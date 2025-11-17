  • Delo d.o.o.
JAVNO MNENJE

SDS in Svoboda daleč pred ostalimi: znano ali javnost odobrava odziv na napad v Novem mestu

Med politiki najbolj priljubljena ostala predsednica Nataša Pirc Musar.
Stranka SDS je izjemno priljubljena, njen predsednik Janez Janša precej manj. FOTO: Jože Suhadolnik
Stranka SDS je izjemno priljubljena, njen predsednik Janez Janša precej manj. FOTO: Jože Suhadolnik
STA, B. K. P.
 17. 11. 2025 | 07:15
 17. 11. 2025 | 07:34
A+A-

SDS in Gibanje Svoboda sta okoli štiri mesece pred parlamentarnimi volitvami daleč pred ostalimi, je pokazala anketa, ki jo je za Televizijo Slovenija opravil Inštitut Mediana. Podpora SDS je pri tem okoli pet odstotnih točk višja od podpore Gibanju Svoboda. Z odzivom vlade na napad v Novem mestu se strinja približno 60 odstotkov vprašanih.

Da bi na volitvah podprli SDS, je v raziskavi odgovorilo 21,4 odstotka vprašanih, za Gibanje Svoboda pa bi glasovalo 16,7 odstotka anketirancev. S precejšnjim zaostankom dvema najmočnejšima strankama v državi sledita koalicijska SD s 6,1 odstotka podpore in opozicijska NSi s 4,9 odstotka. Na peto mesto se je v tej anketi uvrstila zunajparlamentarna stranka Resnica, ki bi jo podprlo 4,1 odstotka vprašanih.

Blizu parlamentarnega praga sta po tem merjenju javnega mnenja še koalicijska Levica, ki je v anketi prejela 3,8 odstotka podpore, in stranka Demokrati Anžeta Logarja, ki jih podpira 3,2 odstotka vprašanih.

Prebiliču manj kot trije odstotki

Nekaj manj kot trije odstotki vprašanih so v anketi podprli stranko Prerod Vladimirja Prebiliča, ki ji sledijo Slovenska nacionalna stranka (2,4 odstotka), Pirati (2,0 odstotka) in Slovenska ljudska stranka (1,4 odstotka). Malo več kot odstotek vprašanih bi podprlo Vesno, ki bo sicer na volitvah nastopila s skupno listo z Levico.

Mediana je preverjala tudi priljubljenost politikov. Na vrhu lestvice ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar. Sledi ji gospodarski minister in predsednik SD Matjaž Han. Na tretjem in četrtem mestu sta tesno skupaj predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič in evropska komisarka Marta Kos. Na peto mesto so vprašani uvrstili predsednika Demokratov Logarja.

Do 10. mesta si z zelo podobnimi ocenami sledijo ministra za finance in zunanje in evropske zadeve Klemen Boštjančič in Tanja Fajon, predsednik DS Marko Lotrič, predsednik NSi Jernej Vrtovec in ministrica za kulturo Asta Vrečko.

Premier Robert Golob se je uvrstil na 12. mesto, tik pred prvaka SDS Janeza Janšo.

Tudi o referendumu

Odziv vlade na napad v Novem mestu, v katerem je življenje izgubil 48-letni Aleš Šutar, je bil glede na rezultate ankete v javnosti večinsko dobro sprejet. Skoraj 43 odstotkov vprašanih se z odzivom vlade strinja, nekaj več kot 18 odstotkov pa popolnoma strinja.

Z vladnim odzivom in pripravljenimi ukrepi za izboljšanje varnostnih razmer, zbranimi v t. i. Šutarjevem zakonu, ki ga bo DZ sprejemal danes, se medtem ne strinja nekaj več kot 19 odstotkov anketirancev. Nekaj več kot desetina pa pa se jih z vladnim odzivom sploh ne strinja.

V tokratni anketi je Mediana preverjala tudi, kako bodo volivci odločali na referendumu o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, ki bo to nedeljo.

Da se bodo referenduma zagotovo udeležili, je odgovorilo 34 odstotkov vprašanih, da se bodo verjetno odpravili na volišča, pa nekaj več kot 16 odstotkov. Da verjetno ne bodo šli na referendum, napoveduje skoraj 26 odstotkov anketirancev, da se referenduma zagotovo ne bodo udeležili, pa je prepričanih skoraj 19 odstotkov vprašanih.

Ob tem bi skoraj 60 odstotkov vprašanih uveljavitev zakona podprlo, skoraj 29 odstotkov pa bi jih glasovalo proti.

Prva v nizu raziskav javnega mnenja je potekala med 10. in 13. novembrom, prek spletnih in telefonskih anket je v njej sodelovalo 711 državljanov.

