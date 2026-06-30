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Asta: »Doživeli smo teptanje demokracije«, Jelka: »Ko je bilo glasovanje o pridružitvi Slovenije v tožbi zoper Izrael, ste šli na WC« (VIDEO)

Dnevni red današnje izredne seje DZ, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, ni bil sprejet.
Jelka Godec in Asta Vrečko FOTO:Blaž Samec/Jože Suhadolnik/Delo UI 

Jelka Godec in Asta Vrečko FOTO:Blaž Samec/Jože Suhadolnik/Delo UI 

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

Meira Hot, Borut Sajovic in Asta Vrečko. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Meira Hot, Borut Sajovic in Asta Vrečko. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X

Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik

Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik

Jelka Godec in Asta Vrečko FOTO:Blaž Samec/Jože Suhadolnik/Delo UI 
Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec
Meira Hot, Borut Sajovic in Asta Vrečko. FOTO: Zaslonski Posnetek Omrežje X
Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik
M. U.
 30. 6. 2026 | 16:49
 30. 6. 2026 | 17:33
4:15
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Opozicija bo vztrajala pri zahtevi za izredno sejo DZ za odreditev dveh parlamentarnih preiskav. Po napovedih vodje poslanske skupine Svoboda Boruta Sajovica bodo zahtevo za sejo vnovič vložili že danes, če se bo ponovil današnji scenarij, pa »še stokrat«. Razmišljajo tudi o ustavni presoji poslovnika, je povedala vodja poslancev SD Meira Hot.

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi zbrali več kot tri četrtine podpisov

Pobudniki referenduma o noveli zakona o parlamentarni preiskavi so zbrali 30.442 podpisov, kar je več kot tri četrtine podpisov, ki jih potrebujejo za razpis referenduma, so sporočili. Do 14. julija morajo zbrati še nekaj manj kot 10.000 podpisov. Če bo novela obveljala, bodo ogrožene človekove pravice, so poudarili. Pobudniki, nekdanji člani Odbora za varstvo človekovih pravic Franco Juri, Pavel Gantar, Spomenka Hribar, Gregor Tomc, Rastko Močnik, Igor Vidmar in Vlado Miheljak, so ob tem še poudarili, da jim je mar za demokracijo, pravno državo in človekove pravice.

Dnevni red današnje izredne seje DZ, ki je predvideval odreditev parlamentarnih preiskav o Black Cube in obvodnem financiranju strank, namreč ni bil sprejet. Predsednik DZ je zato sejo zaključil. Proti potrditvi dnevnega reda je glasovalo 38 poslancev SDS, trojčka NSi, SLS in Fokus ter Resnice. Štirje poslanci Demokratov so bili vzdržani.

»Kar smo doživeli danes na seji DZ, je bilo nič manj kot teptanje demokracije«

Za dnevni red je glasovalo 34 poslank in poslancev Svobode, SD ter Levice in Vesne. »Kar smo doživeli danes na seji DZ, je bilo nič manj kot teptanje demokracije,« je poudarila vodja poslanske skupine Levice in Vesne Asta Vrečko. Sajovic pa je dogajanje komentiral z besedami, da gre za »še eno dno od dna ob 35-letnici naše države«.

Na navedbo, da bi v opoziciji dnevni red seje danes lahko izglasovali, če bi bili prisotni vsi njihovi poslanci - skupaj jih imajo namreč 40 -, odgovarjajo, da je odgovornost na parlamentarni večini.

Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec
Asta Vrečko. FOTO: Blaž Samec

 

Na manjkajoče poslance opozicije so v zapisu na X opozorili tudi v poslanski skupini SDS, v kateri sicer izjav danes niso dajali. »Kje so bili pri glasovanju danes poslanci opozicije?« so se vprašali. Med manjkajočimi so izpostavili prvaka Svobode Roberta Goloba, poslanca njegove stranke Vinka Logaja in Janjo Sluga in predsednika SD Matjaža Hana. Preostale stranke koalicije se na dogajanje na današnji seji niso odzvale, prav tako niso dajale izjav.

Težave z glasovalnimi napravami

Opozicija pa je v izjavi po seji opozorila, da je prišlo do težav z glasovalnimi napravami, zaradi česar so morali glasovanje ponavljati. Po navedbah Sajovica pa je tudi ob vnovičnem glasovanju vsaj zanj in še za poslanko Levice Tine Brecelj zabeleženo, da nista glasovala, čeprav sta pritisnila gumb za glasovanje.

»Ko je bilo glasovanje o pridružitvi Slovenije v tožbi zoper Izrael, ste šli na WC«

Jelka Godec iz SDS pa se je takole odzvala na današnji zaplet in Asti Vrečko sporočila: »Ko je bilo na seji Golobove vlade glasovanje o pridružitvi Slovenije v tožbi zoper Izrael, ste šli na WC. Golob se je glasovanja vzdržal, Sajovic je bil proti. Danes je zadeva skoraj enaka. Ko bi morali glasovati o ustanovitvi preiskovalke “Black Cube”, ki ste jo sami predlagali, je Golob manjkal na glasovanju, Sajovic ni glasoval, prav tako ne poslanka Levice Tina Brecelj. Zanimivo ne? Ne zdaj vpiti o teptanju demokracije. Sami ste želeli, da se ne izglasuje dnevni red. Ne se delat žrtve, ker to niste.«

Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik
Jelka Godec. FOTO: Jože Suhadolnik

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