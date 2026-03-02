Pat pozicija! Levi in desni blok imata po 42 poslancev: jeziček na tehtnici bo ...

Najnovejša anketa Mediane za POP TV kaže, da bi največjo opozicijsko stranko SDS Janeza Janše volilo 24,5 odstotka vprašanih (januarja 21,7 odstotka). Sledi ji največja vladna stranka Gibanje Svoboda Roberta Goloba, ki bi jo v tokratni anketi izbralo 17,8 odstotka vprašanih (januarja 14,9 odstotka). Na tretje mesto se je uvrstila skupna lista Levice in Vesne, ki bi jo izbralo 7,2 odstotka volivcev (januarja 5,9 odstotka). Sledijo Demokrati Anžeta Logarja s 5,4 odstotka podpore (januarja 5,9 odstotka), SD s 5,1 odstotka podpore (januarja 6,3 odstotka) ter skupna lista NSi, SLS in Fokusa Marka Lotriča s 4,7 odstotka (januarja 5,4 odstotka). Na sedmem mestu je stranka Resni.ca s 3,9-odstotno podporo (januarja 3,0 odstotka), sledijo Pirati z 2,7 odstotka (januarja 3,9 odstotka), Prerod - Stranka Vladimirja Prebiliča z 2,1 odstotka (januarja 2,8 odstotka), SNS z 2,1 odstotka (januarja 2,0 odstotka), Mi, socialisti z 1,7 odstotka (januarja 0,9 odstotka), lista Zeleni Slovenije in Stranka generacij z 1,1 odstotka, Karl Erjavec - stranka Zaupanje z 0,7 odstotka, Glas upokojencev Pavla Ruparja z 0,1 odstotka in Alternativa za Slovenijo z nič odstotkov podpore. Neopredeljenih je bilo v tokratni anketi 13 odstotkov vprašanih (januarja 15,4 odstotka). Število anketiranih, ki ne bi volili nobene stranke, je 4,5 odstotka. Delež anketiranih, ki na vprašanje, za katero stranko bi volili, ni želel odgovoriti, je 2,9 odstotka.

Poglejmo novo sestavo parlamenta

Ampak odstotki podpore nas ne zanimajo, saj se nove vlade ne sestavlja na podlagi odstotkov, ampak osvojenih poslanskih mest. Ob upoštevanju zgolj opredeljenih volivcev, ki pravijo, da se bodo zagotovo oz. verjetno udeležili volitev, bi SDS dobila 30 poslancev, Svoboda 26, skupna lista Levice in Vesne bi jih imela 10, Demokrati, SD in skupna lista NSi, SLS in Fokusa pa po šest poslancev. Resni.ca bi imela štiri.

Volilna matematika je sledeča: Levi blok: Svoboda 26 + Levica z Vesno 10 + SD 6 = 42 mandatov Desni blok: SDS 30 + Demokrati 6 + NSi s SLS in Fokusom: 6 = 42 mandatov Za sestavo vlade mandatar potrebuje 46 glasov poslancev! Jeziček na tehtnici bo torej, če se v prihodnjih treh tednih seveda ne bo kaj bistvenega spremenilo, zunajparlamentarna Resni.ca Zorana Stevanovića. Njeni 4 mandati bi enemu od blokov dodali potrebno število poslancev, to je skupaj 46, ki jih bodoči mandatar potrebuje za sestavo nove vlade. Pomenljivo je tudi, da je v zadnjem merjenju iz parlamenta izpadla stranka Prerod Vladimirja Prebiliča.

Infografika: nova sestava parlamenta

Vladi zrasla podpora

Vladi je v tokratni anketi podporo izreklo 39,1 odstotka vprašanih, kar je višja podpora kot januarja, ko jo je podpiralo 36,8 odstotka, in največ v zadnjih dveh letih. Delež vprašanih, ki vlade ne podpira, tokrat znaša 48,6 odstotka (januarja 53 odstotkov). Delež neopredeljenih je narasel na 12,3 odstotka, potem ko je decembra znašal 10,1 odstotka.

Na čelu lestvice najbolj priljubljenih politikov ostaja predsednica republike Nataša Pirc Musar, sledijo prvak SD in gospodarski minister Matjaž Han, predsednica DZ Urško Klakočar Zupančič, evropska komisarka Marta Kos in predsednik Demokratov Anže Logar. Minister za delo ter sookordinator Levice Luka Mesec je na 7. mestu, predsednik Nove Slovenije Jernej Vrtovec je na 9. mestu, ministrica za kulturo in sokoordinatorica Levice Asta Vrečko pa na 11. mestu. Predsednik vlade in Gibanja Svoboda Robert Golob se je uvrstil na 13. mesto, predsednik SDS Janez Janša je na 16. mestu. Inštitut za raziskovanje trgov in medijev Mediana je raziskavo za POP TV preko telefonskega in spletnega anketiranja izvedel med 23. in 26. februarjem na reprezentativnem vzorcu 719 polnoletnih prebivalcev Slovenije.