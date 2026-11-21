Poslanska skupina SDS je na družbenem omrežju Facebook ob rojstnem dnevu čestitala svoji vodji Jelki Godec. Objavili so fotografijo in ji namenili precej slovesno voščilo, v katerem so izpostavili njeno odločnost, srčnost in predanost. »S svojo energijo, izkušnjami in jasno vizijo uspešno vodi našo poslansko skupino ter si prizadeva za dobro ljudi in prihodnost Slovenije,« so med drugim zapisali in ji zaželeli obilo zdravja, sreče, uspehov ter nepozabnih trenutkov.

Objava je pričakovano pritegnila številne čestitke, a vsi komentatorji se niso omejili zgolj na lepe želje. Nekateri so priložnost izkoristili za malo političnega norčevanja.

»Danes se bo pa pilo«

Posebej duhovit je bil komentar, ki je rojstnodnevno praznovanje povezal z aktualno razpravo o alkoholu v šolskih prostorih. »Danes se bo pa pilo glede na njena prizadevanja, da se alkohol dovoli v šolskih prostorih,« je zapisal komentator.

S tem je namignil na politično razpravo o predlogu, ki bi pod določenimi pogoji omogočil prodajo oziroma ponudbo alkohola v šolskih prostorih ob dogodkih, ki niso namenjeni učencem. Razprava je sprožila različne odzive, saj se je odprlo vprašanje, ali alkohol sploh sodi v okolje izobraževalnih ustanov.

Pripomba ni prišla povsem iz nič. Prav Jelka Godec je namreč prvopodpisana pod predlog sprememb zakona o omejevanju porabe alkohola, ki so ga septembra v državni zbor vložili poslanci SDS, NSi, SLS, Fokusa, Demokratov in Resnice. Predlog bi omogočil prodajo in ponudbo alkoholnih pijač v šolskih prostorih in na pripadajočih zemljiščih, vendar samo takrat, ko tam ne potekajo vzgojno-izobraževalne dejavnosti. Predlagatelji so pojasnjevali, da želijo s tem olajšati organizacijo veselic, koncertov in drugih prireditev v manjših krajih, kjer je šolska telovadnica pogosto edini dovolj velik prostor.

Godec je ob predstavitvi predloga posebej omenila maturantske plese in vprašanje, ali je ob takšnih dogodkih v šolskih prostorih dovoljeno nazdraviti. Obenem je poudarila, da je treba šolski prostor zaščititi pred nedovoljenimi substancami. V začetku novembra je predlog dobil tudi podporo parlamentarnega odbora za zdravje.