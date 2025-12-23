SDS prva, Svoboda raste. A večina pravi: Vlada je neuspešna

V novembrski anketi Vox populi, ki jo za časnik Dnevnik izvaja Ninamedia, SDS ohranja največjo podporo. Volilo bi jo 22,1 odstotka vprašanih (novembra 21,4 odstotka). Za Gibanje Svoboda bi se odločilo 17,1 odstotka vprašanih (novembra 16,1 odstotka). Anketa tudi kaže, da več kot polovica (55 odstotkov) anketirancev meni, da je delo vlade neuspešno.

Za SD bi se odločilo 7,1 odstotka vprašanih (novembra 6,9 odstotka). Sledijo Demokrati s 5,6-odstotno podporo (novembra 6,9). NSi bi volilo 4,6 odstotka vprašanih (Novembra 5,3), Levico pa 4,4 odstotka anketirancev (novembra 6,6).

Da ne vedo, koga bi volili, je odgovorilo 29,9 odstotka vprašanih (novembra 23,6 odstotka). Volitev se, enako kot novembra, ne bi udeležilo 4,4 odstotka vprašanih. Za druge stranke pa bi se odločilo 4,7 odstotka vprašanih (novembra 8,9). Pod druge stranke so anketiranci med drugimi navedli stranke Prerod, Resni.ca, stranki SLS in SNS, Glas upokojencev, Pirate ter stranko Zaupanje.

Izračun sedežev v DZ ob upoštevanju glasov opredeljenih anketirancev po navedbah Dnevnika kaže, da bi SDS pripadlo 32 sedežev, Svobodi 25 in SD 10. Osem sedežev bi zasedli Demokrati, sedem NSi in šest Levica.

Ob vprašanju, katero stranko bi volili, ko so navedene še stranke, ki so že ali naj bi še nastale, je podporo SDS izrazilo 16,1 odstotka anketirancev (novembra 15,9). Sledijo Gibanje Svoboda s 14,9 odstotka (novembra 12,4), stranka Demokrati s 7,8 odstotka (novembra 10,1), SD s 6,4 odstotka (novembra 6,9) in skupna lista Levica in Vesna s 5,2 odstotka podpore (novembra 5,7). Stranko Prerod bi podprlo 4,9 odstotka vprašanih (novembra 6,3), NSi pa 4,3 odstotka (novembra 4,4). Ostalim so anketiranci namenili manj kot 3,8 odstotka glasov.

Da je delo vlade uspešno, meni 38,4 odstotka vprašanih. Kot neuspešno je delo vlade ocenilo 55 odstotkov, neopredeljenih pa je bilo 6,6 odstotka vprašanih.

Pirc Musar prva, Han drugi, Klakočar Zupančič tretja Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, pred predsednikom SD in ministrom za gospodarstvo Matjažem Hanom in predsednico državnega zbora Urško Klakočar Zupančič. Na četrtem mestu je vodja Demokratov Anže Logar, na petem pa zunanja ministrica Tanja Fajon. Predsednik NSi Jernej Vrtovec je na šestem mestu, na sedmem mu sledi prvak SDS Janez Janša. Sokoordinatorica Levice in ministrica za kulturo Asta Vrečko je na 15. mestu, sokoordinator Levice in ministre za delo Luka Mesec pa je 17.

Referendum o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Ninamedia je v anketi preverila tudi odziv na izid referenduma o zakonu o pomoči pri prostovoljnem končanju življenja. Z odločitvijo, da se zakon zavrne, se ni strinjalo 55,1 odstotka vprašanih, 41,1 odstotka jo podpira, 3,8 odstotka pa je neopredeljenih. Največ ljudi (73,8 odstotka) pravi, da jih je prepričal osebni razmislek; kampanja Srebrne niti in vladnih strank je vplivala na 9,2 odstotka, kampanja zdravniške zbornice in drugih organizacij na 5,4 odstotka, kampanja Aleša Primca in opozicije na 2,8 odstotka, kampanja verskih organizacij pa na 2,6 odstotka.

Med razlogi, ki jih anketirani navajajo kot slabosti zakona, jih 28,5 odstotka izpostavlja strah, da bi zakon zdravnike silil v izvajanje evtanazije, 17,9 odstotka možnost evtanazije brez soglasja pacienta, 14,8 odstotka pa, da zakon ne bi upošteval zapovedi, da je življenje sveto. 12,5 odstotka jih meni, da bi omogočal evtanazijo duševno bolnih in otrok. Po drugi strani 12,1 odstotka meni, da zakon ni bil slab; 2,2 odstotka ga ocenjuje kot slabo napisanega, 1,9 odstotka pa jih skrbi možnost zlorab.