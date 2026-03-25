Janševi in Logarjevi s hudimi ugovori! »Po vsem tem smo lahko oškodovani tudi za kakšen mandat« (FOTO)

SDS je na volilne komisije sedmih volilnih enot naslovila ugovore zaradi domnevnih nepravilnosti pri delu volilnih organov na volitvah v DZ. Predlagajo, da se izid predčasnega glasovanja na 24 voliščih ne upošteva, volitve na treh nedeljskih voliščih pa ponovijo. Demokrati pa so se pritožili na delo komisij v 4. in 7. volilni enoti.

FOTO: Aleksander Ogrizek

SDS zahteva izločitev 20.000 glasov in ponovitev volitev na treh voliščih

SDS predlaga, da se za 24 volilnih okrajev v sedmih volilnih enotah (izjema je le volilna enota Maribor) pregledajo zapisniki okrajnih volilnih komisij in volilnega odbora za predčasno glasovanje, ko so prejemali volilno gradivo in ko so v nedeljo ugotovili izid glasovanja na volišču za predčasno glasovanje. Predlagajo tudi pregled fotografij hranjenja skrinjic in njihovega prevzema po zaprtju volišč na dan splošnega glasovanja. Obenem predlagajo, da se ugotovi, da so ta volišča za predčasno glasovanje določena nezakonito in da se izida glasovanja s teh volišč ne upošteva v skupnem izidu volitev v DZ. Po izračunu SDS gre za približno 20.000 glasov.

Kandidati za volitve imajo še danes čas za vložitev morebitnih ugovorov pri volilnih komisijah volilnih enot. Zakon o volitvah v DZ namreč določa, da ima ob morebitnih nepravilnostih pri delu volilnega odbora oziroma okrajne volilne komisije pri volitvah vsak kandidat, predstavnik liste kandidatov in vsak volivec pravico vložiti ugovor pri volilni komisiji volilne enote. Ugovor se lahko vloži v treh dneh od dneva glasovanja. Volilne komisije pa bodo morale o njih odločiti v 48 urah.

Na dveh voliščih nedeljskega glasovanja pa predlagajo ponovitev glasovanja, je razvidno iz ugovorov, ki jih je posredovala Državna volilna komisija (DVK). Gre za volišči na Osnovni šoli Ivana Groharja v Podlubniku v Škofji Loki in KD Poljane v Poljanah nad Škofjo Loko. Na prvem enemu volivcu, ki je nedolgo pred volitvami spremenil naslov prebivališča, niso omogočili glasovanja, na drugem pa je po navedbah SDS na dan glasovanja zmanjkalo 200 glasovnic. Od okrajne volilne komisije so dodatne nato dobili šele po dveh urah, volišče pa je bilo 45 minut brez glasovanja, zato bi bilo treba podaljšati delo volišča, navajajo. Vmes so očitno glasovnice dobili na drugem volišču, v gasilskem domu Hotavlje.

FOTO: Aleksander Ogrizek

V SDS za več volišč predlagajo še preverbo prijav in ukrepanje zoper odgovorne oziroma ukrepanje skladno z zakonodajo, če bodo nepravilnosti potrjene. Med drugim naj bi na volišču za predčasno glasovanje v Postojni začeli šteti glasovnice že ob 18. uri. Na osnovni šoli Ihan volivec ni mogel oddati glasu, ker se je pod njegovo ime že pred njim nekdo podpisal v volilni imenik, volišči na osnovni šoli Šoštanj naj bi bili pol ure zaprti, na volišču na Pragerskem pa niso preverjali osebnih dokumentov, kot bi morali.

Demokrati Anžeta Logarja opozarjajo: nepravilno zapečatene skrinjice in hude napake na voliščih

Kot izhaja iz pritožbe Demokratov Anžeta Logarja, pod katero je podpisan predsednik lokalnega odbora Demokratov Rače - Fram Aleksander Ogrizek, pa naj bi v nedeljo na določenih voliščih v volilnih enotah Ljubljana-Bežigrad in Maribor prihajalo do več kršitev. Med njimi Ogrizek izpostavlja zlasti nepravilno zapečatene volilne skrinjice na več voliščih, nepravilno ravnanje z nalepkami oziroma pečati za volilne skrinjice, pa tudi slabo označena volišča in drugo. Med volišči, na katerih naj bi se dogajale nepravilnosti, izpostavlja volišča na Pragerskem, v Pekrah, Framu, Ihanu in drugod, je razvidno iz pritožbe, ki so jo posredovali z DVK.

Glasovi na za SDS spornih voliščih bi lahko spremenili razmerja med strankami Na voliščih, na katerih SDS izpodbija rezultat volitev v DZ, je bilo oddanih nekaj več kot 21.360 glasovnic, od tega največ, 8580 za Svobodo. Za SDS jih je bilo oddanih 3022, kar pomeni, da to ne bi bilo dovolj za njihovo zmago. Bi pa lahko Demokrati prehiteli SD, Resni.ca pa Levico in Vesno. Slednja je na teh voliščih dobila skupaj 3002 glasova. Če bi glasove na 26 voliščih, kjer SDS spodbija rezultate odšteli od doslej preštetih, kjer sicer še ni glasov iz tujine, bi se število glasov za Svobodo s 333.973 znižalo na 325.393, število glasov za SDS pa s 326.036 na 323.014, kar pomeni vsega 2379 glasov razlike. Lista Levice in Vesne bi brez teh glasov dobila 62.085 glasov, kar bi bilo manj od 63.793, ki bi jih prejela Resni.ca, saj je skupno število glasov za Levico in Vesno trenutno 65.087, skupno število glasov stranke Resni.ca pa 64.372. Vrstni red bi se obrnil tudi med SD in Demokrati Anžeta Logarja. Prvi bi namesto sedanjih 78.303 glasov dobili 76.450 glasov, kar je manj kot bi ostalo Demokratom, če bi od sedanjih 78.033 glasov odšteli glasove izpodbijanih volišč, saj bi beležili 76.788 glasov.

Po Ogrizkovi oceni je v postopku volitev prihajalo do hujših kršitev, s tem pa posledično do tveganja nezakonitosti in integritete volilnega postopka. DVK zato naproša, da urgentno preveri vsa omenjena volišča in ugotovi, zakaj je prišlo do hudih napak na voliščih, pa tudi v centralnem registru pokojnih oseb o pridobivanju obvestil za volitve.

»Po vsem tem smo Demokrati Anžeta Logarja lahko oškodovani tudi za kakšen mandat. Sklepam lahko, kaj se je dogajalo drugod po Sloveniji, če smo že samo v 7. volilni enoti našli več napak,« je v ugovoru izpostavil Ogrizek.

Ugovor je naslovil na Državno volilno komisijo, ki pa jo je ta odstopila v reševanje pristojnima volilnima komisijama, so sporočili z DVK.

Za komentar navedb Aleksandra Ogrizka, tudi o dejstvu, da naj bi volilci dobili volilne lističe, a so pokojni že več let, smo se obrnili na DVK. Odgovore bomo objavili, ko jih prejmemo.