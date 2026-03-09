Se bo gorivo v prihodnje brutalno podražilo? Petrol: »Zagotavljamo oskrbo, a cene določa trg«

Stanje na Bližnjem vzhodu, kjer so se geopolitične napetosti znova zaostrile in ogrozile ključne naftne poti, je vzbudilo nemir med potrošniki in podjetji. Ob tem Petrol javno sporoča, da spremembe na mednarodnih trgih spremljajo z veliko pozornosti, a obljubljajo nemoteno oskrbo in strateško prilagajanje nabave.

Po njihovih informacijah se energetski trgi že odzivajo na dogodke, kot je delna prekinitev prometa skozi Hormuško ožino, ki je ena najpomembnejših ladijskih poti za surovo nafto in utekočinjen zemeljski plin. To se odraža v rasti borznih cen surove nafte in derivatov, kar lahko vpliva na cene goriva za končne potrošnike. Petrol zato poudarja, da niso v položaju, da bi samostojno oblikovali cene – te se oblikujejo izključno na podlagi gibanja mednarodnih borznih kotacij in veljavnega regulativnega okvira.

V svojih sporočilih družba zagotavlja, da imajo zadostne zaloge energentov, s katerimi lahko zagotavljajo daljše operativno obdobje brez motenj oskrbe. Hkrati so še zapisali, da »razpršeni nabavni viri in različne dobavne poti zmanjšujejo tveganja, povezana z geopolitičnimi dogodki«, torej skušajo ublažiti vpliv morebitnih pretresov na globalnih trgih.

Kaj to pomeni za cene pri nas?

Trenutno se povprečne maloprodajne cene pogonskih goriv v Sloveniji gibljejo okoli 1,42 evra za liter 95‑oktanskega bencina in približno 1,46 evra za liter dizla – to so podatki evropskega sistema spremljanja cen, vključujoč davke in trošarine.

Gibanje maloprodajnih cen je tesno povezano z borznimi cenami nafte in derivatov, pa tudi z metodologijo izračuna cen, ki jo določa država. V praksi to pomeni, da če se borzne kotacije zvišajo, lahko posledično dražji derivati pridejo do črpalk že ob naslednjem obračunskem obdobju. Petrol poudarja, da spremembe ne odražajo nujno trenutnega povpraševanja posameznih trgovcev, temveč širše tržne razmere.

Avstrijci množično hodijo tankat v Slovenijo: pri njih ob meji je najcenejši liter dizelskega goriva po 1,80 evra (preverili smo trenutne cene na črpalkah v Bad Radersburgu, avstrijski Radgoni). FOTO: SN

Avstrijci prihajajo k nam točit gorivo

Medtem ko se v Sloveniji cenovna dinamika še umirja, se na meji z Avstrijo povečuje zanimanje tujih voznikov. Po preverjenih podatkih je v bližini avstrijske Radgone liter dizelskega goriva stal okoli 1,80 evra – precej več kot pri nas. To pojasnjuje, zakaj avstrijski vozniki množično točijo gorivo pri nas, kjer je še znatno cenejše.

Podoben pritisk cen opažajo v Nemčiji, kjer so javna razprava in kritike vse glasnejše. Predstavnik nemškega interesnega združenja bencinskih servisov (TIV) Herbert Rabl je cene goriva kritiziral kot »roparsko logiko kapitalizma iz 19. stoletja«, ki nima nič skupnega s socialnim tržnim gospodarstvom. Na severu Nemčije se namreč cene za navadni bencin pogosto povzpnejo nad 2,50 evra na liter, dizel pa ni veliko cenejši – kar dodatno pritiska na že tako obremenjene denarnice voznikov.

Panika na slovenskih črpalkah

Medtem ko Petrol še daje pomirjujoče izjave, se realna situacija na terenu spreminja. Na več bencinskih servisih po Sloveniji so ta konec tedna poročali o praznih rezervoarjih, predvsem za dizelsko gorivo. Domači mediji so poročali, da več črpalk ne uspe polniti tako hitro, kot se gorivo proda, kar je po njihovih podatkih bolj logistični problem kot dejanska pomanjkljivost zalog. Kmetje se najbolj bojijo podražitev; v nekaterih krajih, kot na primer v Moškanjcih, so traktoristi čakali ure pred servisi z velikimi cisternami. Na bencinskih servisih ob meji z Avstrijo so zaradi povečanega navala tujih kupcev zaloge občasno že pošle tudi za bencin.

Petrol: Oskrba z gorivi zagotovljena, cene se bodo morda zvišale Zaloge na črpalkah se sproti dopolnjujejo glede na lokalno povpraševanje.

Če na posameznem prodajnem mestu zmanjka goriva, je na voljo na bližnjih črpalkah.

Petrol kupcem svetuje, naj nakupe načrtujejo po dejanskih potrebah, ne zalogovno.

Gibanje maloprodajnih cen je povezano z mednarodnimi borznimi kotacijami in regulativnim okvirom.

Ob napovedani spremembi cen v torek pričakujejo dvig cen pogonskih goriv, ob morebitnem posegu vlade v trošarine pa bi lahko skok cen ublažili.

Ne samo v Mariboru ali Ljubljani

Goriva po naših informacijah za čuda primanjkuje tudi pri nekaterih črpalkah v okolici Ljubljane. Vozniki nabavljajo gorivo vnaprej, nekateri celo točijo bencin v velike posode – posledica pričakovane podražitve v torek, ki jo napovedujejo člani trga in mediji.

Petrol ostaja umirjen: spremljajo, analizirajo in prilagajajo. A pri potrošnikih se že riše strah pred višjimi cenami in negotovostjo, ali bo stabilno stanje pri črpalkah vztrajalo tudi v prihodnjih dneh.