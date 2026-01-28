SDS in Svoboda ostajata pri vrhu, kaj pa ostali?

Anketa, ki jo je za Siol opravil Valicon, kaže, da SDS in Svoboda ostajata osrednja akterja političnega prostora. Za SDS bi glasovalo 22,5 odstotka vprašanih, kar je 1,4 odstotne točke manj kot decembra. Za Svobodo pa bi glasovalo 18,3 odstotka vprašanih, kar je 0,7 odstotne točke manj kot decembra. Podobno je med opredeljenimi udeleženci volitev.

Sledijo SD, za katero bi na dan anketiranja glasovalo 8,7 odstotka anketiranih (decembra 7,4 odstotka), Demokrati z 7,3 odstotka (decembra 7,1 odstotka), skupna lista Levice in Vesne 6,4 odstotka (4,5 odstotka). Skupna lista NSi, SLS in Fokusa je zabeležila šest odstotkov, Resni.ca pa 5,3 odstotka (4,9 odstotka).

Valicon je anketo opravil med 23. in 25. januarjem na vzorcu 1537 vprašanih.

Za Prerod bi glas oddalo 3,1 odstotka vprašanih (decembra 2,6 odstotka). Sledijo SNS z 2,7 odstotka (4,4 odstotka), Pirati z 2,6 odstotka (2,5 odstotka), Mi, socialisti! z 2,2 odstotka (2,1 odstotka) in Zeleni Slovenije z dvema odstotkoma (1,4 odstotka).

Za drugo stranko bi glasovalo 1,1 odstotka vprašanih (decembra 2,2 odstotka), neopredeljenih pa je bilo 10,4 odstotka (decembra 10,6 odstotka).

Tudi med opredeljenimi udeleženci volitev bi slavila SDS, in sicer bi prejela 25,6 odstotka glasov (decembra 26,8 odstotka). Svoboda bi prejela 22,8 odstotka (decembra 23,2 odstotka).

Sledijo SD z 10,4 odstotka (decembra 9,5 odstotka), Demokrati z 8,6 odstotka (8,3 odstotka) in skupni listi Levice in Vesne z 8,1 odstotka (5,9 odstotka) ter NSi, SLS in Fokus s 7,5 odstotka. Resni.ca bi prejela 4,3 odstotka (3,6 odstotka).

Prerod bi prejel 2,9 odstotka glasov vprašanih (decembra 3,2 odstotka), Pirati 2,6 odstotka (2,1 odstotka), SNS 2,2 odstotka vprašanih (3,5 odstotka), Mi, socialisti 2,1 odstotka (2,2 odstotka) in Zeleni Slovenije 1,4 odstotka (1,6 odstotka). Za drugo stranko bi se odločilo 1,5 odstotka vprašanih (decembra 1,9 odstotka).

Če bi bile volitve že to nedeljo, bi se jih zagotovo udeležilo 56,4 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa bi se jih udeležilo 25,3 odstotka anketirancev. Zagotovo se jih ne bi udeležilo 7,6 odstotka vprašanih, bolj verjetno pa se volitev ne bi udeležilo 10,8 odstotka anketiranih.

Najvišje ocenjeni predsednica republike, šef SD in prva dama DZ

Najvišjo povprečno oceno je med politiki prejela predsednica republike Nataša Pirc Musar (3,1). Sledi ji predsednik SD Matjaž Han z oceno 2,8, medtem ko so predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič, sokoordinator Levice Luka Mesec in predsednik Demokratov Anže Logar ocenjeni z 2,7.

Sledita predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob z oceno 2,6 in predsednik SDS Janez Janša z oceno 2,5.