Schumacherja je zelo navdušilo tole slovensko vino, naši vinogradniki žanjejo velike uspehe

Na ocenjevanju vin Decanter World Wine Awards so bila naša vina ponovno uspešna. Rebula je bila znova med slovenskimi dobitnicami zlatih medalj. Bagueri Superior Rebula 2021 in Bizjakova Rebula 2025 sta prejeli po 95 točk. Rebula pri letošnjem uspehu ni osamljena. Zlato in po 95 točk so dobili tudi Guerilina Pinela 2024, Guštinova Classic Malvazija 2022 in Zarov Eazy Refošk 2023. Najvišje ocenjeni slovenski vini letos ponujata posebno zanimivo primerjavo. Sterasov refošk letnika 2024 in Jeruzalem Ormož Spätlese Edition 2 Welschriesling letnika 1993 iz kleti Puklavec Family Wines sta prejela po 97 točk in platinasto medaljo. Eno je mlado rdeče vino, drugo laški rizling iz leta, ko so slovenski vozniki še uporabljali tolarje, svet pa je v kinematografih gledal prvi Jurski park. Več kot tri desetletja pozneje je belo vino doseglo eno najvišjih ocen med slovenskimi vzorci.

Zanimivo, da je rebulo (drugi polnitvi od omenjenih zmagovalnih) pred časom v restavraciji v Salzburgu poskusil Ralf Schumacher in želel izvedeti, kdo jo prideluje. Vino ga je tako prepričalo, da ga je hotel ponuditi tudi gostom svoje restavracije. Poiskal je Klet Brda, obiskal Goriška brda, iz srečanja pa je pozneje nastala vinska linija Schumacher selekcija.

Svečana podelitev. FOTO: Milena Kala

Tretjina zlatih medalj za penine

Štiri od 12 slovenskih zlatih medalj so pripadle peninam. Seven Numbers Brut 2019 iz kleti Puklavec Family Wines in Zlata radgonska penina Brut Nature 2021 sta dobili po 96 točk. Bjana je zlato osvojila z dvema peninama, Brut Zero 2021 in Blanc de Noirs Brut Nature 2022, obe sta prejeli po 95 točk. Med zlatimi nagrajenci so še Kristančičev Artwork Red 2021 s 96 točkami ter Nebo Brda Selection Merlot 2021 in Maximus Cuvée 777 Ptujske kleti, oba s 95 točkami.

Slovenska vina so skupaj osvojila 202 medalji: dve platinasti, 12 zlatih, 70 srebrnih in 118 bronastih. Na ocenjevanju je sodelovalo skoraj 17.000 vin iz 57 držav. Presojalo jih je 245 strokovnjakov, ki so vina pokušali na slepo, brez vpogleda v etikete.

Tudi humanoidni robot ni manjkal. FOTO: Milena Kala

Danes na Brdu tudi nagrajeno vino iz leta 1993

Vsa najvišje ocenjena slovenska vina so na pokušini na 12. mednarodnem Salonu Decanterjevi nagrajenci v Kongresnem centru Brdo pri Kranju. Predstavlja se več kot 40 vinarjev z več kot 100 nagrajenimi vini iz Slovenije, Hrvaške, Srbije in Črne gore. Posebni gost je britanski vinski pisec Andrew Jefford, dolgoletni kolumnist revije Decanter in sopredsedujoči ocenjevanju. Obiskovalci tako lahko preverijo, kako se v kozarcu razlikujeta zlati rebuli štiri leta narazen, kaj je sodnike prepričalo pri mladem refošku in kako danes diši ter se okuša belo vino iz leta 1993.