  • Delo d.o.o.
  • Tema
Rubrike
Podkasti
E-novice
Naročnine
Tiskane izdaje

Novice

SlovenijaSvetKronikaKmetijske noviceKolumneNedeljske noviceKarikatura

Bulvar

Domači tračiTuji tračiGlasba in filmZanimivostiŠokkastSuzy

Lifestyle

AstroAktivni in zdraviPoletStilIzletSvetovalnicaPrazničnoPoletje s SN

Šport

TekmeOdmeviŠportni trači

Bralci

Zabava

KrižankeSudoku
RAZBREMENITEV PLAČ

SDS predlagala rešitev, kako ljudem omogočiti višje plače, odbor za finance predlog zavrnil

Opozicija meni, da bi razbremenitev plač prinesla večjo potrošnjo in boljše pogoje za zaposlovanje, koalicija se ne strinja.
Milan Jakopovič je poudaril, da bi od predlaganih sprememb največ imeli tisti z najvišji plačami. FOTO: Guliver/getty Images
Milan Jakopovič je poudaril, da bi od predlaganih sprememb največ imeli tisti z najvišji plačami. FOTO: Guliver/getty Images
STA, B. K. P.
 14. 10. 2025 | 13:15
 14. 10. 2025 | 13:18
A+A-

Odbor DZ za finance je zavrnil predlog SDS za spremembe pri dohodnini, prek katerih bi med drugim z zvišanjem splošne olajšave zaposlenim zvišali neto dohodek. Opozicija meni, da bi razbremenitev plač prinesla večjo potrošnjo in boljše pogoje za zaposlovanje, koalicija pa poudarja potrebo po vzdržnosti javnih financ in širšem davčnem ukrepanju.

Po predlogu novele zakona o dohodnini bi se splošna olajšava s sedanjih 5260 evrov leta 2026 zvišala na 8000, leta 2027 na 9000 in leta 2028 na 10.000 evrov. Za prejemnika minimalne plače bi bil neto dohodek leta 2026 višji za 438 evrov in leta 2028 za 758 evrov, za prejemnika povprečne plače 712 in 1232 evrov, za prejemnika dvakratnika povprečne plače pa 904 in 1564 evrov, so izračunali predlagatelji.

Zvišali bi tudi pragove posameznih dohodninskih razredov, in sicer za prvi razred s 16-odstotno stopnjo z 9210 evrov na 10.630 evrov neto letne osnove, za drugi s 26-odstotno stopnjo s 27.089 na 31.240 evrov, za tretji s 33-odstotno stopnjo s 54.178 na 62.480 evrov in za četrti z 39-odstotno stopnjo z 78.016 na 90.000 evrov. Pri tem bi za peti razred stopnjo znižali s 50 na 45 odstotkov.

Večji prihodek pomeni večjo potrošnjo

»Pot, po kateri gre aktualna vlada, je napačna,« je na seji odbora dejala Suzana Lep Šimenko (SDS) ter izpostavila razveljavitev sprememb pri dohodnini, ki jih je sprejela prejšnja vlada, in zvišanje deleža obremenitve plač z zdravstvenim prispevkom in prispevkom za dolgotrajno oskrbo. Poudarila je, da bi z njihovimi spremembami pridobili vsi, proporcionalno največ tisti z najnižjimi plačami.

V SDS so ocenili, da bi uveljavitev predloga v letu 2026 pomenila 340 milijonov evrov manj dohodnine, da pa bi se višji dohodek ljudi deloma prelil v večjo potrošnjo in s tem večji priliv davka na dodano vrednost (DDV). Sprememba bi pomenila ugodnejše pogoje za zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva, so poudarili.

Pot, po kateri gre aktualna vlada, je napačna.

Vlada je predlogu nasprotovala. Na podlagi simulacij po modelu Mednarodnega denarnega sklada je ocenila, da bi v letu 2026 pomenil 650 milijonov evrov izpada pri dohodnini, v letu 2027 840 milijonov in v letu 2028 1,04 milijarde evrov. Takšen izpad prihodkov glede na trenutno javnofinančno izhodišče, rast izdatkov za staranje prebivalstva in nujnost zagotavljanja stabilnih virov financiranja javnih storitev ni vzdržen brez hkratnih ukrepov na prihodkovni ali odhodkovni strani proračuna, je dejala državna sekretarka na ministrstvu za finance Katja Božič.

Ciljev zagotavljanja predvidljivih javnofinančnih prihodkov in ustvarjanja pogojev za rast gospodarstva ni mogoče zasledovati z ukrepi pri eni vrsti davka, ampak s širšimi ukrepi davčne politike, je dodala.

Predlog so podprli v NSi

Spremembe, kot jih predlaga SDS, bi pomenile dodatno tveganje za vsaj kratkoročno poslabšanje stanja javnih financ, je opozoril predsednik fiskalnega sveta Davorin Kračun. Menil je, da lahko odgovorna, predvidljiva in dolgoročno stabilna fiskalna politika zagotovi dobro poslovno okolje ter da je pomembno, da Slovenija ne zapravi zaupanja finančnih trgov, ki ga trenutno uživa.

