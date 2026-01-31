  • Delo d.o.o.
PEČEČNIK PO LETU DNI MANDATA ODSTOPIL

SBC: po Pečečnikovi pohvali vladi sledili odstopi vodstva

Po neuradnih podatkih iz SBC izstopilo več kot 100 podjetnikov.
Joc Pečečnik FOTO: Jure Eržen
Joc Pečečnik FOTO: Jure Eržen
STA, A. G.
 31. 1. 2026 | 09:02
 31. 1. 2026 | 09:03
1:52
Predsednik Kluba slovenskih podjetnikov (SBC) Joc Pečečnik in člani upravnega od odbora SBC so na petkovi izredni seji odstopili s položajev, izhaja iz sporočila članom kluba, ki so ga objavile Finance. Do odstopov prihaja, potem ko je Pečečnik v javnem zapisu pohvalil vlado Roberta Goloba za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku.  »Predsednik kluba Joc Pečečnik in člani upravnega odbora kluba smo na današnji (petek, op. a.) izredni seji upravnega odbora odstopili s položajev. Predsednik in člani upravnega odbora smo sprejeli odločitev, da pri članstvu preverimo zaupanje v vodenje kluba. Prihodnost kluba na ta način zaupamo našim članom,« piše v sporočilu, ki so ga člani SBC po navedbah Financ prejeli v petek zvečer.

Člani se bodo o prihodnjem vodenju kluba tako izrekali na volilni skupščini, datum katere naj bi bil znan v kratkem. Ta čas bo upravni odbor v odstopu opravljal tekoča opravila. Upravni odbor sicer sestavljajo Igor Akrapovič, Marko Bitenc, Janja Božič Marolt, Mihael Blažič, Janez Kuhar, Robert Medle, Primož Pusar, Jan Sibinčič, Tanja Skaza in Andrej Toš.

Do odstopov prihaja, potem ko je Pečečnik v nedavnem javnem zapisu pohvalil aktualno vlado za pripravo zakona o udeležbi delavcev pri dobičku. Po neuradnih navedbah več medijev je iz kluba izstopilo že več kot 100 podjetnikov, med njimi poslovnež in nekdanji direktor Finančne uprave RS Ivan Simič. Pečečnik je bil za predsednika SBC izvoljen na skupščini leta 2024 za mandat štirih let. Klub je imel decembra po podatkih, objavljenih na svojih spletnih straneh, 500 članov.

Joc PečečnikpolitikaodstopSBCupravni odborpodjetništvo
