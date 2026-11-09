Podpornikov SDS ni bilo, pa so jih ustvarili z umetno inteligenco! Javnost v smeh: »Od kdaj imajo v Izoli toliko trojčkov in dvojčkov?« (FOTO)

Slovenska demokratska stranka (SDS) je po objavi promocijske fotografije iz Izole postala tarča posmeha. Ob zapisu »Obiščite nas tudi jutri od 10. ure do 15. ure«, s katerim so vabili na stojnico svojega kandidata Gregorja Perića, so objavili posnetek navidezno številne množice podpornikov. Vendar so uporabniki družbenih omrežij kaj kmalu opazili, da je z obiskovalci na sliki nekaj hudo narobe.

Fotografija prikazuje nenavadno usklajeno množico z množico praktično enakih obrazov, pričesk in nasmehov, kar je takoj sprožilo dvome o avtentičnosti fotografije: v resnici gre za ponesrečeno uporabo umetne inteligence. Na incident se je odzval tudi Roni Kordiš, eden najbolj znanih slovenskih blogerjev, in zapisal, da fotografija na prvi pogled deluje povsem običajno, a natančnejši pogled razkrije drugačno sliko: »Na fotografiji je namreč zanimivo veliko podobnih obrazov. Podobne pričeske, podobni nasmehi, podobni izrazi in skoraj neverjetno usklajena množica. Kot bi nekdo umetni inteligenci naročil, naj ustvari čim več zadovoljnih podpornikov SdS,« je v svojem blogu izpostavil Kordiš. Pri tem se je poigral z motivom kloniranja in dodal: »Spomnite se ovce Dolly? Prvega sesalca, kloniranega iz odrasle telesne celice? No, ob tej fotografiji se človek vpraša, ali smo dobili njeno politično različico. Le da tokrat ne klonirajo ovac, ampak podpornike. Namesto laboratorija zadostuje računalnik.«

Posnetek ni mogoč, pravi fotograf Lonček je pristavil tudi profesionalni fotograf, ki je opozoril na tehnično nemogoče podrobnosti na fotografiji. »Kot nekdanji profesionalni fotograf lahko potrdim, da je ustvarjanje tako usklajenega posnetka s tako velikim številom ljudi praktično nemogoče,« je zapisal. »Pri skupinskih fotografijah – na primer pri porokah – se vedno nekdo premakne, zaradi česar je del obrazov zakrit za drugimi osebami. Na fotografiji SDS pa se popolnoma vsem prisotnim jasno vidijo glave, prav vsi gledajo naravnost v kamero in imajo skoraj identičen nasmeh, kar je v realnem fotografiranju neizvedljivo. V praksi je treba ljudi nenehno opozarjati, naj stopijo malo levo ali desno ter popravljati tiste zadaj, ki niso vidni, medtem ko je na tej sliki postavitev povsem nerealna,« je še dodal.

Bloger je poudaril tudi ironijo digitalizacije politične podpore, saj so stranke včasih za prikazovanje množic potrebovale avtobuse in precej organizacije, danes pa zadostuje že ustrezen ukaz računalniku. Ob tem je opozoril na nasproten učinek od načrtovanega, saj se »cel internet« zdaj smeji poskusu dokazovanja podpore. Svoj zapis je zaključil z opazko, da bo stranki na volilni dan še vedno treba najti resnične ljudi, saj algoritmi za zdaj še nimajo volilne pravice.

»Kolk moraš bit 'opran', da ... «

Pod objavo stranke na Facebooku so se medtem usuli neizprosni komentarji zgroženih in posmehljivih uporabnikov. Mnogi niso mogli verjeti, da se je stranka odločila za tako očitno manipulacijo, pri čemer so poudarjali, da v resnici pri stojnici sedijo le tri ženske in da v bližini ni nikogar. Komentarji so se osredotočili predvsem na izjemno slabo izvedbo, saj so obiskovalci opazovali »enojajčne trojčke in četverčke« ter avtorjem svetovali, da se morajo naučiti dajati boljše ukaze orodjem, kot sta ChatGPT ali Claude. Uporabniki so se spraševali, »kolk moraš bit 'opran', da narediš tako slab 'fotošop'... pa kolk moraš bit glup, da nasedeš tej fotki«, drugi pa so zbadljivo dodali, da je fotografija le dokaz, da »SDS klonira ljudi«.

Smeh in zgražanje sta se stopnjevala ob vprašanjih, od kdaj imajo v Izoli toliko trojčkov in dvojčkov ter ali so vsi prisotni iz iste družine. Več komentatorjev je zapisalo, da jih lahko le umetna inteligenca spravi toliko na kup, poskus pa označilo za izjemno slabo reklamo. Spletno skupnost je zmotil predvsem poskus prikazovanja lažne podpore, pri čemer je eden izmed komentatorjev zapisal: »Bravo, slike imate obdelane, osebe pomnožene ... potrebno prikazat, da vas je polno ... in vam naj se verjame.«