Davčni strokovnjak, nekdanji direktor finančne uprave Ivan Simič je povedal, da je zvišanje splošne olajšave eden od najlažjih načinov za razbremenitev stroškov dela. Bi bilo pa treba učinek na proračunske prilive nevtralizirati z zvišanjem stopnje DDV. Predvideno zmanjšanje proračunskih dohodkov bi se dalo po njegovem mnenju ublažiti tudi z večjim nadzorom proračunskih odhodkov.

Sprememba bi pomenila ugodnejše pogoje za zaposlovanje in konkurenčnost gospodarstva.

Predlagane spremembe so podprli tudi v Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije, saj bi, kot je povedala Janja Virant iz zbornice, pomenile manjšo dohodninsko obveznost in s tem višje prihodke tudi za lastnike kmetijskih zemljišč in gozdov ter pridelovalce hrane.

Predlog SDS so podprli v NSi. »Trenutna davčna obremenitev je neutemeljeno visoka,« je menil Jernej Vrtovec (NSi) in dodal, da smo ob dodatnih davčnih obremenitvah priče upočasnitvi rasti davčnih prilivov in ohlajanju gospodarske aktivnosti. Dodatni proračunski odhodki se ne odražajo v boljših storitvah države za ljudi, zvišanju plač v javnem sektorju ni sledila njegova večja produktivnost, je bil kritičen. Zavrnil je očitek, da gre za populističen predlog, saj da koalicija pa uvaja obvezno božičnico. To bi ljudje že imeli, če ne bi ta vlada razveljavila dohodninskih sprememb prejšnje vlade, je poudaril.

Svoboda: Manj bi bilo za šolstvo in zdravstvo

Andreja Živic (Svoboda) je bila kritična, da v predlogu SDS ni finančnih virov za spremembe. »Če SDS res verjame, da bo večja potrošnja nadomestila skoraj milijardni izpad, naj pokaže izračune,« je pozvala. Menila je, da bi proračunski izpad pomenil manj za šolstvo, zdravstvo, invalidnine za otroke s posebnimi potrebami, manj bi bilo tudi prihodka za občine.

Menila je, da morajo biti davčne reforme postopne, utemeljene in povezane s socialno politiko. Navedla je tudi podatke, da se zvišanje neto dohodka v potrošnjo prelije le pri nižje plačanih, medtem ko da tisti z visokimi plačami dodaten denar namenijo za varčevanje in investicije.

Milan Jakopovič (Levica) je poudaril, da bi od predlaganih sprememb največ imeli tisti z najvišji plačami, medtem ko bi tisti z nižjimi plačami dobili le drobtinice, kar da kaže tudi na odnos do tega kadra. Menil je, da bi bilo treba obrniti breme pri plačevanju prispevkov, saj delodajalci plačujejo precej nižji odstotek kot zaposleni.

Več iz teme

razbremenitev plačfinancedohodninadavkiproračun
ZADNJE NOVICE
13:11
Bulvar  |  Glasba in film
NAVDUŠENO OBČINSTVO

New Swing Quartet navdušil ormoško občinstvo

Za njimi je več tisoč koncertov po vsem svetu.
14. 10. 2025 | 13:11
13:10
Promo
Novice  |  Slovenija
INTERVJU

»Med sodelavci se res dobro počutim« (video)

Ko služba ni le obveza, temveč okolje za razvoj, rast in tkanje novih poznanstev.
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 13:10
13:00
Lifestyle  |  Polet
ZDRAVJE

Oktober nas opominja: poskrbimo tudi za duševno zdravje

Kako zdrava je tvoja glava? Oktober v znamenju duševnega zdravja.
Miroslav Cvjetičanin14. 10. 2025 | 13:00
12:45
Šport  |  Odmevi
POGOVOR

Tadej Pogačar rad občuti podporo navijačev

Agent najboljšega kolesarja na svetu Alex Carera o rasti Pogijeve blagovne znamke.
Miha Hočevar14. 10. 2025 | 12:45
12:45
Novice  |  Slovenija
LJUDSKI USTVARJALEC 2025

Med nagrajenci tudi rešitelj 21 otrok (FOTO)

Anin dvor je razsvetlilo ozvezdje sedmih novih ljudskih ustvarjalcev.
Mojca Marot14. 10. 2025 | 12:45
12:25
Bulvar  |  Tuji trači
NI BILA DOLGO SAMSKA

Bivšega premierja opazili v objemu pop zvezdnice

Nedolgo tega se je Katy Perry razšla z igralcem Orlandom Bloomom.
14. 10. 2025 | 12:25

Nekatere najpomembnejših zgodb smo ustvarili z vašo pomočjo.

