, saj društvo letos praznuje 50-letnico delovanja.

V letu 2026 se bodo pustarji poklonili prvemu cerkniškemu karnevalu iz leta 1976, ki je potekal pod naslovom Kmečka ohcet. Po natanko pol stoletja se Cerknica vrača k začetkom, zato bo tema prihodnjega pusta od 9. do 18. februarja 2026 zlata ohcet v znamenju poroke, ljubezni in zabave. Celotni program, ki bo trajal od 9. do 18. februarja 2026, je že objavljen na spletni strani www.pust.si.

Pozna običaje

Tradicionalno na dogodku podelijo naziv ambasador pusta, ki ga je letos z veseljem sprejel glasbenik Sašo Avsenik kot oseba, ki z glasbo in pozitivno energijo širi veselje, povezanost in duh pravega pusta. Predsednik Pustnega društva Cerknica Matjaž Knap je izrazil zadovoljstvo z izbiro ambasadorja in dodal: »Veselimo se zlate ohceti, in če so Avseniki ponosni na 72 let igranja, potem moramo biti tudi mi ponosni na svojo obletnico.«

Če so Avseniki ponosni na 72 let igranja, potem moramo biti tudi mi ponosni na svojo obletnico.

Sašo Avsenik pa je povedal, da je funkcijo sprejel z velikim veseljem in častjo: »Najprej sem se ustrašil, kako bom to sploh lahko izpeljal, ker smo veliko na poti. Pustni dogodek v Cerknici se mi zdi izjemen in velik, na njem se zbere veliko pozitivnih ljudi. Do tega naslova sem čutil veliko odgovornost. Potem sem si rekel, če v Pustnem društvu Cerknica menijo, da bom ustrezal, z veseljem sprejmem to nalogo.«

Avsenik zelo dobro pozna pustne običaje: »Pust je zelo pomemben zaradi tradicije in kulture, predvsem pa zaradi nas Slovencev. Z ansamblom potujemo in opazujemo pustovanja v Avstriji in Nemčiji, kjer lahko vidimo, kako se znajo ljudje sprostiti. Smisel za humor potrebujemo, z vsem tem pa lahko premagamo stresne trenutke.« In kakšen pustni lik bi bil njegov ansambel? »Butalci,« je kot iz topa ustrelil Sašo. »Večkrat imamo tudi mi srečo, saj poznate pregovor o neumnem kmetu in debelem krompirju.«

Pustna Lojza

Cerkniški pustarji so program dogodkov razpotegnili od 9. do 18. februarja 2026. Začeli bodo 9. februarja, ko bodo zavrteli nadvse zanimiv dokumentarni film Od pogreba do karnevala. Prikazuje neprecenljivo zgodovino društva skozi 50-letno pot – od začetkov in izzivov vse do današnjega uspeha in ponosa kraja. Dan pozneje, torej 10. februarja, bodo ob 18. uri v nekdanjem Brestovem salonu v studiu TV Čohovo odprli vsakoletno pustno razstavo. Tradicionalni pustni podkast v živo bo v sredo, 11. februarja, ob 18. uri. Pustna Lojza bosta gostila znane pustarje, ki so oblikovali pustno dogajanje v Cerknici v zadnjih 50 letih.

50

LET delovanja praznuje Pustno društvo Cerknica.

Na debeli četrtek, 12. februarja, se bo ob 17. uri v velikem šotoru pri cerkniški osnovni šoli začelo žaganje babe, tj. slavnostno odprtje pustnih prireditev in uradni butalski prevzem oblasti. To bo v svoje žuljave roke vzel župan butalski in skrbno pazil nanjo ves teden. Prizadevni domačini pravijo takole: »Znova se vse postavlja na glavo, začenja se pustni teden v Cerknici!«

V petek, 13. februarja, ob 19. uri, bo na sporedu TV Čohovo. To ni klasičen TV-program. Je več kot to. Je dramska butalska igra, ki vključuje glasbene točke, novice, šport, kulturo, resničnostni šov, letno dezinformativno oddajo Butalnik in seveda tradicionalni govor župana butalskega. Ob 21. uri se bo v šotoru začela pustna zabava. V soboto, 14. februarja, ob 10. uri bo otroška pustna predstava, ob 14. uri pa se bo začela otroška maškarada. Starejši bodo prišli na svoj račun na sobotni pustni zabavi, ki se bo začela ob 21. uri.

Veliki tradicionalni pustni karneval v Cerknici z vsemi priljubljenimi liki, velikimi figurami in gostujočimi maskami bo v nedeljo, 15. februarja, točno okoli 12.32. Po karnevalu sledi rajanje v središču Butal z Ansamblom Saša Avsenika. Na pustni torek, 17. februarja, ob 10. uri bo v Cerknici otroška pustna povorka, ki je ena najbolj srčnih in pisanih prireditev pustnega tedna. Pustne dogodke bodo sklenili s pokopom pusta, v sredo, 18. februarja, ob 16. uri, župan butalski pa bo vrnil svojo dober teden trajajočo župansko oblast. Še to: Pustno društvo Cerknica je v jubilejnem letu prejelo priznanje gibanja Kultura-Natura in Murkovo listino Slovenskega etnološkega društva.

