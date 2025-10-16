SDS grdo sesul Prebiliča, ki noče imeti nič z Janšo: »Še en vrhunski menedžer?«

Novoustanovljena stranka Prerod pod vodstvom Vladimirja Prebiliča bo zdaj vse moči usmerila v priprave na volitve v DZ. Nanje se Prebilič podaja s preudarno izbrano ekipo, na katero se lahko zanese, je dejal. Želi pa si, da bi v koaliciji sodeloval s strankami, ki delijo njihove vrednote in pogled na prihodnost Slovenije.

Dokončna odločitev o vstopu v koalicijo bo po Prebiličevih besedah stvar organov stranke, sam je izrazil zgolj zadržke glede premierja Roberta Goloba. Ob tem je zatrdil, da bo odstopil, če bo Komisija za preprečevanje korupcije v njegovem delu odkrila kršitev integritete.

»Še en vrhunski menedžer?«

Je pa Prebilič nedavno v oddaji 24 ur zvečer bil zelo jasen glede morebitnega sodelovanja z Janezom Janšo in SDS po volitvah. »S SDS sodelovanje ni in ne bo mogoče v smislu oblikovanja koalicije,« je zatrdil.

No, zdaj je Prebilič dobil tudi svojevrsten odgovor od Janševe stanke.

»Ko Vladimir Prebilič pravi, da z nami po volitvah ne bi sodeloval, ker so med nami velika razhajanja, ima prav. Mi imamo višje razvojne kriterije, pri nas razvoj pomeni rast in ne padec po lestvicah.« Ob tem so namreč objavili fotografijo Prebiliča s podatki glede razvitosti občine Kočevje, kjer je bil Prebilič nekoč župan. »Iz 160 mesta leta 2009 na 187 mesto leta 2025,« so bili kritični v največji opozicijski stranki.