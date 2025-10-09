  • Delo d.o.o.
SDS: Za dolgotrajno oskrbo zbranih 255 milijonov, porabljenih le 171

Na posvetu o dolgotrajni oskrbi o izzivih izvajanja pravic. SDS predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.
Simon Maljavec. FOTO: Leon Vidic/Delo
Simon Maljavec. FOTO: Leon Vidic/Delo
STA, S. U.
 9. 10. 2025 | 17:15
Pri premierju Robertu Golobu so se danes znova srečali vpleteni v izvajanje dolgotrajne oskrbe, izvajalci storitev, predstavniki uporabnikov in ministrstev. Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je na novinarski konferenci po koncu srečanja dejal, da so se pogovarjali o izzivih izvedbe, a da obenem ugotavljajo, da se zadeve premikajo.

Dolgotrajna oskrba na domu je v fazi aktivne vzpostavitve, je povedal minister Maljevac. Ponekod storitve že izvajajo, drugje bodo začeli prihodnji teden, aktivnosti pa se hitro širijo. Potekajo tudi priprave na vključitev stanovalcev domov za starejše v novi sistem, kjer bodo po 1. decembru plačevali le nastanitev in prehrano. Maljevac je poudaril, da so premiki veliki, a Slovenija po treh letih dela že izdaja prve odločbe, pripravlja prevedbe in nove, večinoma nižje cene domske oskrbe.

Centri za socialno delo dnevno izdajajo odločbe, trenutno jih je že več deset. Ministrstvo je vzpostavilo metodologijo za določanje informativnih cen, ki bodo potrjene v prihodnjih tednih. Posebna delovna skupina rešuje vprašanja uporabnikov brez skrbništva. Digitalizacija oskrbe bo omogočila enotno obravnavo in hitrejše odločanje. Trenutno uporabljajo sistem Krpan, a kmalu bo zaživela prva faza novega informacijskega sistema.

Odbor DZ za delo je na zahtevo SDS razpravljal o izvajanju dolgotrajne oskrbe. V SDS menijo, da ministrstvo za solidarno prihodnost z izvajanjem zamuja, saj roki niso spoštovani. Opozarjajo tudi, da se letos s prispevkom za dolgotrajno oskrbo pobira 255 milijonov evrov, porabljenih pa bo le 171 milijonov evrov.

Poslanka SDS Karmen Furman je izpostavila, da so bile za pravico do oskrbe na domu izdane le tri odločbe, informacijskega sistema ni, kadra primanjkuje, sredstva pa se “pobirajo na zalogo”. SDS je zato predlagala moratorij na pobiranje prispevka in oprostitev upokojencev plačevanja, a odbor predlogov ni sprejel.

Državni sekretar Luka Omladič je zagotovil, da je mreža izvajalcev skoraj vzpostavljena, stanovalci domov pa bodo od 1. decembra plačevali le nastanitev in prehrano – največ 781 evrov. Dodal je, da novi informacijski sistem prihaja kmalu in da je v socialnem varstvu zaposlenih že več kot 78.000 ljudi.

Na ZZZS so poudarili, da se sredstva zbirajo namensko in pregledno. Predstavniki domov za starejše pa opozarjajo, da brez dodatnih kadrov storitev ne bo mogoče izvajati.

Na terenu pa izvajalci opozarjajo na pomanjkanje kadra in nejasnosti glede cen. Predsednica Skupnosti socialnih zavodov Melita Zorec pozdravlja sodelovanje z ministrstvom, a poziva k hitrejšim postopkom in potrditvi izračunov cen. Opozarja tudi na težave pri pridobivanju soglasij in enotnem obveščanju uporabnikov.

ministrstvo za solidarno prihodnostSimon MaljevacRobert GolobSDSzakon o dolgotrajni oskrbi
