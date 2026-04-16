SDS je na izvršilnem odboru stranke vodenje poslanske skupine ponovno zaupala Jelki Godec

SDS je na izvršilnem odboru stranke v Braslovčah vodenje poslanske skupine ponovno zaupala Jelki Godec. Ta pravi, da morajo najprej konstituirati DZ, da pa se v SDS težkih mandatov ne bojijo. Tudi drugi člani so bili glede sestavljanja vlade skrivnostni. Poslanec Žan Mahnič pa je ocenil, da je četrta vlada Janeza Janše zelo blizu. Godec je v izjavi za medije po seji večkrat zatrdila, da se danes o sestavi vladne koalicije niso pogovarjali, njeno delo pa da je v državnem zboru. Najprej morajo konstituirati DZ, ustanoviti delovna telesa, »potem pa se bomo pogovarjali druge stvari«. »Ko bo čas za to, boste tudi vse izvedeli,« je dejala.

Ob tem je dodala, da vsi pravijo, da jih čaka težek mandat. »V SDS se ne bojimo težkih mandatov in izzivov, ki so pred nami,« je dejala. Na vprašanje, ali bo v ponedeljek na posvet k predsednici republike Nataši Pirc Musar prinesla 46 podpisov, ki so potrebni za sestavo vlade, je odgovorila, da je do ponedeljka še dolgo. »Imam podpise svojih poslancev, kadar jih potrebujem, kadar se tako dogovorimo,« je dejala. Predsednik SDS Janez Janša ob prihodu na zasedanje izvršilnega odbora na vprašanja o sestavljanju koalicije ni želel odgovarjati.

Medtem pa so nekateri člani stranke ob prihodu na izvršni odbor nakazali precej optimizma o vnovični sestavi vlade pod vodstvom Janeza Janše. Poslanec Žan Mahnič je tako denimo ocenil, da je četrta Janševa vlada »zelo blizu«. Podobno tudi nekdanji mariborski župan Franc Kangler, ki je ocenil, da oblikovanju Janševe vlade dobro kaže. Obenem pa so že zaokrožile informacije o številu resorjev, ki naj bi jih Janša ponujal potencialnim bodočim koalicijskim partnerjem. Kot kaže, tudi prvak SDS, enako kot njegov politični tekmec predsednik Svobode Robert Golob, razmišlja o vladi s 16 resorji. Po poročanju Dela, bi po tem scenariju SDS pripadlo osem ministrstev, NSi pet, Demokratom Anžeta Logarja pa tri. Koalicijsko pogodbo pa sicer usklajujeta SDS in NSi, še navaja časnik.