Delite z nami svojo zgodbo na varen način.Pošljite nam zgodbo
Story
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Novice  |  Slovenija
PROTIPOPLAVNA ZAŠČITA

Tisočletne vode ne čakajo – je spodnja Sava pripravljena?

Podnebne spremembe prinašajo vse bolj skrajne vremenske pojave – od suš do silovitih nalivov. Poplave, ki so nekoč veljale za izjemne dogodke, postajajo vse pogostejše, zlasti v nižinskih območjih ob večjih rekah.
14. 10. 2025 | 10:06
Promo
Novice  |  Slovenija
Podatki

Podatkovni center Pošte Slovenije krepi digitalno suverenost države

Kot strateški partner tako utrjuje vlogo ključnega akterja digitalne preobrazbe in aktivno sodeluje pri krepitvi digitalne neodvisnosti države.
Promo Slovenske novice10. 10. 2025 | 13:59
Promo
Novice  |  Slovenija
ENERGETIKA

Slovenija pred največjo energetsko naložbo stoletja

Slovenija ima vse pogoje, da postane energetsko neodvisna in zelena: znanje, izkušnje, tehnologijo in ljudi, ki so pripravljeni sodelovati. To je temelj samozavestne prihodnosti, v kateri bo energija ostala zanesljiva in hkrati prijazna do okolja.
14. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
RABA ENERGIJE

Vse pod isto streho: energija, ki diha, greje in ustvarja prihranke

Vsaka odločitev šteje. Če želimo bivati energetsko varčno in trajnostno, začnemo s prvimi koraki – izbiro pravih rešitev in učinkovito rabo energije.
14. 10. 2025 | 10:55
Logo
IZBRANO ZA VAS
Promo
Razno
Dogodek

MimoFest – nepozaben dogodek v trgovini Mimovrste=)

V soboto, 18. oktobra, bo v mimovrste=) trgovini Ljubljana - BTC pravi praznik zabave, nakupov in presenečenj – MimoFest!
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:55
Promo
Novice  |  Slovenija
Nagrada

Velika nagradna igra z bogatimi darili – skupno kar 5.000 EUR!

Še ne uporabljaš aplikacije SuperClub? Zdaj imaš še dodaten izvrsten razlog, da jo preizkusiš!
Promo Slovenske novice9. 10. 2025 | 09:46
Promo
Novice  |  Slovenija
NASVET

Globalno gospodarstvo vstopa v novo obdobje

Evropski kreditni prostor se spreminja: bančni delež pri posojilih hitro pada, prostor pa zasedajo agilni skladi zasebnega dolga.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 08:31
Promo
Lifestyle  |  Izlet
MARIBOR

Štajerska uvaja zanimivo novost

Nova digitalna tržnica povezuje ponudnike z vse Štajerske in obiskovalcem omogoča nakup pristnih lokalnih doživetij.
9. 10. 2025 | 09:37
Promo
Novice  |  Slovenija
Fizioterapija

Golf komolec: kako preprečiti in zdraviti bolečine v komolcu

Kaj povzroča golf komolec, kako ga prepoznamo in katere metode zdravljenja vodijo do hitrega in učinkovitega okrevanja?
Promo Slovenske novice14. 10. 2025 | 09:39
Promo
Lifestyle  |  Svetovalnica
IMPLANTOLOGIJA

Si predstavljate, da bi morali 20-krat na leto k zobozdravniku?

Napredne implantološke tehnike in DENTAL SPA protokol prinašajo brezskrbno izkušnjo. Tudi tam, kjer je bilo včasih nemogoče.
14. 10. 2025 | 08:41
Promo
Novice  |  Slovenija
Podjetništvo

Podjetniki, pozor! Tu boste dobili celovito podporo na vaši podjetniški poti

Širok nabor storitev in programov v sistemu SPOT omogoča hitrejše premagovanje poslovnih izzivov in izkoriščanje priložnosti tako doma kot v tujini.
Promo Slovenske novice13. 10. 2025 | 15:51
Promo
Novice  |  Slovenija
KIBERNETSKI KRIMINAL

Slovenci razkrinkali hekerja v ZDA: preiskava, ki je razkrila globalne sledi (video)

Na letalu, ki je tokrat poletelo v ZDA, je poleg turistov, poslovnežev in diplomatov sedel Slovenec s posebno nalogo. Ameriški organi pregona so ga povabili na pričanje, saj je imel v rokah ključne podatke o hekerskem napadu, izvedenem prek računalnika v Sloveniji, ki je ciljal na ameriške vladne strežnike.
13. 10. 2025 | 09:02
O nas
Kontakt
Uredništvo
Digitalni paketi
Krambergerjev sklad
Oglaševanje
Edicije
Ona
Polet
Suzy
Nedeljske novice
Odprta kuhinja
Bralci
Pošljite zgodbo
Pošljite predloge
Mobilna aplikacija
AppStoreAppStore
EU logo Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.
Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotki